https://sputniknews.com.tr/20231205/dilan-polatin-patronu-oldugu-iddia-edilen-kotan-aciklama-yapti-celiskili-ifadeleri-dikkat-cekti--1078077946.html

Dilan Polat'ın 'patronu' olduğu iddia edilen Kotan açıklama yaptı: Çelişkili ifadeleri dikkat çekti

Dilan Polat'ın 'patronu' olduğu iddia edilen Kotan açıklama yaptı: Çelişkili ifadeleri dikkat çekti

Basında Dilan ve Engin Polat çiftinin para kaynağı olduğu söylenen Sibel Bal Kotan, açıklama yaptı. 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T08:22+0300

2023-12-05T08:22+0300

2023-12-05T08:23+0300

türkiye

kara para

kara para aklama

dilan polat

engin polat

sibel bal kotan

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Dilan ve Engin Polat'ın kara para aklama davası devam ederken, 'Polatlar çiftinin başı' olduğu iddia edilen Sibel Bal Kotan, sosyal medyadan takip ettiği Dilan Polat'ı 'tanımıyorum bile' dedi. 2 yıl önce yasa dışı bahis operasyonu ile gündeme gelen Kotan, Polatların kara para kaynağı olarak gösteriliyordu.Suçlamaları kabul etmeyen Kotan, "Ben yasadışı bahisçi de olabilirim, suçlu da olabilirim. Sonuna kadar suçlu da olabilirim ama benim Dilan Polat ile alakam yok. Ben bu kadını hayatımda görmedim, tanımıyorum, bilmiyorum, hayatımda adı geçmedi. Ben Dilan Polat'ın nasıl patronu olayım, 2019 model arabaya biniyorum. Benim kadını tanıma şansım yok" ifadelerini kullandı.Sosyal medyada Polatlarla etkileşime girdiği görüldü Kotan'ın eski hesabından Engin Polat'ın tutuklanmadan önce kendilerine açılan soruşturma hakkında yaptığı açıklamaları da beğendiği tespit edildi. Kotan, yasadışı bahisten elde ettiği paraları toplayıp hukuk bürosuna taşımak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir firmadan lüks araçlar kiralıyordu. O araç firması da iddiaya göre Engin Polat'ın yakın akrabalarından birine aitti.Konuyla ilgili Kotan "Yemin ederim ben hayatımda araba kiralamadım. Bir kere mi ne kiraladılar, bizim araba başka bir yerdeydi. Araba kiralayın gelin beni alın dedim. Yemin ediyorum hiçbir alakası yok" dedi.'20 Bin dolara vatandaşlık vardı, alalım dedik'ATV'nin haberine göre, Kotan, Karayipler'deki Saint Lucia vatandaşı olduğu kabul etti. Kotan bunun hakkında ise, "2 tane oğlum var. Ben bunları dedim ABD'de okutacağım. Bana bir teklif geldi, Saint Lucia'da vatandaşlık var, 20 bin dolar, dedik ki alalım o zaman. Çocuklarını zorla okutan. İki kuruşu üst üste getiren bir kadınım ben. Çocuğumu ABD'de okutuyorum elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

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kara para, kara para aklama, dilan polat, engin polat, sibel bal kotan