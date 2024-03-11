https://sputniknews.com.tr/20240311/zanzibarda-halk-kaplumbaga-eti-yemeye-basladi-8-cocuk-hayatini-kaybetti-78-kisi-hastanelik-oldu-1081590553.html
Zanzibar'da halk kaplumbağa eti yemeye başladı: 8 çocuk hayatını kaybetti, 78 kişi hastanelik oldu
Zanzibar'da halk kaplumbağa eti yemeye başladı: 8 çocuk hayatını kaybetti, 78 kişi hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
Tanzanya'ya bağlı Zanzibar takımadasının Pemba Adası'nda deniz kaplumbağası eti yedikten sonra hastalanan ve 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi. 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T15:06+0300
2024-03-11T15:06+0300
2024-03-11T15:06+0300
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zanzibar
enfeksiyon
kaplumbağa
hastane
ölüm
toplu ölüm
et
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Pemba Adası'nda, deniz kaplumbağalarının yenmesi sonucunda 8'i çocuk olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Enfekte su kaplumbağasının etini tüketenlerin ardından 78 kişi de tedavi altına alındı. Mkoani kasabası sağlık görevlisi Haji Bakari, yapılan laboratuvar testlerinin, hastaların tamamının geçen hafta salı günü kaplumbağa eti yediğini gösterdiğini belirtti. Yetkililer, bölge halkını deniz kaplumbağası eti tüketmekten kaçınmaları konusunda uyardı. Pemba Adası'nda, 2021 yılında da 3 yaşındaki bir çocuk dahil olmak üzere 7 kişi deniz kaplumbağası eti yedikten sonra yaşamlarını yitirmişti.
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zanzibar, enfeksiyon, kaplumbağa, hastane, ölüm, toplu ölüm, et
zanzibar, enfeksiyon, kaplumbağa, hastane, ölüm, toplu ölüm, et
Zanzibar'da halk kaplumbağa eti yemeye başladı: 8 çocuk hayatını kaybetti, 78 kişi hastanelik oldu
Tanzanya'ya bağlı Zanzibar takımadasının Pemba Adası'nda deniz kaplumbağası eti yedikten sonra hastalanan ve 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi.
Pemba Adası'nda, deniz kaplumbağalarının yenmesi sonucunda 8'i çocuk olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Enfekte su kaplumbağasının etini tüketenlerin ardından 78 kişi de tedavi altına alındı.
Mkoani kasabası sağlık görevlisi Haji Bakari, yapılan laboratuvar testlerinin, hastaların tamamının geçen hafta salı günü kaplumbağa eti yediğini gösterdiğini belirtti. Yetkililer, bölge halkını deniz kaplumbağası eti tüketmekten kaçınmaları konusunda uyardı.
Pemba Adası'nda, 2021 yılında da 3 yaşındaki bir çocuk dahil olmak üzere 7 kişi deniz kaplumbağası eti yedikten sonra yaşamlarını yitirmişti.