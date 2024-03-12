https://sputniknews.com.tr/20240312/acun-ilicali-akil-tutulmasi-yasadim-diyerek-duyurmustu-yarismaci-poyraz-ne-yapti-cezasi-ne-1081613498.html

Acun Ilıcalı 'akıl tutulması yaşadım' diyerek duyurmuştu: Yarışmacı Poyraz ne yaptı, cezası ne?

Acun Ilıcalı 'akıl tutulması yaşadım' diyerek duyurmuştu: Yarışmacı Poyraz ne yaptı, cezası ne?

Sputnik Türkiye

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da sular durulmuyor. 56. bölümde acil durum konseyi düzeleyen Acun Ilıcalı, "Akıl tutulması yaşadım" dediği olayı... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T12:41+0300

2024-03-12T12:41+0300

2024-03-12T12:44+0300

yaşam

acun ilıcalı

survivor

hırsız

yiyecek

poyraz

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Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'da art arda hiç yaşanmayan olaylar yaşandı.11 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelen 56. bölümde ise Acun Ilıcalı, Poyraz'ın gerçekleştirdiği bir olay nedeniyle acil durum konseyi düzenledi.'Akıl tutulması yaşadım'"Yıllarca Survivor çektim. Fakat aklımı, hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı. Ve konunun muhattabı Poyraz! Akıl tutulması yaşadım. Sana Survivor tarihinin görmediği, yaşanmamış bir ceza vereceğiz" diyen Acun Ilıcalı, olayın detaylarını açıkladı.Poyraz'ın cezası ne?Ilıcalı, mavi takımdan Poyraz'ın Dominikli birinin evine girerek yiyecek ve içecek aldığını öğrendiklerini "Sana Survivor tarihinde görülmemiş, yaşanmamış bir ceza vereceğiz. Bu yaptığın cüretteki son nokta. Eğer tek başınaysan 15 ödülden yararlanamayacaksın. İtiraf eden varsa, ben de varım diyen varsa Poyraz'ın cezasında indirime gideceğiz" şu sözlerle açıkladı.Takımdan diğer erkek yarışmacılar olaya dahil olduklarını söyleyince Poyraz'ın cezası 10'a düşürüldü.Hakan Hatipoğlu hariç diğer mavi takımın erkek yarışmacılarına 3'er ödül cezası verildi. Batuhan'a ise sonradan dahil olduğu için 2 ödül cezası verildi. Aysu da ev konusunda yardım ettiği için 4 ödülden men cezası aldı.

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