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https://sputniknews.com.tr/20240312/alman-sanayi-sirketleri-maliyet-nedeniyle-ulkeden-kaciyor-1081625174.html
Alman sanayi şirketleri ‘maliyet’ nedeniyle ülkeden kaçıyor
Alman sanayi şirketleri ‘maliyet’ nedeniyle ülkeden kaçıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna’ya destek adına ucuz Rus gazını reddederek sanayisizleşmeye doğru ilerleyen Almanya’daki sanayi şirketleri, jeopolitik riskler, ticaret engelleri ve... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T17:21+0300
2024-03-12T17:21+0300
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Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği’nin (DIHK), bin 900 Alman sanayi şirketiyle yabancı yatırımlarına ilişkin yaptığı anketin sonuçları, Alman şirketlerinin yüzde 42’sinin Almanya dışında yatırım yapmak istediğini ortaya çıkardı.Geçen yıl bu oranların yüzde 41 olduğu dikkat çekerken, bir önceki yıla göre hafif artışa rağmen, Alman sanayi şirketleri yurt dışına yatırımları da uzun vadeli karşılaştırmada ortalamanın oldukça altında kaldı.Birliğin verilerine göre, yurt dışında yatırım yapmayı planlayan Alman şirketlerin yüzde 35'i ana motivasyonlarının “maliyet tasarrufu” olduğunu belirtti.Alman şirketlerin yüzde 30’u yurt dışına yatırım bütçelerini artırmayı planlarken söz konusu şirketlerin yüzde 23’ü de yatırımlarda kesinti planlıyor.Çin hariç Asya-Pasifik bölgesi Alman sanayi şirketlerinin yatırımları açısından giderek daha önemli hale gelirken, aynı durumun Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) dışındaki Doğu ve Güneydoğu Avrupa bölgeleri için de geçerli olması dikkati çekti.DIHK raporunda, şunlar kaydedildi:DIHK Yönetim Kurulu Üyesi Ilja Nothnagel, raporun sunumunda, “Uzun yıllar boyunca Alman şirketlerinin yurt dışı yatırımları Almanya'ya lokasyon olarak hep fayda sağlamıştır. Ancak gidişat değişiyor. Almanya onlar için çok pahalı ve karmaşık olduğu için artık daha fazla şirket yurt dışına yatırım yapıyor” ifadesini kullandı.Nothnagel, Alman sanayi şirketlerinin Almanya’dan ayrılmalarını "endişe verici bir sinyal" olarak nitelendirerek, “Bu durum, Almanya'nın bir üretim yeri olarak yeniden daha cazip hale gelmesi gerektiğini gösteriyor” dedi.Şirketlerin yatırım bütçelerinin baskılandığını dile getiren Nothnagel, "Yüksek maliyetler, jeopolitikten kaynaklanan yapısal belirsizlik, dijitalleşme ve enerji fiyatları iz bırakıyor. Bu durum yabancı yatırımları da etkiliyor” değerlendirmesini yaptı.Nothnagel, Almanya'daki sanayi şirketlerinin yüksek enerji fiyatları ve işçilik maliyetleri, vasıflı işçi eksikliği ve bürokrasi ile mücadele ettiğini belirterek, "Artık giderek daha fazla şirket yurt dışına yatırım yapıyor çünkü, Almanya onlar için çok pahalı ve çok karmaşık" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240206/alman-maliye-bakanindan-itiraf-giderek-fakirlesiyoruz-1080455891.html
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almanya, ekonomi, sanayi, yatırım, avrupa, avrupa birliği, yaptırım, ekonomik yaptırım, rusya
almanya, ekonomi, sanayi, yatırım, avrupa, avrupa birliği, yaptırım, ekonomik yaptırım, rusya

Alman sanayi şirketleri ‘maliyet’ nedeniyle ülkeden kaçıyor

17:21 12.03.2024
© AP Photo / Michael ProbstAlmanya Frankfurt
Almanya Frankfurt - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Michael Probst
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Ukrayna’ya destek adına ucuz Rus gazını reddederek sanayisizleşmeye doğru ilerleyen Almanya’daki sanayi şirketleri, jeopolitik riskler, ticaret engelleri ve küresel ekonomide yavaşlamanın da etkisiyle yurt dışına kaçıyor.
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği’nin (DIHK), bin 900 Alman sanayi şirketiyle yabancı yatırımlarına ilişkin yaptığı anketin sonuçları, Alman şirketlerinin yüzde 42’sinin Almanya dışında yatırım yapmak istediğini ortaya çıkardı.
Geçen yıl bu oranların yüzde 41 olduğu dikkat çekerken, bir önceki yıla göre hafif artışa rağmen, Alman sanayi şirketleri yurt dışına yatırımları da uzun vadeli karşılaştırmada ortalamanın oldukça altında kaldı.
Birliğin verilerine göre, yurt dışında yatırım yapmayı planlayan Alman şirketlerin yüzde 35'i ana motivasyonlarının “maliyet tasarrufu” olduğunu belirtti.
Alman şirketlerin yüzde 30’u yurt dışına yatırım bütçelerini artırmayı planlarken söz konusu şirketlerin yüzde 23’ü de yatırımlarda kesinti planlıyor.
Çin hariç Asya-Pasifik bölgesi Alman sanayi şirketlerinin yatırımları açısından giderek daha önemli hale gelirken, aynı durumun Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) dışındaki Doğu ve Güneydoğu Avrupa bölgeleri için de geçerli olması dikkati çekti.
DIHK raporunda, şunlar kaydedildi:

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim geçtiğimiz yıl Doğu/Güney Doğu Avrupa (AB hariç), Rusya ve Türkiye'den oluşan hedef bölgedeki yatırım planları üzerinde özellikle ciddi bir etki oluşturmuştur. Yatırımlardaki önemli düşüşün ardından 2023 yılında daha fazla şirket bölgeye yeniden yatırım yapmayı planlamaktadır. Bu oran yüzde 12'den yüzde 17'ye yükselmiştir. Bölgede faaliyet gösteren şirketler yatırımlarının ana nedeni olarak maliyet tasarrufunu gösteriyor.

DIHK Yönetim Kurulu Üyesi Ilja Nothnagel, raporun sunumunda, “Uzun yıllar boyunca Alman şirketlerinin yurt dışı yatırımları Almanya'ya lokasyon olarak hep fayda sağlamıştır. Ancak gidişat değişiyor. Almanya onlar için çok pahalı ve karmaşık olduğu için artık daha fazla şirket yurt dışına yatırım yapıyor” ifadesini kullandı.
Nothnagel, Alman sanayi şirketlerinin Almanya’dan ayrılmalarını "endişe verici bir sinyal" olarak nitelendirerek, “Bu durum, Almanya'nın bir üretim yeri olarak yeniden daha cazip hale gelmesi gerektiğini gösteriyor” dedi.
Şirketlerin yatırım bütçelerinin baskılandığını dile getiren Nothnagel, "Yüksek maliyetler, jeopolitikten kaynaklanan yapısal belirsizlik, dijitalleşme ve enerji fiyatları iz bırakıyor. Bu durum yabancı yatırımları da etkiliyor” değerlendirmesini yaptı.
Nothnagel, Almanya'daki sanayi şirketlerinin yüksek enerji fiyatları ve işçilik maliyetleri, vasıflı işçi eksikliği ve bürokrasi ile mücadele ettiğini belirterek, "Artık giderek daha fazla şirket yurt dışına yatırım yapıyor çünkü, Almanya onlar için çok pahalı ve çok karmaşık" dedi.
Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
EKONOMİ
Alman Maliye Bakanı’ndan itiraf: Giderek fakirleşiyoruz
6 Şubat, 10:00
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