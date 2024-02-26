https://sputniknews.com.tr/20240226/cia-direktoru-burnsun-gizlice-ukraynayi-ziyaret-ettigi-ortaya-cikti-1081097194.html

CIA Direktörü Burns’ün gizlice Ukrayna’yı ziyaret ettiği ortaya çıktı

CIA Direktörü Burns’ün gizlice Ukrayna’yı ziyaret ettiği ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns’ün, 22 Şubat Perşembe günü Ukrayna’ya gittiği belirtildi. Bu, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri... 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T10:12+0300

2024-02-26T10:12+0300

2024-02-26T10:12+0300

ukrayna krizi

william burns

cia

abd merkezi istihbarat teşkilat

ukrayna

kiev

vladimir zelenskiy

abd hegemonyası

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New York Times gazetesi, Washington’daki yetkililerden aldığı bilgiye atıfla, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilerin Ukrayna’ya milyarlarca dolarlık yardımın kesilmesini talep etmesi bağlamında, Ukrayna istihbaratından bazı kişilerin ABD’li meslektaşlarına, CIA’nın Ukrayna tarafıyla işbirliğinden vazgeçme olasılığını sorduğunu yazdı.Yazıda, “CIA Direktörü William Burns, Ukraynalı liderleri sakinleştirmeye çalışmak için geçen Perşembe günü Ukrayna’ya gizli ziyaret gerçekleştirdi. Bu, işgal başladıktan bu yana 10. ziyaret” ifadesine yer verildi.Adı açıklanmayan bir CIA yetkilisi, gazeteye verdiği demecinde, ABD’nin yıllardır Ukrayna’ya bağlılığını net bir şekilde sergilediğini ve bu ziyaretin, bağlılığın süreceği yönünde bir sinyal daha olduğunu söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240217/maydan-tipik-bir-renkli-devrim-ve-cia-operasyonuydu-1080822099.html

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william burns, cia, abd merkezi istihbarat teşkilat, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, abd hegemonyası