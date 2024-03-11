Acun Ilıcalı 'Akıl tutulması yaşadım' diyerek açıkladı: Suvivor tarihinin en büyük cezası verilecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rusya’dan ABD’ye: Müttefiklerini satıyorlar
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Fransız politikacı: NATO’nun yalancılığını kanıtladı
09:11
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna’da doğrudan yer aldıklarının kanıt
09:21
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
10 dk
SESLİ HABER
AFRICOM Komutanı Langley: Rusya, ABD’yi bastırdı
09:51
1 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD’yi Roma’nın akıbeti bekliyor
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Kırım’da terör örgütü hücresi çökertildi
10:12
2 dk
SESLİ HABER
Alman televizyonundan çocuklar için “Ukrayna için Taurus yok” videosu
10:24
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon çalışanı: ABD, Zelenskiy’i tahliye edebilir
10:37
3 dk
SESLİ HABER
Herson Bölgesi Valisi Saldo: Ukrayna savaş suçu işliyor
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
NATO içinde ihtilaf tekrar alevlendi
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Viktor Orban'dan 'yeni dünya düzeni' mesajı: Batının hegemonyası sona eriyor
11:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li siyasetçi: 15 milyon izinsiz göçmen girdi
11:34
2 dk
SESLİ HABER
Nijerya, BRICS’e üye olmayı planlıyor
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Brezilya lideri Lula: Putin ve Medvedev ile çok iyi ilişkilerim oldu
12:10
2 dk
SESLİ HABER
AFD milletvekili: İfşa, güvenliğimize zarar veriyor
12:19
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı Scott Ritter, Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı olmadığını çünkü kullanamadıklarını söyledi.
12:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Vinç operatörü Çoban: “Kurslar sertifika satmak için medyayı manipüle ediyor. Öyle bir maaş yok!”
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Türkiye’nin tek çini mürekkebi ressamı Pınar Tınç: “Resim yapmak benim için varoluşsal bir şey”
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Çin: Çok kutuplu bir dünyadan yanayız
18:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Almanya ile NATO arasındaki gerginliğe dikkat çekti
18:22
2 dk
96. OSCAR ÖDÜLLERİ
Yumruk skandalından spontane selfie’ye: Oscar tarihindeki unutulmaz olaylar
18:29
21 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Genel Sekreterinden Avrupa ülkelerine çağrı
20:00
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere, ifşaya rağmen ısrar etti
20:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Yemen saldırısı açıklaması: Meşru müdafaa
20:21
1 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı uzman: Batı, Rusya’ya ciddi zarar vermedi ve veremeyecek
20:50
3 dk
SESLİ HABER
Rus BM Misyonu’ndan Alman subaylara tepki
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna bir haftada 3 Abrams tankı kaybetti
21:12
2 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Askerlere göre ses kayıtları gerçek
21:23
3 dk
SESLİ HABER
Fransa, AB’nin Ukrayna’ya uzun vadede yardım edeceğini düşünmüyor
21:37
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Dönüm noktası oldu
21:50
2 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Uluslararası Uzay İstasyonu’nda dünya haberleri tartışılmıyor
22:00
1 dk
96. OSCAR ÖDÜLLERİ
Yumruk skandalından spontane selfie’ye: Oscar tarihindeki unutulmaz olaylar
22:30
21 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, İsrail’e verdiği destekten vazgeçmeyecektir
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Generaller Macron’a engel oldu
23:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Afrika’daki 54 ülkenin nüfuzlu ailelerinin çocukları şu anda İstanbul’u mesken tutmuş durumda'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
KKTC’de sahte diploma ve rüşvet krizi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Türk cerrah tümörü ameliyatsız yok etmeyi başardı
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Alper Gezeravcı'nın uzayda aldığı kan örneklerinin son durumu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240311/survivor-poyraz-diskalifiye-mi-oldu-survivor-poyaza-ne-ceza-verilecek-survivor-poyraz-ne-yapti-1081580178.html
Acun Ilıcalı 'Akıl tutulması yaşadım' diyerek açıkladı: Suvivor tarihinin en büyük cezası verilecek
Acun Ilıcalı 'Akıl tutulması yaşadım' diyerek açıkladı: Suvivor tarihinin en büyük cezası verilecek
Sputnik Türkiye
Survivor 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanında Poyraz sebebiyle Acil Durum Konseyi yapıldığı ve Acun Ilıcalı'nın 'Survivor'da görülmemiş büyüklükte bir... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T11:23+0300
2024-03-11T12:44+0300
yaşam
survivor
acun ilıcalı
acun medya
tv8
ceza
sevgili
mehmet ali erbil
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066351932_0:0:560:315_1920x0_80_0_0_f194897f3cf29e47ff733983149caf64.jpg
Survivor All Star’ın 56. bölüm fragmanına Acun Ilıcalı’nın açıklamaları yarışmayı takip edenleri şaşırttı. Ünlü televizyoncu açıklamalarının muhatabı olarak Poyraz'ı işaret ederken Acil Durum Konseyi'nin toplandığı görüldü. Acun Ilıcalı, yaşananlar karşısında akıl tutulması yaşadığını belirtip genç yarışmacıya döndü. Acun Ilıcalı konseyde "Aklımı hayalimi durduran böyle bir olay daha önce hiç olmadı" diyerek, "Sana Survivor tarihinin görmediği yaşanmamış bir ceza vereceğiz" ifadelerini kullandı.Poyraz'ın cezası diskalifiye mi olacak?Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrasında yarışmacılar şaşkınlarını gizleyemezken Poyaz'ın üzüntüsü gözlerden kaçmadı. Ancak Survivor tarihinde daha önce diskalifiye cezası uygulandığı için Poyraz'ın diskalifiye edilmesi beklenmiyor.Poyraz neden ceza alacak?Survivor'ın geçen bölümünde Aleyna ile tartışan Poyraz, küfredip "Sıkıldım ya" diyerek tartışma alanını terk etmişti. Yaşananlar izleyicilerin dikkatinden kaçmazken sosyal medyada Poyraz'ın Aleyna'ya küfredip etmediği tartışma konusu olmuştu.Aleyna'ya ettiği küfürden dolayı cezayı hak ettiği düşünülse de gerçek nedeni henüz bilinmiyor.Survivor Poyraz kimdir?Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum’da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Üniversitesi'nde dğişime programı ile eğitim gördü.8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.Sevgilisi kim?Survivor yarışmasıyla adını geniş bir kitleye duyuran Yiğit Poyraz, bir süredir Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile birlikte.
https://sputniknews.com.tr/20240311/sertab-erener-yillar-sonra-yeniden-eurovisionda-sahnealacak-1081574777.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066351932_0:0:420:315_1920x0_80_0_0_7e3f19d0777bb1b11e45a95684dbfe67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
poyraz ne yaptı, poyraz survivor, poyraz survivor cezası nedir, poyraz survivor da ne yaptı, poyraz survivor sevgilisi, survivor poyraz ne yaptı, survivor poyraz ne ceza aldı, survivor poyraz kaç yaşında, survivor poyraz nereli, survivor poyraz aleyna kavgası, survivor poyraz acun ılıcalı, survivor fragman
poyraz ne yaptı, poyraz survivor, poyraz survivor cezası nedir, poyraz survivor da ne yaptı, poyraz survivor sevgilisi, survivor poyraz ne yaptı, survivor poyraz ne ceza aldı, survivor poyraz kaç yaşında, survivor poyraz nereli, survivor poyraz aleyna kavgası, survivor poyraz acun ılıcalı, survivor fragman

Acun Ilıcalı 'Akıl tutulması yaşadım' diyerek açıkladı: Suvivor tarihinin en büyük cezası verilecek

11:23 11.03.2024 (güncellendi: 12:44 11.03.2024)
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
© İHA
Abone ol
Survivor 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanında Poyraz sebebiyle Acil Durum Konseyi yapıldığı ve Acun Ilıcalı'nın 'Survivor'da görülmemiş büyüklükte bir ceza' alacağını söylediği görüldü. Survivor izleyicileri ise 'Survivor Poyraz diskalifiye mi oldu' ve 'Survivor Poyaz'a ne ceza verilecek' sorularının cevabını merak edip araştırıyor.
Survivor All Star’ın 56. bölüm fragmanına Acun Ilıcalı’nın açıklamaları yarışmayı takip edenleri şaşırttı. Ünlü televizyoncu açıklamalarının muhatabı olarak Poyraz'ı işaret ederken Acil Durum Konseyi'nin toplandığı görüldü.
Acun Ilıcalı, yaşananlar karşısında akıl tutulması yaşadığını belirtip genç yarışmacıya döndü. Acun Ilıcalı konseyde "Aklımı hayalimi durduran böyle bir olay daha önce hiç olmadı" diyerek, "Sana Survivor tarihinin görmediği yaşanmamış bir ceza vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Poyraz'ın cezası diskalifiye mi olacak?

Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrasında yarışmacılar şaşkınlarını gizleyemezken Poyaz'ın üzüntüsü gözlerden kaçmadı. Ancak Survivor tarihinde daha önce diskalifiye cezası uygulandığı için Poyraz'ın diskalifiye edilmesi beklenmiyor.

Poyraz neden ceza alacak?

Survivor'ın geçen bölümünde Aleyna ile tartışan Poyraz, küfredip "Sıkıldım ya" diyerek tartışma alanını terk etmişti. Yaşananlar izleyicilerin dikkatinden kaçmazken sosyal medyada Poyraz'ın Aleyna'ya küfredip etmediği tartışma konusu olmuştu.
Aleyna'ya ettiği küfürden dolayı cezayı hak ettiği düşünülse de gerçek nedeni henüz bilinmiyor.

Survivor Poyraz kimdir?

Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum’da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Üniversitesi'nde dğişime programı ile eğitim gördü.
8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

Sevgilisi kim?

Survivor yarışmasıyla adını geniş bir kitleye duyuran Yiğit Poyraz, bir süredir Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile birlikte.
Sertab Erener - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
YAŞAM
Sertab Erener yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne alacak
09:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала