https://sputniknews.com.tr/20240312/100-yasina-pasta-keserek-girdi-hicbir-saglik-problemim-cok-mutlu-oldum-1081617189.html

100. yaşına pasta keserek girdi: 'Hiçbir sağlık problemim yok, çok mutlu oldum'

100. yaşına pasta keserek girdi: 'Hiçbir sağlık problemim yok, çok mutlu oldum'

Sputnik Türkiye

Ordu'da yaşayan 4 çocuk babası ve 29 torun sahibi Hüseyin Aydoğan, 100. yaşına doğum günü pastası keserek girdi. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T13:45+0300

2024-03-12T13:45+0300

2024-03-12T13:45+0300

yaşam

türkiye

ordu

perşembe

uzun yaşam

doğum günü

sürpriz

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Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Boğazcık Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Aydoğan’a 100. yaşına girmesi sebebiyle sürpriz yapıldı. Mahalle sakinlerinin de katıldığı doğum gününde kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfleyen Aydoğan, 100’üncü yaşında kendisini yalnız bırakmayan çocukları, torunları ve komşularına teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu ve böyle bir kutlama beklemediğini söyledi.'Hiçbir sağlık problemim yok'Hiçbir sağlık probleminin olmadığına ifade ederek doğum günü kutlaması ile mutlu olduğunu söyleyen Aydoğan, “Hiçbir ağrıyan yerim yok. Şu anda vücudumdan şikayetçi değilim, sıhhatim çok iyi. Görüyorum, geziyorum, dolaşıyorum. Bugünkü gibi böyle neşeli gün görmedim desem yerinde. Sağ olsunlar, hepsi beraber, Allah hayırlı uzun ömür versin hepsine. Çok şükürler olsun. Bugünlere, 100 yaşına geldik. Babam 30 yaşında öldü, biz bu kadar yaşadık. Şükürler olsun” cümlelerini dile getirdi.Konuyla ilgili konuşan Aydoğan’ın en büyük kızı Şükran Altınsoy, “İnşallah ben de babamın yaşlarını görürüm, şu an 85 yaşındayım. Babamın 2 kızı, 2 de oğlu var. En büyükleri de benim” dedi. Hüseyin Aydoğan'ın 66 yaşındaki en küçük çocuğu olan Ülker Aydoğan, “Babamız 100 yaşını doldurduğu için böyle bir organizasyon yapmak istedik. İnşallah daha nice yıllar görür. Babamın hep düzgün bir hayatı oldu, doğal beslendi, kötü alışkanlıkları olmadı” cümlelerini kaydetti.

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türkiye, ordu, perşembe, uzun yaşam, doğum günü, sürpriz