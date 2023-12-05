https://sputniknews.com.tr/20231205/iyi-partide-bir-istifa-daha-1078076935.html

İYİ Parti'de bir istifa daha

İYİ Parti'de bir istifa daha

İYİ Parti İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru, yaptığı açıklamada İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu. 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T07:41+0300

2023-12-05T07:41+0300

2023-12-05T07:55+0300

iyi parti

istifa

politika

aslı duru

meral akşener

mithat solgun

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/02/1073091457_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_8d24bbd306a1fbb07a0c429cb71d1361.jpg

İYİ Parti İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Duru, açıklamasında, "Üyesi olduğum İYİ Parti’den gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim" ifadelerini kullanarak ekran görüntüsü paylaştı.Son olarak dün de İYİ Parti Adıyaman Kurucular Kurulu üyesi olan Mithat Solgun, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.Aslı Duru kimdir?CNNTÜRK ve FBTV’nin eski muhabiri ve spikeri olan Aslı Duru, Rumeli Türkleri Vakfı Üyesi ve İYİ Parti İstanbul Medya Başkanı olarak görev yapıyordu.

https://sputniknews.com.tr/20231123/iyi-partili-ozlale-istifa-etmeyecegim-1077717984.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aslı duru kimdir, aslı duru kim, iyi parti istifa, iyi parti istifa