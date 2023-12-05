https://sputniknews.com.tr/20231205/yerlikaya-duyurdu-kumar-tombala-oyun-makineleri-ve-yasa-disi-bahis-suclarina-dev-operasyon-1078077889.html

Yerlikaya duyurdu: Kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına dev operasyon

Yerlikaya duyurdu: Kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına dev operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yelikaya, Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'MENGENE-2'... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T08:17+0300

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ali yerlikaya

türkiye

operasyon

kumar

tombala

yasadışı bahis

polis

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İçişleri Baknaı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşıma gre, 'MENGENE-2' operasyonu 8 bin 771 ekip, 27 bin 328 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231205/iyi-partide-bir-istifa-daha-1078076935.html

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ali yerlikaya, operasyon, kumar, tombala, yasadışı bahis, polis