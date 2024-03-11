https://sputniknews.com.tr/20240311/nbade-rekor-ustune-rekor-kiran-alperen-sengunden-kotu-haber-tekerlekli-sandalye-ile-goturuldu-1081573377.html

NBA’de rekor üstüne rekor kıran Alperen Şengün'den kötü haber: Tekerlekli sandalye ile götürüldü

NBA’de rekor üstüne rekor kıran Alperen Şengün'den kötü haber: Tekerlekli sandalye ile götürüldü

Sputnik Türkiye

NBA’de bir maçta en fazla sayı atan Türk oyuncu olan Alperen Şengün geçirdiği kötü sakatlık sonucu sahadan tekerlekli sandalye ile ayrıldı. 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T08:46+0300

2024-03-11T08:46+0300

2024-03-11T08:46+0300

spor

nba

rekor

alperen şengün

basketbol

sakatlık

sakatlık

tekerlekli sandalye

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/16/1079900285_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_447b301c0b313569008a28fcb05cdd80.jpg

NBA'de Houston Rockets, Sacramento Kings deplasmanına çıktı. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets rakibini 112-104 mağlup etti.Öte yandan Alperen Şengün maçın son anlarında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Müsabakanın bitimine 40 saniye kala Rockets'ın top kaybında gelişen Sacramento Kings hücumunda bloğa yükselen Alperen Şengün yere kötü bastı ve sağ dizinden sakatlık yaşadı.Uzun süre yerden kalmayan Alperen Şengün sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmek zorunda kaldı. Milli basketbolcunun son derece üzgün olduğu anlar yayına yansıdı.ESPN'in aktardığı bilgiye göre, Şengün'ün bugün hem sağ dizinden hem de ayak bileğinden MR çekilecek.

https://sputniknews.com.tr/20240121/alperen-sengun-37-sayi-ile-kariyer-rekorunu-kirdi-1079869129.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alperen şengün sakatlık, alperen şengün neyi var, alperen şengün son durum, alperen şengüne ne oldu, alperen şengün nasıl sakatlandı