https://sputniknews.com.tr/20231205/iyi-partide-bir-istifa-daha-1078076935.html
İYİ Parti'de bir istifa daha
İYİ Parti'de bir istifa daha
İYİ Parti İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru, yaptığı açıklamada İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T07:41+0300
2023-12-05T07:41+0300
2023-12-05T07:55+0300
iyi parti
istifa
politika
aslı duru
meral akşener
mithat solgun
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İYİ Parti İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Duru, açıklamasında, "Üyesi olduğum İYİ Parti’den gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim" ifadelerini kullanarak ekran görüntüsü paylaştı.Son olarak dün de İYİ Parti Adıyaman Kurucular Kurulu üyesi olan Mithat Solgun, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.Aslı Duru kimdir?CNNTÜRK ve FBTV’nin eski muhabiri ve spikeri olan Aslı Duru, Rumeli Türkleri Vakfı Üyesi ve İYİ Parti İstanbul Medya Başkanı olarak görev yapıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20231123/iyi-partili-ozlale-istifa-etmeyecegim-1077717984.html
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aslı duru kimdir, aslı duru kim, iyi parti istifa, iyi parti istifa
aslı duru kimdir, aslı duru kim, iyi parti istifa, iyi parti istifa
İYİ Parti'de bir istifa daha
07:41 05.12.2023 (güncellendi: 07:55 05.12.2023)
İYİ Parti İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru, yaptığı açıklamada İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Duru, açıklamasında, "Üyesi olduğum İYİ Parti’den gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim" ifadelerini kullanarak ekran görüntüsü paylaştı.
Son olarak dün de İYİ Parti Adıyaman Kurucular Kurulu üyesi olan Mithat Solgun, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.
CNNTÜRK ve FBTV’nin eski muhabiri ve spikeri olan Aslı Duru, Rumeli Türkleri Vakfı Üyesi ve İYİ Parti İstanbul Medya Başkanı olarak görev yapıyordu.