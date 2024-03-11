https://sputniknews.com.tr/20240311/tum-dunyanin-gozu-onunde-gazzede-aclik-ve-susuzluktan-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-27ye-yukseldi-1081593581.html

Tüm dünyanın gözü önünde: Gazze’de açlık ve susuzluktan hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükseldi

Tüm dünyanın gözü önünde: Gazze’de açlık ve susuzluktan hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükseldi

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi'nde İsrail'in gıda ve tıbbi malzeme girişine izin vermemesi sonucu açlık ve susuzluktan hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye çıktı. 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T17:07+0300

2024-03-11T17:07+0300

2024-03-11T17:07+0300

israil- filistin çatışması

gazze

filistin

israil-filistin

israil

açlık

açlık sınırı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 157 gündür devam eden saldırıları, tüm dünyanın gözü önünde bir insanlık krizine yol açmaya devam eediyor. Bombardımanlarla birlikte bölgeye gıda ve tıbbi malzeme gibi hayati ihtiyaçların girişi engelleniyor. Saldırıların başlamasından bu yana ölen Filistinlilerin sayısı artarken, şimdi de açlık ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor. Kamal Adwan Hastanesi'nde 2 çocuğun daha ölmesiyle, açlık ve susuzluktan kaynaklanan ölümler 27'ye yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20240311/israil-disisleri-bakani-katz-erdogan-tarihin-en-yahudi-karsitlarindan-biri--1081576819.html

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gazze, filistin, israil-filistin, israil, açlık, açlık sınırı