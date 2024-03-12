https://sputniknews.com.tr/20240312/biden-israilin-refaha-saldirmasi-halinde-askeri-yardimi-gozden-gecirecek-1081612876.html

‘Biden, İsrail’in Refah’a saldırması halinde askeri yardımı gözden geçirecek’

‘Biden, İsrail’in Refah’a saldırması halinde askeri yardımı gözden geçirecek’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırması başlatması halinde Tel Aviv yönetimine askeri yardımı... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T12:33+0300

2024-03-12T12:33+0300

2024-03-12T12:59+0300

israil- filistin çatışması

joe biden

benyamin netanyahu

abd

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

soykırım

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Amerikan Politico gazetesinde çıkan haberde, ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında yaşanan gerilim ve İsrail ordusunun Refah'a olası kara saldırısına ilişkin gelişmelere yer verildi.Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Biden'ın İsrail'e silah göndermeye herhangi bir kısıtlama getirmediğini ancak İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı düzenlemesi halinde bunu gündeme alabileceği belirtildi.Biden, MSNBC kanalında verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasının kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğunu ancak İsrail'i de terk etmeyeceğini söylemişti.İsrail Başbakanı'nı hedef alan Biden, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" söylemişti.Netanyahu, Biden'ın eleştirilerine cevap vererek İsrail halkının çoğunluğunun izlediği politikayı desteklediğini ileri sürmüştü.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise ABD Başkanı Joe Biden ile aralarında anlaşmazlıklar da olduğunu doğrularken, ABD ve İsrail'in fikir ayrılığının Gazze'deki saldırılarına yardımcı olmadığını belirtti.ABD Başkanı Biden'ın Refah'ın kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğuna ilişkin sözleri hatırlatılan Netanyahu, "Refah'ta Hamas üyelerinin bulunduğunu ve Biden ile Hamas'ı yok etme konusunda anlaştıklarını" savundu.Netanyahu, "Başkan Biden'ın ne demek istediğini bilmiyorum ama eğer İsrail halkının çoğunluğuna karşı bir politika izlediğimi ve bunun İsrail'in çıkarlarına zarar verdiğini kastediyorsa yanılıyor demektir. Bu benim kendi politikam değil. Bu, İsraillilerin büyük çoğunluğunun desteklediği bir politika. Hamas'ı yok etmek için attığımız adımları destekliyorlar" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240310/bidendan-israil-basbakani-netanyahuya-gazze-tepkisi-1081551499.html

abd

israil

gazze

gazze şeridi

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joe biden, benyamin netanyahu, abd, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım