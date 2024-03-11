https://sputniknews.com.tr/20240311/sertab-erener-yillar-sonra-yeniden-eurovisionda-sahnealacak-1081574777.html
Sertab Erener yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne alacak
Sertab Erener yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne alacak
Sputnik Türkiye
2003 yılında katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'ye birinciliği getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne almaya... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T09:17+0300
2024-03-11T09:17+0300
2024-03-11T09:26+0300
yaşam
sertab erener
eurovision şarkı yarışması
eurovision
türkiye
şarkı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102995/47/1029954731_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_2e690f59105fb75644012e9e99d5a150.jpg
Sertab Erener İstanbul konserinde, bu yıl Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldığını, yarışma gecesi için hazırlıklara başladığını ve 'Everyway That I Can' şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini duyurdu.2024 Eurovision Şarkı Yarışması, yarı finalleri 7 ile 9 Mayıs 2024 tarihlerinde, final ise 11 Mayıs 2024 tarihinde İsveç'in Malmö kentinde bulunan Malmö Arena'da yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20240311/nbade-rekor-ustune-rekor-kiran-alperen-sengunden-kotu-haber-tekerlekli-sandalye-ile-goturuldu-1081573377.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102995/47/1029954731_5:0:1453:1086_1920x0_80_0_0_600aafede995c2963de95ce98008391c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sertab erener eurovision, sertab erener eurovision şarkısı, sertab erener ne zaman eurovisiona çıkacak, eurovision 2024, eurovision finali ne zaman, eurovision nerede
sertab erener eurovision, sertab erener eurovision şarkısı, sertab erener ne zaman eurovisiona çıkacak, eurovision 2024, eurovision finali ne zaman, eurovision nerede
Sertab Erener yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne alacak
09:17 11.03.2024 (güncellendi: 09:26 11.03.2024)
2003 yılında katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'ye birinciliği getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne almaya hazırlanıyor.
Sertab Erener İstanbul konserinde, bu yıl Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldığını, yarışma gecesi için hazırlıklara başladığını ve 'Everyway That I Can' şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini duyurdu.
2024 Eurovision Şarkı Yarışması, yarı finalleri 7 ile 9 Mayıs 2024 tarihlerinde, final ise 11 Mayıs 2024 tarihinde İsveç'in Malmö kentinde bulunan Malmö Arena'da yapılacak.