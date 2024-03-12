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Acun Ilıcalı 'akıl tutulması yaşadım' diyerek duyurmuştu: Yarışmacı Poyraz ne yaptı, cezası ne?
Acun Ilıcalı 'akıl tutulması yaşadım' diyerek duyurmuştu: Yarışmacı Poyraz ne yaptı, cezası ne?
Sputnik Türkiye
Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da sular durulmuyor. 56. bölümde acil durum konseyi düzeleyen Acun Ilıcalı, "Akıl tutulması yaşadım" dediği olayı... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T12:41+0300
2024-03-12T12:44+0300
yaşam
acun ilıcalı
survivor
hırsız
yiyecek
poyraz
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Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'da art arda hiç yaşanmayan olaylar yaşandı.11 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelen 56. bölümde ise Acun Ilıcalı, Poyraz'ın gerçekleştirdiği bir olay nedeniyle acil durum konseyi düzenledi.'Akıl tutulması yaşadım'"Yıllarca Survivor çektim. Fakat aklımı, hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı. Ve konunun muhattabı Poyraz! Akıl tutulması yaşadım. Sana Survivor tarihinin görmediği, yaşanmamış bir ceza vereceğiz" diyen Acun Ilıcalı, olayın detaylarını açıkladı.Poyraz'ın cezası ne?Ilıcalı, mavi takımdan Poyraz'ın Dominikli birinin evine girerek yiyecek ve içecek aldığını öğrendiklerini "Sana Survivor tarihinde görülmemiş, yaşanmamış bir ceza vereceğiz. Bu yaptığın cüretteki son nokta. Eğer tek başınaysan 15 ödülden yararlanamayacaksın. İtiraf eden varsa, ben de varım diyen varsa Poyraz'ın cezasında indirime gideceğiz" şu sözlerle açıkladı.Takımdan diğer erkek yarışmacılar olaya dahil olduklarını söyleyince Poyraz'ın cezası 10'a düşürüldü.Hakan Hatipoğlu hariç diğer mavi takımın erkek yarışmacılarına 3'er ödül cezası verildi. Batuhan'a ise sonradan dahil olduğu için 2 ödül cezası verildi. Aysu da ev konusunda yardım ettiği için 4 ödülden men cezası aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240227/survivor-all-starda-yumruklar-havada-ucustu-semanin-pinara-saldirma-sebebi-ortaya-cikti-1081122461.html
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poyraz ne yaptı, cezası ne?,survivor poyraz,survivor ceza,acun ılıcalı açıklama
poyraz ne yaptı, cezası ne?,survivor poyraz,survivor ceza,acun ılıcalı açıklama

Acun Ilıcalı 'akıl tutulması yaşadım' diyerek duyurmuştu: Yarışmacı Poyraz ne yaptı, cezası ne?

12:41 12.03.2024 (güncellendi: 12:44 12.03.2024)
© AAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© AA
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Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da sular durulmuyor. 56. bölümde acil durum konseyi düzeleyen Acun Ilıcalı, "Akıl tutulması yaşadım" dediği olayı ve Poyraz'a verilen cezayı açıkladı. Peki, Survivor yarışmacısı Poyra ne yaptı, cezası ne?
Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'da art arda hiç yaşanmayan olaylar yaşandı.

11 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelen 56. bölümde ise Acun Ilıcalı, Poyraz'ın gerçekleştirdiği bir olay nedeniyle acil durum konseyi düzenledi.

'Akıl tutulması yaşadım'

"Yıllarca Survivor çektim. Fakat aklımı, hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı. Ve konunun muhattabı Poyraz! Akıl tutulması yaşadım. Sana Survivor tarihinin görmediği, yaşanmamış bir ceza vereceğiz" diyen Acun Ilıcalı, olayın detaylarını açıkladı.

Poyraz'ın cezası ne?

Ilıcalı, mavi takımdan Poyraz'ın Dominikli birinin evine girerek yiyecek ve içecek aldığını öğrendiklerini "Sana Survivor tarihinde görülmemiş, yaşanmamış bir ceza vereceğiz. Bu yaptığın cüretteki son nokta. Eğer tek başınaysan 15 ödülden yararlanamayacaksın. İtiraf eden varsa, ben de varım diyen varsa Poyraz'ın cezasında indirime gideceğiz" şu sözlerle açıkladı.
Takımdan diğer erkek yarışmacılar olaya dahil olduklarını söyleyince Poyraz'ın cezası 10'a düşürüldü.
Hakan Hatipoğlu hariç diğer mavi takımın erkek yarışmacılarına 3'er ödül cezası verildi. Batuhan'a ise sonradan dahil olduğu için 2 ödül cezası verildi. Aysu da ev konusunda yardım ettiği için 4 ödülden men cezası aldı.
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