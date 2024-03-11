https://sputniknews.com.tr/20240311/sertab-erener-yillar-sonra-yeniden-eurovisionda-sahnealacak-1081574777.html

Sertab Erener yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne alacak

Sertab Erener yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne alacak

Sputnik Türkiye

2003 yılında katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'ye birinciliği getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne almaya... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T09:17+0300

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2024-03-11T09:26+0300

yaşam

sertab erener

eurovision şarkı yarışması

eurovision

türkiye

şarkı

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Sertab Erener İstanbul konserinde, bu yıl Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldığını, yarışma gecesi için hazırlıklara başladığını ve 'Everyway That I Can' şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini duyurdu.2024 Eurovision Şarkı Yarışması, yarı finalleri 7 ile 9 Mayıs 2024 tarihlerinde, final ise 11 Mayıs 2024 tarihinde İsveç'in Malmö kentinde bulunan Malmö Arena'da yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20240311/nbade-rekor-ustune-rekor-kiran-alperen-sengunden-kotu-haber-tekerlekli-sandalye-ile-goturuldu-1081573377.html

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