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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240312/biden-israilin-refaha-saldirmasi-halinde-askeri-yardimi-gozden-gecirecek-1081612876.html
‘Biden, İsrail’in Refah’a saldırması halinde askeri yardımı gözden geçirecek’
‘Biden, İsrail’in Refah’a saldırması halinde askeri yardımı gözden geçirecek’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırması başlatması halinde Tel Aviv yönetimine askeri yardımı... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T12:33+0300
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israil- filistin çatışması
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Amerikan Politico gazetesinde çıkan haberde, ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında yaşanan gerilim ve İsrail ordusunun Refah'a olası kara saldırısına ilişkin gelişmelere yer verildi.Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Biden'ın İsrail'e silah göndermeye herhangi bir kısıtlama getirmediğini ancak İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı düzenlemesi halinde bunu gündeme alabileceği belirtildi.Biden, MSNBC kanalında verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasının kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğunu ancak İsrail'i de terk etmeyeceğini söylemişti.İsrail Başbakanı'nı hedef alan Biden, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" söylemişti.Netanyahu, Biden'ın eleştirilerine cevap vererek İsrail halkının çoğunluğunun izlediği politikayı desteklediğini ileri sürmüştü.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise ABD Başkanı Joe Biden ile aralarında anlaşmazlıklar da olduğunu doğrularken, ABD ve İsrail'in fikir ayrılığının Gazze'deki saldırılarına yardımcı olmadığını belirtti.ABD Başkanı Biden'ın Refah'ın kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğuna ilişkin sözleri hatırlatılan Netanyahu, "Refah'ta Hamas üyelerinin bulunduğunu ve Biden ile Hamas'ı yok etme konusunda anlaştıklarını" savundu.Netanyahu, "Başkan Biden'ın ne demek istediğini bilmiyorum ama eğer İsrail halkının çoğunluğuna karşı bir politika izlediğimi ve bunun İsrail'in çıkarlarına zarar verdiğini kastediyorsa yanılıyor demektir. Bu benim kendi politikam değil. Bu, İsraillilerin büyük çoğunluğunun desteklediği bir politika. Hamas'ı yok etmek için attığımız adımları destekliyorlar" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240310/bidendan-israil-basbakani-netanyahuya-gazze-tepkisi-1081551499.html
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joe biden, benyamin netanyahu, abd, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım
joe biden, benyamin netanyahu, abd, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım

‘Biden, İsrail’in Refah’a saldırması halinde askeri yardımı gözden geçirecek’

12:33 12.03.2024 (güncellendi: 12:59 12.03.2024)
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırması başlatması halinde Tel Aviv yönetimine askeri yardımı koşullandırmayı değerlendireceği aktarıldı.
Amerikan Politico gazetesinde çıkan haberde, ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında yaşanan gerilim ve İsrail ordusunun Refah'a olası kara saldırısına ilişkin gelişmelere yer verildi.
Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Biden'ın İsrail'e silah göndermeye herhangi bir kısıtlama getirmediğini ancak İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı düzenlemesi halinde bunu gündeme alabileceği belirtildi.
Biden, MSNBC kanalında verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasının kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğunu ancak İsrail'i de terk etmeyeceğini söylemişti.
İsrail Başbakanı'nı hedef alan Biden, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" söylemişti.
Netanyahu, Biden'ın eleştirilerine cevap vererek İsrail halkının çoğunluğunun izlediği politikayı desteklediğini ileri sürmüştü.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise ABD Başkanı Joe Biden ile aralarında anlaşmazlıklar da olduğunu doğrularken, ABD ve İsrail'in fikir ayrılığının Gazze'deki saldırılarına yardımcı olmadığını belirtti.
ABD Başkanı Biden'ın Refah'ın kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğuna ilişkin sözleri hatırlatılan Netanyahu, "Refah'ta Hamas üyelerinin bulunduğunu ve Biden ile Hamas'ı yok etme konusunda anlaştıklarını" savundu.
Netanyahu, "Başkan Biden'ın ne demek istediğini bilmiyorum ama eğer İsrail halkının çoğunluğuna karşı bir politika izlediğimi ve bunun İsrail'in çıkarlarına zarar verdiğini kastediyorsa yanılıyor demektir. Bu benim kendi politikam değil. Bu, İsraillilerin büyük çoğunluğunun desteklediği bir politika. Hamas'ı yok etmek için attığımız adımları destekliyorlar" ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2024
İsrail- Filistin çatışması
Biden’dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Gazze tepkisi
10 Mart, 08:55
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