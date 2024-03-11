https://sputniknews.com.tr/20240311/turkiye-ile-yunanistan-arasinda-siyasi-diyalog-toplantisi-gerceklestirildi-1081598478.html
Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi
Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi
Sputnik Türkiye
Türkiye ile Yunanistan arasında Dışişleri Bakan Yardımcılarının katılımı ile Ankara’da siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi. 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T20:06+0300
2024-03-11T20:06+0300
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou, Ankara'da düzenli Siyasi Diyalog Toplantısı'nda bir araya geldi.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yardımcısı Akçapar ile Yunan mevkidaşı Papadopoulou'nun Ankara'da düzenli Siyasi Diyalog Toplantısı yaptığı bildirildi.Görüşmelerde, ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların da ele alındığı belirtilen açıklamada, "Her iki taraf da iki ülke liderleri tarafından geçtiğimiz aralık ayında Atina’da imzalanan Atina Bildirgesi doğrultusunda mevcut olumlu atmosferi ikili ve uluslararası işbirliği alanlarında geliştirmek konusunda ortak taahhütlerini yinelemişlerdir." ifadesine yer verildi.Açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Türkiye'ye yapması öngörülen ziyaretin hazırlıklarının da ele alındığı görüşmede, ikili ilişkilerin tüm veçhelerini içerecek şekilde mevcut diyalog kanallarında şimdiye kadar kaydedilen gelişmelerin değerlendirildiğinin altı çizildi.
https://sputniknews.com.tr/20240311/ankarada-onemli-toplanti-guler-fidan-ve-kalin-bir-araya-geldi-1081591002.html
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türkiye, yunanistan, kiryakos miçotakis
türkiye, yunanistan, kiryakos miçotakis
Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi
20:06 11.03.2024 (güncellendi: 20:08 11.03.2024)
Türkiye ile Yunanistan arasında Dışişleri Bakan Yardımcılarının katılımı ile Ankara’da siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou, Ankara'da düzenli Siyasi Diyalog Toplantısı'nda bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yardımcısı Akçapar ile Yunan mevkidaşı Papadopoulou'nun Ankara'da düzenli Siyasi Diyalog Toplantısı yaptığı bildirildi.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların da ele alındığı belirtilen açıklamada, "Her iki taraf da iki ülke liderleri tarafından geçtiğimiz aralık ayında Atina’da imzalanan Atina Bildirgesi doğrultusunda mevcut olumlu atmosferi ikili ve uluslararası işbirliği alanlarında geliştirmek konusunda ortak taahhütlerini yinelemişlerdir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Türkiye'ye yapması öngörülen ziyaretin hazırlıklarının da ele alındığı görüşmede, ikili ilişkilerin tüm veçhelerini içerecek şekilde mevcut diyalog kanallarında şimdiye kadar kaydedilen gelişmelerin değerlendirildiğinin altı çizildi.