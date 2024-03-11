https://sputniknews.com.tr/20240311/uzman-isimler-tek-tek-anlatti-ramazan-ayi-boyunca-oruc-tutarken-nelere-dikkat-edilmeli-1081572738.html

Uzman isimler tek tek anlattı: Ramazan ayı boyunca oruç tutarken nelere dikkat edilmeli?

Uzman isimler tek tek anlattı: Ramazan ayı boyunca oruç tutarken nelere dikkat edilmeli?

Sputnik Türkiye

Ramazan ayı başladı. Bu dönemde sağlıklı beslenme büyük önem taşıyor. Sahurda ve iftarda sağlıklı beslenmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini uzmanları... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T08:06+0300

2024-03-11T08:06+0300

2024-03-11T08:06+0300

yaşam

ramazan

oruç

yemek

iftar

sahur

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Ramazan ayında oruç tutarken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta var ki bunlar hem sağlık açısından önemli hem de ibadetin gereğini yerine getirebilmek adına önem taşıyor. Ramazan boyunca beslenme düzenindeki değişiklere dikkat edilmediği takdirde başta mide, bağırsak sorunları olmak üzere bazı sağlık sorunlarına neden olabiliyor.İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Uzman Diyetisyen Ayça Aydın, "Ramazan’da oluşabilecek hazımsızlık ve şişkinlik problemlerine karşı zencefil, adaçayı, karanfil, kuşburnu çayını tüketebilirsiniz. Bu hem yediklerinizi çabuk sindirmenize hem de metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra Ramazan boyunca yenen tatlılar kan şekeri düzeyinizin kontrolünü zorlaştırabilir. Ardıç, kuşburnu, yaban mersini, ceviz, fındık ve badem kan şekerinizi dengelemenize yardımcı olacaktır. İki fincandan fazla kahve tüketmeyin. Bu arada çaylarınızı da açık içmeye çalışın" ifadelerini kullandı.'Suyunuz oda sıcaklığında olsun'Doğru bilinen yanlışlarMilliyet'e konuşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz Duman, yıl içinde en çok kilo alınan zaman dilimi olan Ramazan ayında formunuzu korumanın yollarını anlattı: Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi beslenme ve diyet uzmanı Merve Öz ise “Uzun süre açlık metabolizma hızının yavaşlamasına neden oluyor. Bununla birlikte sahura kalkmadan oruç tutulduğunda metabolizma hızı iyice yavaşlamış oluyor. Dolayısıyla Ramazan Ayında kilo alan kişilere bakıldığında genelde sahura kalkmadıkları görülüyor. Uzun açlık sonrasında zengin iftar sofraları çok cazip gelse de ana yemek için bir süre beklemek gerekiyor. Hafif bir çorba sonrasında 15 dakika bekledikten sonra ana yemeğe geçmek sofradan çok daha rahat kalkılmasına yardımcı oluyor” dedi.

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ramazan, oruç, yemek, iftar, sahur