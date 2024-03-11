https://sputniknews.com.tr/20240311/trumptan-secilmesi-halinde-abd-dolarini-yeniden-guclendirme-sozu-1081593950.html

Trump’tan, seçilmesi halinde ABD dolarını yeniden güçlendirme sözü

Trump’tan, seçilmesi halinde ABD dolarını yeniden güçlendirme sözü

Sputnik Türkiye

ABD ile birlikte tüm dünyayı ilgilendiren başkanlık seçimleri yaklaştıkça ülkede artan reytingi ve sıradışı mesajlarıyla NATO üyelerinin de kabusu haline gelen... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T17:15+0300

2024-03-11T17:15+0300

2024-03-11T17:15+0300

dünya

abd

abd başkanlık seçimleri

donald trump

dolar

petro-dolar

joe biden

abd hegemonyası

rusya

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/19/1081070685_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b93166ecddd2279fc1ba05d7a16b4ca6.jpg

CNBC kanalına konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump, bir dizi ülkenin dolarsızlaşma yolunda ilerleme arzusunda olduğunu hatırlatırken, yeniden seçilmesi halinde diğer ülkelerin doları terk etmesine izin vermeyeceğini ve doların uluslararası rolünü yeniden güçlendireceğini söyledi.Dünyada birçok ülkenin ABD doları yerine farklı para birimleriyle ticarete odaklandığını ima eden Trump, “Ülkelerin doları terk etmesine izin vermeyeceğim. Eğer bu standardı kaybedersek, devrimci savaşı kaybetmiş gibi oluruz. Ülkemiz için bir savaşı kaybetmek bir darbe olur. Bunun olmasına izin veremeyiz. Şu anda çok fazla ülke doları terk etmek için savaşıyor” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajında, doları dış politika mücadelesinin araçlarından biri olarak kullanmanın ABD siyasi liderliğinin en büyük hatası olduğunu söylemiş, “Dolar, ABD’nin uluslararası arenadaki gücünün temellerinin temelidir. Sanırım herkes bunu çok iyi anlıyor” ifadelerini kullanmıştı.ABD’nin doları kullanarak tek taraflı ekonomik yaptırımlarıyla kendi para biriminin uluslararası rolünü zayıflattığının altını çizen Rus lider, bu nedenle birçok ülkenin dolardan uzaklaşmaya başladığını vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240225/trump-biden-iktidarda-kalirsa-abd-3-dunya-savasini-baslamadan-kaybeder-1081069391.html

abd

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, dolar, petro-dolar, joe biden, abd hegemonyası, rusya