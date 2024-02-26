https://sputniknews.com.tr/20240226/cia-direktoru-burnsun-gizlice-ukraynayi-ziyaret-ettigi-ortaya-cikti-1081097194.html
CIA Direktörü Burns’ün gizlice Ukrayna’yı ziyaret ettiği ortaya çıktı
CIA Direktörü Burns’ün gizlice Ukrayna’yı ziyaret ettiği ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns’ün, 22 Şubat Perşembe günü Ukrayna’ya gittiği belirtildi. Bu, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T10:12+0300
2024-02-26T10:12+0300
2024-02-26T10:12+0300
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ukrayna
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vladimir zelenskiy
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New York Times gazetesi, Washington’daki yetkililerden aldığı bilgiye atıfla, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilerin Ukrayna’ya milyarlarca dolarlık yardımın kesilmesini talep etmesi bağlamında, Ukrayna istihbaratından bazı kişilerin ABD’li meslektaşlarına, CIA’nın Ukrayna tarafıyla işbirliğinden vazgeçme olasılığını sorduğunu yazdı.Yazıda, “CIA Direktörü William Burns, Ukraynalı liderleri sakinleştirmeye çalışmak için geçen Perşembe günü Ukrayna’ya gizli ziyaret gerçekleştirdi. Bu, işgal başladıktan bu yana 10. ziyaret” ifadesine yer verildi.Adı açıklanmayan bir CIA yetkilisi, gazeteye verdiği demecinde, ABD’nin yıllardır Ukrayna’ya bağlılığını net bir şekilde sergilediğini ve bu ziyaretin, bağlılığın süreceği yönünde bir sinyal daha olduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240217/maydan-tipik-bir-renkli-devrim-ve-cia-operasyonuydu-1080822099.html
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william burns, cia, abd merkezi istihbarat teşkilat, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, abd hegemonyası
william burns, cia, abd merkezi istihbarat teşkilat, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, abd hegemonyası
CIA Direktörü Burns’ün gizlice Ukrayna’yı ziyaret ettiği ortaya çıktı
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns’ün, 22 Şubat Perşembe günü Ukrayna’ya gittiği belirtildi. Bu, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri harekatı başladıktan bu yana Burns’ün Kiev’e 10. ziyareti olma özelliğini taşıyor.
New York Times gazetesi, Washington’daki yetkililerden aldığı bilgiye atıfla, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilerin Ukrayna’ya milyarlarca dolarlık yardımın kesilmesini talep etmesi bağlamında, Ukrayna istihbaratından bazı kişilerin ABD’li meslektaşlarına, CIA’nın Ukrayna tarafıyla işbirliğinden vazgeçme olasılığını sorduğunu yazdı.
Yazıda, “CIA Direktörü William Burns, Ukraynalı liderleri sakinleştirmeye çalışmak için geçen Perşembe günü Ukrayna’ya gizli ziyaret gerçekleştirdi. Bu, işgal başladıktan bu yana 10. ziyaret” ifadesine yer verildi.
Adı açıklanmayan bir CIA yetkilisi, gazeteye verdiği demecinde, ABD’nin yıllardır Ukrayna’ya bağlılığını net bir şekilde sergilediğini ve bu ziyaretin, bağlılığın süreceği yönünde bir sinyal daha olduğunu söyledi.