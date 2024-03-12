https://sputniknews.com.tr/20240312/abd-istihbaratinin-raporu-rusya-abd-ve-nato-ile-catisma-istemiyor-1081609183.html
ABD istihbarat raporu: Rusya, ABD ve NATO ile çatışma istemiyor
ABD istihbarat raporu: Rusya, ABD ve NATO ile çatışma istemiyor
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün yıllık raporunda, Rusya’nın ABD ve NATO’yla doğrudan çatışma istemediği belirtildi. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T11:22+0300
2024-03-12T11:22+0300
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Rapor metninde, “Rusya neredeyse kesin olarak ABD ve NATO güçleriyle doğrudan askeri çatışma istemiyor ve küresel ölçekteki bir çatışmanın eşiği olarak hesapladıkları seviyenin altında asimetrik faaliyetlerine devam edecek” ifadesine yer verildi.Bununla birlikte Rusya için “istikrarlı ve yetenekli bir düşman” nitelendirilmesi yapıldı.Son dönemlerde Batı’da, NATO ve Rusya arasında doğrudan savaş ve Ukrayna’ya askeri birlikleri gönderme fikirleri sıkça dile getiriliyor.Rusya, NATO’nun çatışmaya odaklandığını, ama genişlemesinin Avrupa’ya daha fazla güvenlik sağlamayacağını defalarca kaydetmişti. Kremlin, Rusya’nın hiçbir NATO ülkesi için tehdit oluşturmadığı, ama çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğinin altını çizmişti. Rusya’nın eşit haklara dayanan diyaloga açık olduğu, ama Batı’nın kıtayı askerileştirme politikasından vazgeçmesi gerektiği vurgulanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240226/cia-direktoru-burnsun-gizlice-ukraynayi-ziyaret-ettigi-ortaya-cikti-1081097194.html
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cia, abd, istihbarat raporu, rusya, nato, ukrayna, ukrayna krizi
cia, abd, istihbarat raporu, rusya, nato, ukrayna, ukrayna krizi
ABD istihbarat raporu: Rusya, ABD ve NATO ile çatışma istemiyor
11:22 12.03.2024 (güncellendi: 11:23 12.03.2024)
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün yıllık raporunda, Rusya’nın ABD ve NATO’yla doğrudan çatışma istemediği belirtildi.
Rapor metninde, “Rusya neredeyse kesin olarak ABD ve NATO güçleriyle doğrudan askeri çatışma istemiyor ve küresel ölçekteki bir çatışmanın eşiği olarak hesapladıkları seviyenin altında asimetrik faaliyetlerine devam edecek” ifadesine yer verildi.
Bununla birlikte Rusya için “istikrarlı ve yetenekli bir düşman” nitelendirilmesi yapıldı.
Son dönemlerde Batı’da, NATO ve Rusya arasında doğrudan savaş ve Ukrayna’ya askeri birlikleri gönderme fikirleri sıkça dile getiriliyor.
Rusya, NATO’nun çatışmaya odaklandığını, ama genişlemesinin Avrupa’ya daha fazla güvenlik sağlamayacağını defalarca kaydetmişti.
Kremlin, Rusya’nın hiçbir NATO ülkesi için tehdit oluşturmadığı, ama çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğinin altını çizmişti.
Rusya’nın eşit haklara dayanan diyaloga açık olduğu, ama Batı’nın kıtayı askerileştirme politikasından vazgeçmesi gerektiği vurgulanmıştı.