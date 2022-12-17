https://sputniknews.com.tr/20221217/6-yasindaki-cocugun-supheli-olumu-sorusturmasinda-aranan-babaannesi-yakalandi-1064709946.html
6 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü soruşturmasında aranan babaannesi yakalandı
6 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü soruşturmasında aranan babaannesi yakalandı
Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümünün şüpheli bulunması üzerine babaanne gözaltına alındı. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T21:48+0300
2022-12-17T21:48+0300
2022-12-17T21:48+0300
türkiye
eskişehir
çocuk
ölüm
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Eskişehir'de, 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik’in ölümün ardından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan babaanne Cihangül Kurumlu, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokak'ta iki ağabeyi ile yaşayan ve rahatsızlanmasının ardından tedavi altına alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Nur Elif T'nin babaannesi Cihangül K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Bunun üzerine Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cihangül K. aynı mahallede gözaltına alındı.Babaanne Cihangül K, ifadesi alınmak üzere Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.Babası Gökhan T. ile annesi Sibel T. cezaevinde tutuklu bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nur Elif T'nin ağabeyleri Yiğitcan T. (9) ve Metin T. (12) Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce korumaya alınmış, hala Deniz T. "çocuğa karşı eziyet", çocukların yakınlarını tehdit ettiği öne sürülen amca Sezer T. "silahla tehdit" suçundan tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221217/6-yasindaki-cocugun-iskence-sonucu-olumuyle-ilgili-hala-ve-amca-tutuklandi-1064691251.html
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eskişehir, çocuk, ölüm
6 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü soruşturmasında aranan babaannesi yakalandı
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Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümünün şüpheli bulunması üzerine babaanne gözaltına alındı.
Eskişehir'de, 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik’in ölümün ardından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan babaanne Cihangül Kurumlu, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokak'ta iki ağabeyi ile yaşayan ve rahatsızlanmasının ardından tedavi altına alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Nur Elif T'nin babaannesi Cihangül K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cihangül K. aynı mahallede gözaltına alındı.
Babaanne Cihangül K, ifadesi alınmak üzere Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Babası Gökhan T. ile annesi Sibel T. cezaevinde tutuklu bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nur Elif T'nin ağabeyleri Yiğitcan T. (9) ve Metin T. (12) Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce korumaya alınmış, hala Deniz T. "çocuğa karşı eziyet", çocukların yakınlarını tehdit ettiği öne sürülen amca Sezer T. "silahla tehdit" suçundan tutuklanmıştı.