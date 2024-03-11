https://sputniknews.com.tr/20240311/samsunda-deprem-karadenizdeki-diger-illerden-de-hissedildi-1081571679.html

Samsun'da deprem: Karadeniz'deki diğer illerden de hissedildi

Samsun'da deprem: Karadeniz'deki diğer illerden de hissedildi

Sputnik Türkiye

Karadeniz gece saat 03.10'da meydana gelen depremle sallandı. AFAD, merkez üssü Samsun'un Atakum ilçesi olan bir deprem olduğunu duyurdu. 18.27 km derinlikte... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T06:44+0300

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türkiye

samsun

deprem

karadeniz

afad

son depremler

kandilli

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Samsun'da deprem meydana geldi. Gece saat 03.10’da meydana gelen depremin merkez üssünün Atakum ilçesi olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Karadeniz’de Samsun körfezi 18.27 km derinlikte 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Atakum ilçesi ve Samsun merkezde hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı. Bazı kişiler yaşadığı panikle sokağa çıkarak bir süre bekledi.Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20240310/endonezyada-saka-gibi-olay-iki-pilotta-uyuyakaldi-ucak-rotadan-cikti--1081564993.html

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samsun

karadeniz

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