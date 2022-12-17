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https://sputniknews.com.tr/20221217/6-yasindaki-cocugun-supheli-olumu-sorusturmasinda-aranan-babaannesi-yakalandi-1064709946.html
6 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü soruşturmasında aranan babaannesi yakalandı
6 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü soruşturmasında aranan babaannesi yakalandı
Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümünün şüpheli bulunması üzerine babaanne gözaltına alındı. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T21:48+0300
2022-12-17T21:48+0300
türkiye
eskişehir
çocuk
ölüm
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Eskişehir'de, 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik’in ölümün ardından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan babaanne Cihangül Kurumlu, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokak'ta iki ağabeyi ile yaşayan ve rahatsızlanmasının ardından tedavi altına alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Nur Elif T'nin babaannesi Cihangül K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Bunun üzerine Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cihangül K. aynı mahallede gözaltına alındı.Babaanne Cihangül K, ifadesi alınmak üzere Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.Babası Gökhan T. ile annesi Sibel T. cezaevinde tutuklu bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nur Elif T'nin ağabeyleri Yiğitcan T. (9) ve Metin T. (12) Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce korumaya alınmış, hala Deniz T. "çocuğa karşı eziyet", çocukların yakınlarını tehdit ettiği öne sürülen amca Sezer T. "silahla tehdit" suçundan tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221217/6-yasindaki-cocugun-iskence-sonucu-olumuyle-ilgili-hala-ve-amca-tutuklandi-1064691251.html
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eskişehir, çocuk, ölüm
eskişehir, çocuk, ölüm

6 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü soruşturmasında aranan babaannesi yakalandı

21:48 17.12.2022
© İHA / ABDULLAH GÜÇLÜ - ALİ FURKAN ÇETİNER-Eskişehir’de bakımsızlık ve kötü muamele nedeniyle öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik’in firari olarak aranan babaannesi polis ekiplerinde yakalandı.
Eskişehir’de bakımsızlık ve kötü muamele nedeniyle öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik’in firari olarak aranan babaannesi polis ekiplerinde yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© İHA / ABDULLAH GÜÇLÜ - ALİ FURKAN ÇETİNER-
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Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümünün şüpheli bulunması üzerine babaanne gözaltına alındı.
Eskişehir'de, 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik’in ölümün ardından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan babaanne Cihangül Kurumlu, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokak'ta iki ağabeyi ile yaşayan ve rahatsızlanmasının ardından tedavi altına alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Nur Elif T'nin babaannesi Cihangül K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cihangül K. aynı mahallede gözaltına alındı.
Babaanne Cihangül K, ifadesi alınmak üzere Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Babası Gökhan T. ile annesi Sibel T. cezaevinde tutuklu bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nur Elif T'nin ağabeyleri Yiğitcan T. (9) ve Metin T. (12) Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce korumaya alınmış, hala Deniz T. "çocuğa karşı eziyet", çocukların yakınlarını tehdit ettiği öne sürülen amca Sezer T. "silahla tehdit" suçundan tutuklanmıştı.
Eskişehir’de babaanne, hala ve amcalarının yaşadığı evde bakımsızlık ve kötü muamele gördüğü iddia edilen 6, 9 ve 12 yaşlarındaki 3 çocuktan 1’i hayatını kaybetti, diğer 2 çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
TÜRKİYE
6 yaşındaki çocuğun işkence sonucu ölümüyle ilgili hala ve amca tutuklandı
03:12
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