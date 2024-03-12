6 yaşındaki Elif Nur'un bakımsızlıktan ölümüyle ilgili istenen ceza belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Afrika’daki 54 ülkenin nüfuzlu ailelerinin çocukları şu anda İstanbul’u mesken tutmuş durumda'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
KKTC’de sahte diploma ve rüşvet krizi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Malik Erbaşı, tiyatral nikahı anlattı
12:06
84 dk
HABER MASASI
Oscar ödül törenine "İsrail protestosu" damga vurdu
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Alper Gezeravcı'nın uzayda aldığı kan örneklerinin son durumu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Borsa İstanbul'da Fitch Ratings etkisi
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Küresel durum ve ABD'nin Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Çin ve İsviçre, Rusya'nın katılımı konusunda ısrarcı
18:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dün bankalar arasında bir yarış vardı'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Patara’yı betonlaştıracak imar planı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
BRICS+ üyeliği Türkiye’nin önünü açacak
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
83 dk
HABER MASASI
Yunan adalarına vize muafiyeti Schengen engeline takıldı
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Başarılı olarak sunulan takımların gerçek istatistikleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçim anketlerinde son durum
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
‘Nazilerin Kanada'daki mirasını ortadan kaldırmaya yönelik bir adım’
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Papa Francis’ten Ukrayna'ya ‘beyaz bayrak’ mesajı
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: ABD suçlu olduğu için Kuzey Akım saldırısı araştırılmıyor
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy karşıtı askerlerden radikal parti kurma planı
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Orban: Trump, Ukrayna’ya para vermeyecek
18:33
2 dk
SESLİ HABER
'Ukraynalı komutanlar, Zelenskiy'i devirmeyi tartışıyor'
18:42
3 dk
SESLİ HABER
Telegraph: ABD'nin çekilmesine hazırlanmak gerekiyor
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı, Batı’nın planlarını ortaya çıkardı
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa'nın silah ithalatı iki katına çıktı
19:25
3 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Rusya, NATO ile çatışma istemiyor
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: ABD, Rusya’yı kontrol altında tutmak için 2.1 milyar dolar harcayacak
19:42
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat direktörü: Rusya, Ukrayna’da avantaj elde ediyor
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Muradov: Ticari deniz seferleri Türk ekonomisi için de önemli
20:06
2 dk
SESLİ HABER
NATO, Kırım’a bile üs kurmak istedi
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Alman hükümetinde çatlak
20:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye bağımsız bir oyuncu olduğunu gösterdi
20:35
3 dk
SESLİ HABER
Macron’a uyarı: Önemli konular NATO ile istişare edilmeli
20:56
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240312/6-yasindaki-elif-nurun-bakimsizliktan-olumuyle-ilgili-istenen-ceza-belli-oldu-1081631078.html
6 yaşındaki Elif Nur'un bakımsızlıktan ölümüyle ilgili istenen ceza belli oldu
6 yaşındaki Elif Nur'un bakımsızlıktan ölümüyle ilgili istenen ceza belli oldu
Sputnik Türkiye
Eskişehir’de 6 yaşındaki Nur Elif T'nin eziyet görerek ve aç kalarak hayatını kaybettiği iddiasıyla görülen davada açıklanan mütalaa sonucu, babaannesi, amcası... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T19:36+0300
2024-03-12T19:36+0300
türkiye
ağır ceza mahkemesi
eskişehirspor
çocuk istismarı
ölüm
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0c/1081630745_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_329d7164a548b146070713632765df84.jpg
Eskişehir'de 6 yaşındaki Nur Elif T'nin ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan babaannesi, halası ve amcası hakkında istenen ceza belli oldu.Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Nur Elif T'nin babaannesi Cihangül K, amcası Sezer T. ve halası Deniz T, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Nur Elif T'nin babası Gökhan T. ve annesi Sibel T. ile tarafların avukatları duruşma salonunda yer aldı. Sibel T'nin babası Ali T, duruşmada SEGBİS üzerinden tanık olarak dinlendi.Ali T, duruşmadaki beyanında, hala Deniz T'nin çocuklara iyi baktığını söyledi.Çocukların daha önce Bursa'da kendisinde de kaldığını ifade eden Ali T, çocukları yanına almak için gittiğinde, onların kendisiyle gelmek istemediklerini aktardı.'Babama, çocuklarıma kötü baktıklarını söyledim'Sibel T. ise tanık babasının beyanlarına ilişkin aleyhte olan hususları kabul etmediğini belirterek, "Babama, çocuklarıma kötü baktıklarını söyledim. 3 çocuğumu da yanımda götürmesini istemiştim" dedi.Sanıklardan Deniz T, konuyla ilgili, "Amcam doğru söylüyor. Yeğenlerim amcamda da kaldı. Bende de kalmıştı" ifadelerini kullandı.Sanık ve tanık beyanlarının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Nur Elif T'nin ölümüne ilişkin, sanıklar Cihangül K, Deniz T. ve Sezer T. hakkında, "Canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.Ölen Nur Elif T'nin annesi Sibel ve babası Gökhan T, mütalaaya ilişkin adaletin yerini bulmasını istediklerini ifade etti.Duruşma 2 Nisan'a ertelendi.Ne olmuştu?Tepebaşı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokağı'nda iki ağabeyi ile yaşayan Nur Elif T. (6), 14 Aralık 2022'de rahatsızlanmasının ardından tedaviye alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, bakımsız kaldığı iddia edilen kızın ölümüne ilişkin gözaltına alınan halası Deniz T, amcası Sezer T. ve babaannesi Cihangir K. tutuklanmıştı.Babası Gökhan T. ile annesi Sibel T. cezaevinde tutuklu bulunan Nur Elif T'nin ağabeyleri Y.T. (9) ve M.T. (12) ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce korumaya alınmıştı.Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianamede yer verilen adli tıp raporunda, Nur Elif T'nin farklı tarihlerde fiziksel istismara maruz bırakıldığı ve ölümünün uzun süreli beslenme yetersizliğine bağlı gerçekleştiği belirtilmişti.Ayrıca iddianamede, maktul ve mağdurların insani şartlarda ve insani koşullarda yaşamadıkları, soğuk bir ortamda, eşyasız, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun olmayan koşullarda yaşadıkları, odadan ayrılmalarına engel olacak şekilde kapıya çan bağlamak suretiyle kapının açılmasından sanıkların haberdar oldukları, mağdur çocukların ve maktulün günlerce herhangi bir besin maddesi yemeden çatı arasında kaldıklarına yer verilmişti.Elif Nur T'nin günlerce hatta haftalarca aç bırakılarak şüpheliler tarafından ölüme terk edildiği aktarılan iddianamede, mağdurların ise yine açlığa ve susuzluğa terk edildikleri buna rağmen sanıkların bu duruma aldırış etmeden yaşantılarına devam ettikleri, kendileri uygun ortamda ve yeterli beslenme imkanı bulmuşken maktul ve mağdurları bu imkanlardan bilerek mahrum ettikleri belirtilmişti.Sanıkların, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, korumaya alınan 2 kardeş için "çocuğa karşı eziyet" suçundan 16'şar yıla kadar hapsi isteniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221217/6-yasindaki-cocugun-supheli-olumu-sorusturmasinda-aranan-babaannesi-yakalandi-1064709946.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0c/1081630745_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e8bdfae1ae25e07ab4e4e7860c880b0d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ağır ceza mahkemesi, eskişehirspor, çocuk istismarı, ölüm
ağır ceza mahkemesi, eskişehirspor, çocuk istismarı, ölüm

6 yaşındaki Elif Nur'un bakımsızlıktan ölümüyle ilgili istenen ceza belli oldu

19:36 12.03.2024
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNEREskişehir’de 6 yaşındaki Nur Elif T'nin eziyet görerek ve aç kalarak hayatını kaybettiği iddiasıyla görülen davada açıklanan mütalaa sonucu, babaannesi, amcası ve halası hakkında ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hapis cezası talep edildi.
Eskişehir’de 6 yaşındaki Nur Elif T'nin eziyet görerek ve aç kalarak hayatını kaybettiği iddiasıyla görülen davada açıklanan mütalaa sonucu, babaannesi, amcası ve halası hakkında ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hapis cezası talep edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER
Abone ol
Eskişehir’de 6 yaşındaki Nur Elif T'nin eziyet görerek ve aç kalarak hayatını kaybettiği iddiasıyla görülen davada açıklanan mütalaa sonucu, babaannesi, amcası ve halası hakkında ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hapis cezası talep edildi.
Eskişehir'de 6 yaşındaki Nur Elif T'nin ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan babaannesi, halası ve amcası hakkında istenen ceza belli oldu.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Nur Elif T'nin babaannesi Cihangül K, amcası Sezer T. ve halası Deniz T, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Nur Elif T'nin babası Gökhan T. ve annesi Sibel T. ile tarafların avukatları duruşma salonunda yer aldı. Sibel T'nin babası Ali T, duruşmada SEGBİS üzerinden tanık olarak dinlendi.
Ali T, duruşmadaki beyanında, hala Deniz T'nin çocuklara iyi baktığını söyledi.
Çocukların daha önce Bursa'da kendisinde de kaldığını ifade eden Ali T, çocukları yanına almak için gittiğinde, onların kendisiyle gelmek istemediklerini aktardı.

'Babama, çocuklarıma kötü baktıklarını söyledim'

Sibel T. ise tanık babasının beyanlarına ilişkin aleyhte olan hususları kabul etmediğini belirterek, "Babama, çocuklarıma kötü baktıklarını söyledim. 3 çocuğumu da yanımda götürmesini istemiştim" dedi.
Sanıklardan Deniz T, konuyla ilgili, "Amcam doğru söylüyor. Yeğenlerim amcamda da kaldı. Bende de kalmıştı" ifadelerini kullandı.
Sanık ve tanık beyanlarının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Nur Elif T'nin ölümüne ilişkin, sanıklar Cihangül K, Deniz T. ve Sezer T. hakkında, "Canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.
Ölen Nur Elif T'nin annesi Sibel ve babası Gökhan T, mütalaaya ilişkin adaletin yerini bulmasını istediklerini ifade etti.
Duruşma 2 Nisan'a ertelendi.

Ne olmuştu?

Tepebaşı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokağı'nda iki ağabeyi ile yaşayan Nur Elif T. (6), 14 Aralık 2022'de rahatsızlanmasının ardından tedaviye alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, bakımsız kaldığı iddia edilen kızın ölümüne ilişkin gözaltına alınan halası Deniz T, amcası Sezer T. ve babaannesi Cihangir K. tutuklanmıştı.
Babası Gökhan T. ile annesi Sibel T. cezaevinde tutuklu bulunan Nur Elif T'nin ağabeyleri Y.T. (9) ve M.T. (12) ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce korumaya alınmıştı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianamede yer verilen adli tıp raporunda, Nur Elif T'nin farklı tarihlerde fiziksel istismara maruz bırakıldığı ve ölümünün uzun süreli beslenme yetersizliğine bağlı gerçekleştiği belirtilmişti.
Ayrıca iddianamede, maktul ve mağdurların insani şartlarda ve insani koşullarda yaşamadıkları, soğuk bir ortamda, eşyasız, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun olmayan koşullarda yaşadıkları, odadan ayrılmalarına engel olacak şekilde kapıya çan bağlamak suretiyle kapının açılmasından sanıkların haberdar oldukları, mağdur çocukların ve maktulün günlerce herhangi bir besin maddesi yemeden çatı arasında kaldıklarına yer verilmişti.
Elif Nur T'nin günlerce hatta haftalarca aç bırakılarak şüpheliler tarafından ölüme terk edildiği aktarılan iddianamede, mağdurların ise yine açlığa ve susuzluğa terk edildikleri buna rağmen sanıkların bu duruma aldırış etmeden yaşantılarına devam ettikleri, kendileri uygun ortamda ve yeterli beslenme imkanı bulmuşken maktul ve mağdurları bu imkanlardan bilerek mahrum ettikleri belirtilmişti.
Sanıkların, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, korumaya alınan 2 kardeş için "çocuğa karşı eziyet" suçundan 16'şar yıla kadar hapsi isteniyor.
Eskişehir’de bakımsızlık ve kötü muamele nedeniyle öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik’in firari olarak aranan babaannesi polis ekiplerinde yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
TÜRKİYE
6 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü soruşturmasında aranan babaannesi yakalandı
17 Aralık 2022, 21:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала