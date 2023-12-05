https://sputniknews.com.tr/20231205/yerlikaya-duyurdu-kumar-tombala-oyun-makineleri-ve-yasa-disi-bahis-suclarina-dev-operasyon-1078077889.html
Yerlikaya duyurdu: Kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına dev operasyon
Yerlikaya duyurdu: Kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına dev operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yelikaya, Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'MENGENE-2'... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T08:17+0300
2023-12-05T08:17+0300
2023-12-05T08:30+0300
ali yerlikaya
türkiye
operasyon
kumar
tombala
yasadışı bahis
polis
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İçişleri Baknaı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşıma gre, 'MENGENE-2' operasyonu 8 bin 771 ekip, 27 bin 328 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231205/iyi-partide-bir-istifa-daha-1078076935.html
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ali yerlikaya, operasyon, kumar, tombala, yasadışı bahis, polis
ali yerlikaya, operasyon, kumar, tombala, yasadışı bahis, polis
Yerlikaya duyurdu: Kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına dev operasyon
08:17 05.12.2023 (güncellendi: 08:30 05.12.2023)
İçişleri Bakanı Ali Yelikaya, Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'MENGENE-2' operasyonunda 18 kişinin göz altına alındığını 124 şahış hakkında adli işlem başlatıldığını ve 163 kişi hakkında idari işlem yapıldığını duyurdu.
İçişleri Baknaı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşıma gre, 'MENGENE-2' operasyonu 8 bin 771 ekip, 27 bin 328 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.