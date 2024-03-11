https://sputniknews.com.tr/20240311/samsunda-deprem-karadenizdeki-diger-illerden-de-hissedildi-1081571679.html
Samsun'da deprem: Karadeniz'deki diğer illerden de hissedildi
Samsun'da deprem: Karadeniz'deki diğer illerden de hissedildi
Sputnik Türkiye
Karadeniz gece saat 03.10'da meydana gelen depremle sallandı. AFAD, merkez üssü Samsun'un Atakum ilçesi olan bir deprem olduğunu duyurdu. 18.27 km derinlikte... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T06:44+0300
2024-03-11T06:44+0300
2024-03-11T06:44+0300
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karadeniz
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Samsun'da deprem meydana geldi. Gece saat 03.10’da meydana gelen depremin merkez üssünün Atakum ilçesi olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Karadeniz’de Samsun körfezi 18.27 km derinlikte 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Atakum ilçesi ve Samsun merkezde hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı. Bazı kişiler yaşadığı panikle sokağa çıkarak bir süre bekledi.Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20240310/endonezyada-saka-gibi-olay-iki-pilotta-uyuyakaldi-ucak-rotadan-cikti--1081564993.html
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son depremler, samsun deprem, samsun deprem mi oldu
son depremler, samsun deprem, samsun deprem mi oldu
Samsun'da deprem: Karadeniz'deki diğer illerden de hissedildi
Karadeniz gece saat 03.10'da meydana gelen depremle sallandı. AFAD, merkez üssü Samsun'un Atakum ilçesi olan bir deprem olduğunu duyurdu. 18.27 km derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu belirtildi.
Samsun'da deprem meydana geldi. Gece saat 03.10’da meydana gelen depremin merkez üssünün Atakum ilçesi olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Karadeniz’de Samsun körfezi 18.27 km derinlikte 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Atakum ilçesi ve Samsun merkezde hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı. Bazı kişiler yaşadığı panikle sokağa çıkarak bir süre bekledi.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.