https://sputniknews.com.tr/20240311/survivor-poyraz-diskalifiye-mi-oldu-survivor-poyaza-ne-ceza-verilecek-survivor-poyraz-ne-yapti-1081580178.html

Acun Ilıcalı 'Akıl tutulması yaşadım' diyerek açıkladı: Suvivor tarihinin en büyük cezası verilecek

Acun Ilıcalı 'Akıl tutulması yaşadım' diyerek açıkladı: Suvivor tarihinin en büyük cezası verilecek

Sputnik Türkiye

Survivor 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanında Poyraz sebebiyle Acil Durum Konseyi yapıldığı ve Acun Ilıcalı'nın 'Survivor'da görülmemiş büyüklükte bir... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T11:23+0300

2024-03-11T11:23+0300

2024-03-11T12:44+0300

yaşam

survivor

acun ilıcalı

acun medya

tv8

ceza

sevgili

mehmet ali erbil

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Survivor All Star’ın 56. bölüm fragmanına Acun Ilıcalı’nın açıklamaları yarışmayı takip edenleri şaşırttı. Ünlü televizyoncu açıklamalarının muhatabı olarak Poyraz'ı işaret ederken Acil Durum Konseyi'nin toplandığı görüldü. Acun Ilıcalı, yaşananlar karşısında akıl tutulması yaşadığını belirtip genç yarışmacıya döndü. Acun Ilıcalı konseyde "Aklımı hayalimi durduran böyle bir olay daha önce hiç olmadı" diyerek, "Sana Survivor tarihinin görmediği yaşanmamış bir ceza vereceğiz" ifadelerini kullandı.Poyraz'ın cezası diskalifiye mi olacak?Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrasında yarışmacılar şaşkınlarını gizleyemezken Poyaz'ın üzüntüsü gözlerden kaçmadı. Ancak Survivor tarihinde daha önce diskalifiye cezası uygulandığı için Poyraz'ın diskalifiye edilmesi beklenmiyor.Poyraz neden ceza alacak?Survivor'ın geçen bölümünde Aleyna ile tartışan Poyraz, küfredip "Sıkıldım ya" diyerek tartışma alanını terk etmişti. Yaşananlar izleyicilerin dikkatinden kaçmazken sosyal medyada Poyraz'ın Aleyna'ya küfredip etmediği tartışma konusu olmuştu.Aleyna'ya ettiği küfürden dolayı cezayı hak ettiği düşünülse de gerçek nedeni henüz bilinmiyor.Survivor Poyraz kimdir?Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum’da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Üniversitesi'nde dğişime programı ile eğitim gördü.8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.Sevgilisi kim?Survivor yarışmasıyla adını geniş bir kitleye duyuran Yiğit Poyraz, bir süredir Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile birlikte.

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