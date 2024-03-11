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En iyi filmden en iyi oyuncu ödülüne: Oscar sahiplerini buldu
En iyi filmden en iyi oyuncu ödülüne: Oscar sahiplerini buldu
Sputnik Türkiye
96. Oscar Ödülleri ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye 7 dalda ödül kazanan 'Oppenheimer' damga... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T07:05+0300
2024-03-11T07:05+0300
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96. Oscar Ödülleri ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.Sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Akademi Ödülleri’nin ana sunuculuğunu Jimmy Kimmel üstlendi. Gecenin en önemli ödülü En İyi Filmi ise oyuncu Al Pacino sundu.Filistin protestosuÖdül töreni öncesinde kent merkezindeki tören salonu Filistin'e destek gösterisine sahne oldu.Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, 'Özgür Filistin' ve 'Gazze'de hemen ateşkes' şeklinde slogan atarak bölgede acil ateşkes taleplerini dile getirdi. Öte yandan aralarında Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish gibi ünlü Hollywood yıldızlarının bulunduğu bazı oyuncular salona 'Gazze'de ateşkes' talebini sembolize eden kırmızı broşlarla geldi.Kırmızı Halı üzerinde poz veren oyuncular, sinema oyuncularının Gazze'de ateşkes çağrısıyla oluşturdukları "Artists4Ceasefire" platformu kapsamında kırmızı broşlarla kameralara poz verdi.Bu yıl 'Poor Thing' filmindeki performansıyla göz dolduran ünlü Hollywood oyuncusu Ramy Youssef, Oscar ödül töreni öncesinde, kırmızı halıdan geçen ünlülerle röportajlar yapan Variety dergisine konuştu.Youssef, "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın. Bu savaşın bir parçası olmayalım" dedi.Sahneye çıplak çıktıDiğer yandan John Cena, 1974'teki 46'ncı Oscar töreninde David Niven'in Elizabeth Taylor'ı tanıttığı sırada çıplak bir adamın sahneye çıktığı anlara saygı duruşunda bulunmak için En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü "Poor Things"e takdim ederken Oscar sahnesine çıplak çıktı. Cena, sahneye özel bölgelerini kaplayan büyük bir zarftan başka bir şey olmadan çıktı. Zarfı açmak için hareket edemediği için perdeye benzer bir kıyafet giydirildi.Oscar kazananlarEN İYİ FİLMOppenheimerEN İYİ YÖNETMENChristopher Nolan (Oppenheimer)EN İYİ KADIN OYUNCUEmma Stone (Poor Things)EN İYİ ERKEK OYUNCUCillian Murphy (Oppenheimer)EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCUDa’Vine Joy Randolph (The Holdovers)EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCURobert Downey Jr. (Oppenheimer)EN İYİ ÖZGÜN SENARYOJustine Triet ve Arthur Harari (Anatomy of a Fall - Bir Düşüşün Anatomisi)EN İYİ UYARLAMA SENARYOCord Jefferson (American Fiction)EN İYİ ULUSLARARASI FİLMThe Zone of Interest (İlgi Alanı)EN İYİ ANİMASYONThe Boy and The Heron -Çocuk ve Balıkçıl (Hayao Miyazaki)EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİOppenheimerEN İYİ MÜZİKOppenheimerEN İYİ ORİJİNAL ŞARKIBarbie (What Was I Made For?)EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMIPoor Things (Zavallılar)EN İYİ YAPIM TASARIMIPoor Things (Zavallılar)EN İYİ KOSTÜM TASARIMIPoor Things (Zavallılar)EN İYİ GÖRSEL EFEKTGodzilla Minus OneEN İYİ KURGUOppenheimerEN İYİ SESThe Zone of Interest (İlgi Alanı)EN İYİ BELGESEL20 Days in MariupolEN İYİ KISA KONULU BELGESELThe Last Repair ShopEN İYİ KISA FİLMThe Wonderful Story of Henry Sugar
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oscar, john cena, oscar ödül töreni, oscar ödülü, oscar ödülleri, film
oscar, john cena, oscar ödül töreni, oscar ödülü, oscar ödülleri, film

En iyi filmden en iyi oyuncu ödülüne: Oscar sahiplerini buldu

07:05 11.03.2024
Oscar
Oscar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
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96. Oscar Ödülleri ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye 7 dalda ödül kazanan 'Oppenheimer' damga vurdu.Öte yandan Dolby Theatre önünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler acil ateşkes için gösteri yaparken John Cena, En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü takdim ederken sahneye çıplak çıktı.
96. Oscar Ödülleri ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Akademi Ödülleri’nin ana sunuculuğunu Jimmy Kimmel üstlendi. Gecenin en önemli ödülü En İyi Filmi ise oyuncu Al Pacino sundu.

Filistin protestosu

Ödül töreni öncesinde kent merkezindeki tören salonu Filistin'e destek gösterisine sahne oldu.
Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, 'Özgür Filistin' ve 'Gazze'de hemen ateşkes' şeklinde slogan atarak bölgede acil ateşkes taleplerini dile getirdi. Öte yandan aralarında Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish gibi ünlü Hollywood yıldızlarının bulunduğu bazı oyuncular salona 'Gazze'de ateşkes' talebini sembolize eden kırmızı broşlarla geldi.
Kırmızı Halı üzerinde poz veren oyuncular, sinema oyuncularının Gazze'de ateşkes çağrısıyla oluşturdukları "Artists4Ceasefire" platformu kapsamında kırmızı broşlarla kameralara poz verdi.
Bu yıl 'Poor Thing' filmindeki performansıyla göz dolduran ünlü Hollywood oyuncusu Ramy Youssef, Oscar ödül töreni öncesinde, kırmızı halıdan geçen ünlülerle röportajlar yapan Variety dergisine konuştu.
Youssef, "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın. Bu savaşın bir parçası olmayalım" dedi.

Sahneye çıplak çıktı

Diğer yandan John Cena, 1974'teki 46'ncı Oscar töreninde David Niven'in Elizabeth Taylor'ı tanıttığı sırada çıplak bir adamın sahneye çıktığı anlara saygı duruşunda bulunmak için En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü "Poor Things"e takdim ederken Oscar sahnesine çıplak çıktı. Cena, sahneye özel bölgelerini kaplayan büyük bir zarftan başka bir şey olmadan çıktı. Zarfı açmak için hareket edemediği için perdeye benzer bir kıyafet giydirildi.

Oscar kazananlar

EN İYİ FİLM
Oppenheimer
EN İYİ YÖNETMEN
Christopher Nolan (Oppenheimer)
EN İYİ KADIN OYUNCU
Emma Stone (Poor Things)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Cillian Murphy (Oppenheimer)
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Robert Downey Jr. (Oppenheimer)
EN İYİ ÖZGÜN SENARYO
Justine Triet ve Arthur Harari (Anatomy of a Fall - Bir Düşüşün Anatomisi)
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Cord Jefferson (American Fiction)
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
The Zone of Interest (İlgi Alanı)
EN İYİ ANİMASYON

The Boy and The Heron -Çocuk ve Balıkçıl (Hayao Miyazaki)
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
Oppenheimer
EN İYİ MÜZİK
Oppenheimer
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI
Barbie (What Was I Made For?)
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI
Poor Things (Zavallılar)
EN İYİ YAPIM TASARIMI
Poor Things (Zavallılar)
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Poor Things (Zavallılar)
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Godzilla Minus One
EN İYİ KURGU
Oppenheimer
EN İYİ SES
The Zone of Interest (İlgi Alanı)
EN İYİ BELGESEL
20 Days in Mariupol
EN İYİ KISA KONULU BELGESEL
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