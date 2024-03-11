https://sputniknews.com.tr/20240311/trumptan-secilmesi-halinde-abd-dolarini-yeniden-guclendirme-sozu-1081593950.html
Trump’tan, seçilmesi halinde ABD dolarını yeniden güçlendirme sözü
Trump’tan, seçilmesi halinde ABD dolarını yeniden güçlendirme sözü
Sputnik Türkiye
ABD ile birlikte tüm dünyayı ilgilendiren başkanlık seçimleri yaklaştıkça ülkede artan reytingi ve sıradışı mesajlarıyla NATO üyelerinin de kabusu haline gelen... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T17:15+0300
2024-03-11T17:15+0300
2024-03-11T17:15+0300
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CNBC kanalına konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump, bir dizi ülkenin dolarsızlaşma yolunda ilerleme arzusunda olduğunu hatırlatırken, yeniden seçilmesi halinde diğer ülkelerin doları terk etmesine izin vermeyeceğini ve doların uluslararası rolünü yeniden güçlendireceğini söyledi.Dünyada birçok ülkenin ABD doları yerine farklı para birimleriyle ticarete odaklandığını ima eden Trump, “Ülkelerin doları terk etmesine izin vermeyeceğim. Eğer bu standardı kaybedersek, devrimci savaşı kaybetmiş gibi oluruz. Ülkemiz için bir savaşı kaybetmek bir darbe olur. Bunun olmasına izin veremeyiz. Şu anda çok fazla ülke doları terk etmek için savaşıyor” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajında, doları dış politika mücadelesinin araçlarından biri olarak kullanmanın ABD siyasi liderliğinin en büyük hatası olduğunu söylemiş, “Dolar, ABD’nin uluslararası arenadaki gücünün temellerinin temelidir. Sanırım herkes bunu çok iyi anlıyor” ifadelerini kullanmıştı.ABD’nin doları kullanarak tek taraflı ekonomik yaptırımlarıyla kendi para biriminin uluslararası rolünü zayıflattığının altını çizen Rus lider, bu nedenle birçok ülkenin dolardan uzaklaşmaya başladığını vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240225/trump-biden-iktidarda-kalirsa-abd-3-dunya-savasini-baslamadan-kaybeder-1081069391.html
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abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, dolar, petro-dolar, joe biden, abd hegemonyası, rusya
abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, dolar, petro-dolar, joe biden, abd hegemonyası, rusya
Trump’tan, seçilmesi halinde ABD dolarını yeniden güçlendirme sözü
ABD ile birlikte tüm dünyayı ilgilendiren başkanlık seçimleri yaklaştıkça ülkede artan reytingi ve sıradışı mesajlarıyla NATO üyelerinin de kabusu haline gelen Trump, seçilmesi halinde doları eski gücüne kavuşturma sözü verdi.
CNBC kanalına konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump, bir dizi ülkenin dolarsızlaşma yolunda ilerleme arzusunda olduğunu hatırlatırken, yeniden seçilmesi halinde diğer ülkelerin doları terk etmesine izin vermeyeceğini ve doların uluslararası rolünü yeniden güçlendireceğini söyledi.
Dünyada birçok ülkenin ABD doları yerine farklı para birimleriyle ticarete odaklandığını ima eden Trump, “Ülkelerin doları terk etmesine izin vermeyeceğim. Eğer bu standardı kaybedersek, devrimci savaşı kaybetmiş gibi oluruz. Ülkemiz için bir savaşı kaybetmek bir darbe olur. Bunun olmasına izin veremeyiz. Şu anda çok fazla ülke doları terk etmek için savaşıyor” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajında, doları dış politika mücadelesinin araçlarından biri olarak kullanmanın ABD siyasi liderliğinin en büyük hatası olduğunu söylemiş, “Dolar, ABD’nin uluslararası arenadaki gücünün temellerinin temelidir. Sanırım herkes bunu çok iyi anlıyor” ifadelerini kullanmıştı.
ABD’nin doları kullanarak tek taraflı ekonomik yaptırımlarıyla kendi para biriminin uluslararası rolünü zayıflattığının altını çizen Rus lider, bu nedenle birçok ülkenin dolardan uzaklaşmaya başladığını vurgulamıştı.