https://sputniknews.com.tr/20240205/almanyanin-ihracati-geriliyor-1080427523.html

Almanya'nın ihracatı geriliyor

Almanya'nın ihracatı geriliyor

Rusya’dan doğalgaz alımını reddederek yaptırım uygulayan Almanya'nın sanayisizleşmeye doğru ilerlediği, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verileri... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T14:47+0300

2024-02-05T14:47+0300

2024-02-05T14:47+0300

ekonomi

almanya

ihracat

ithalat

avrupa birliği

almanya federal istatistik ofisi (destatis)

rusya

sanayi

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Destatis tarafından paylaşılan verilere göre Almanya’nın ihracatı, üretim ve küresel talebin azalmasıyla aralıkta aylık bazda yüzde 4.6 ile beklentilerden fazla geriledi.2023 aralık ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıklayan Almanya Federal İstatistik Ofisi, ülkenin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatının aralıkta hem aylık hem de yıllık bazda yüzde 4.6 azalarak 125.3 milyar Euro olduğunu bildirdi.Piyasa beklentileri aralık ayında ihracatın aylık yüzde 2 azalması yönündeydi. Açıklanan ihracat verileri beklentilerden fazla bir düşüşü ortaya koydu.Almanya'nın 2023'te yıllık ihracatı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 1.4 gerileyerek 1 trilyon 562.1 milyar Euro seviyesine indi.Aralıkta ithalat ise aylık yüzde 6.7, yıllık yüzde 12.4 azalarak 103.1 milyar Euro oldu.Almanya'nın 2023 yılı toplam ithalatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 9.7 azalarak 1 trilyon 352.5 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası aralıkta 22,2 milyar euro, 2023 genelinde ise 209.6 milyar euro oldu.İhracattaki düşüşün temel olarak küresel ticaretteki gerilemeden kaynaklandığı ifade edildi.AB’nin lokomotifi Almanya nereye gidiyor?Dış politikadaki başarısızlıkların içeriyi de etkilediği Almanya’da muhafazakar ve sağ partilerin popülaritesi giderek artmaya başlarken, ülkelerin kendi egemenliklerini emanet ettikleri Avrupa Birliği’ne (AB) olan tepkiler de büyüyor.Aşırı sağcı ve popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Genel Başkanı Alice Weidel'in 'iktidara gelmeleri halinde ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması (Dexit) için referandum' sözü, giderek halkın güvenini kaybeden mevcut Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u korkuturken, Sputnik’in kamuya açık verilere dayanarak yaptığı hesaplamaya göre, Almanya'nın AB’den çıkması, birliği toplam bütçenin beşte birinden mahrum bırakacak.Genel olarak Avrupa'da yükselişe geçen aşırı sağın Avrupa Birliği'nin lokomotifi olarak nitelendirilen Almanya’daki temsilcisi AfD’nin iktidara gelmesi halinde ülkede DE-EXIT sürecinin başlatılması, ülke ekonomisi üzerinde de olumsuz bir etki yaratacak.Tahminlere göre Almanya’nın, AB’den ayrılması halinde gayri safi yurtiçi hasılasındaki (GSYH) doğrudan kayıpların en az 227 milyar Euro’ya ulaşabileceği, bununla birlikte işgücü kaynaklarının ülkeden çıkışının yüzde 8 olabileceği öngörülüyor.Ocak ayının başlarında, halihazırda Almanya'nın en popüler partilerinden biri olan AfD’nin lideri Alice Weidel, partinin iktidara gelmesi halinde AB üyeliği konusunda Brexit tarzı bir referandumu zorlayacağını vurgularken, İngiltere'nin bloktan ayrılmasını "kesinlikle doğru" bir karar olarak nitelendirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240205/almanyanin-abden-ayrilmasinin-yol-acacagi-zarar-hesaplandi-1080414276.html

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almanya, ihracat, ithalat, avrupa birliği, almanya federal istatistik ofisi (destatis), rusya, sanayi