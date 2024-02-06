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https://sputniknews.com.tr/20240206/alman-maliye-bakanindan-itiraf-giderek-fakirlesiyoruz-1080455891.html
Alman Maliye Bakanı’ndan itiraf: Giderek fakirleşiyoruz
Alman Maliye Bakanı’ndan itiraf: Giderek fakirleşiyoruz
Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Avrupa ekonomisinin kalbi olarak nitelendirilen Frankfurt şehrinde düzenlenen Bloomberg etkinliğinde yaptığı... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T10:00+0300
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ekonomi
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ekonomi
ekonomik kriz
ekonomik veriler
christian lindner
maliye bakanı
ukrayna
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sanayi
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“Artık rekabetçi değiliz” itirafında bulunan Lindner, konuşmasının devamında, “Daha da fakirleşiyoruz çünkü ekonomik büyümemiz yok. Geriye düşüyoruz” ifadelerini kullandı.Bakanın bu değerlendirmesi, pandeminin sonuçlarının yanında devam eden ‘Ukrayna’ya koşulsuz destek’ ve daha önce sanayisi için kullandığı ucuz Rus gazını ret sonrası Alman ekonomisinin içinde bulunduğu zor durumu teyit ederken, ülkedeki ekonomik büyümenin en iyi ihtimalle zayıf olacağı tahmin ediliyor.Öz eleştiride de bulunan Lindner, "Hükümetin bu analizden herhangi bir sonuç çıkarmaması benim için düşünülemez" diye ekledi.Bakanın açıklaması, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Alman ekonomisinin bu yıl sadece yüzde 0.3 oranında büyüyeceği tahminini yayınlamasından birkaç saat sonra geldi.OECD, küresel ekonominin bu yıl yüzde 2,9 büyümesini öngörüyor‘Büyüme için Temelleri Güçlendirmek’ temasıyla hazırladığı Ekonomik Görünüm Ara Dönem Raporu'nu açıklayan OECD, 2023'te yüzde 3,1 olan küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,9'a gerileyeceğini ve 2025'te yeniden yüzde 3'e yükseleceğini öngördü.Küresel ekonomi, geçen yıl yüzde 3.1 büyürken, bu büyüme, dördüncü çeyrek de dahil olmak üzere yıl boyunca özellikle ABD'de güçlü kaldı.Öte yandan diğer birçok gelişmiş ülkede enerji krizinin de etkilerini yansıtan şekilde daha zayıf oldu.Euro Bölgesi'nde büyüme yüzde 0.5 olurken Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da yüzde 0.1 daralma görüldü.Ekonomik büyüme İngiltere'de 2023'te yüzde 0.3, Fransa'da yüzde 0.9, Çin'de yüzde 5.2, Hindistan'da yüzde 6.7 ve Türkiye'de yüzde 4.1 oldu.büyüme geçen yıl G20 ülkelerinde yüzde 3.3, ABD'de yüzde 2.5 olarak gerçekleşti.Brezilya ekonomisi yüzde 3.1, Japonya ekonomisi yüzde 1.9 ve Rusya ekonomisi yüzde 3.1 büyüme gösterirken, Suudi Arabistan ekonomisi geçen yıl yüzde 0.9 daraldı.
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almanya, ekonomi, ekonomik kriz, ekonomik veriler, christian lindner, maliye bakanı, ukrayna, doğalgaz, sanayi
almanya, ekonomi, ekonomik kriz, ekonomik veriler, christian lindner, maliye bakanı, ukrayna, doğalgaz, sanayi

Alman Maliye Bakanı’ndan itiraf: Giderek fakirleşiyoruz

10:00 06.02.2024
© AP Photo / Markus SchreiberAlmanya Maliye Bakanı Christian Lindner
Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Avrupa ekonomisinin kalbi olarak nitelendirilen Frankfurt şehrinde düzenlenen Bloomberg etkinliğinde yaptığı açıklamada, ülkesinin ekonomik büyüme eksikliği nedeniyle giderek fakirleştiğini itiraf etti.
Artık rekabetçi değiliz” itirafında bulunan Lindner, konuşmasının devamında, “Daha da fakirleşiyoruz çünkü ekonomik büyümemiz yok. Geriye düşüyoruz” ifadelerini kullandı.
Bakanın bu değerlendirmesi, pandeminin sonuçlarının yanında devam eden ‘Ukrayna’ya koşulsuz destek’ ve daha önce sanayisi için kullandığı ucuz Rus gazını ret sonrası Alman ekonomisinin içinde bulunduğu zor durumu teyit ederken, ülkedeki ekonomik büyümenin en iyi ihtimalle zayıf olacağı tahmin ediliyor.
Öz eleştiride de bulunan Lindner, "Hükümetin bu analizden herhangi bir sonuç çıkarmaması benim için düşünülemez" diye ekledi.
Bakanın açıklaması, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Alman ekonomisinin bu yıl sadece yüzde 0.3 oranında büyüyeceği tahminini yayınlamasından birkaç saat sonra geldi.

OECD, küresel ekonominin bu yıl yüzde 2,9 büyümesini öngörüyor

‘Büyüme için Temelleri Güçlendirmek’ temasıyla hazırladığı Ekonomik Görünüm Ara Dönem Raporu'nu açıklayan OECD, 2023'te yüzde 3,1 olan küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,9'a gerileyeceğini ve 2025'te yeniden yüzde 3'e yükseleceğini öngördü.
Küresel ekonomi, geçen yıl yüzde 3.1 büyürken, bu büyüme, dördüncü çeyrek de dahil olmak üzere yıl boyunca özellikle ABD'de güçlü kaldı.
Öte yandan diğer birçok gelişmiş ülkede enerji krizinin de etkilerini yansıtan şekilde daha zayıf oldu.
Euro Bölgesi'nde büyüme yüzde 0.5 olurken Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da yüzde 0.1 daralma görüldü.
Ekonomik büyüme İngiltere'de 2023'te yüzde 0.3, Fransa'da yüzde 0.9, Çin'de yüzde 5.2, Hindistan'da yüzde 6.7 ve Türkiye'de yüzde 4.1 oldu.
büyüme geçen yıl G20 ülkelerinde yüzde 3.3, ABD'de yüzde 2.5 olarak gerçekleşti.
Brezilya ekonomisi yüzde 3.1, Japonya ekonomisi yüzde 1.9 ve Rusya ekonomisi yüzde 3.1 büyüme gösterirken, Suudi Arabistan ekonomisi geçen yıl yüzde 0.9 daraldı.
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