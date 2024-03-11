https://sputniknews.com.tr/20240311/nbade-rekor-ustune-rekor-kiran-alperen-sengunden-kotu-haber-tekerlekli-sandalye-ile-goturuldu-1081573377.html
NBA’de rekor üstüne rekor kıran Alperen Şengün'den kötü haber: Tekerlekli sandalye ile götürüldü
NBA’de rekor üstüne rekor kıran Alperen Şengün'den kötü haber: Tekerlekli sandalye ile götürüldü
Sputnik Türkiye
NBA’de bir maçta en fazla sayı atan Türk oyuncu olan Alperen Şengün geçirdiği kötü sakatlık sonucu sahadan tekerlekli sandalye ile ayrıldı. 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T08:46+0300
2024-03-11T08:46+0300
2024-03-11T08:46+0300
spor
nba
rekor
alperen şengün
basketbol
sakatlık
sakatlık
tekerlekli sandalye
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NBA'de Houston Rockets, Sacramento Kings deplasmanına çıktı. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets rakibini 112-104 mağlup etti.Öte yandan Alperen Şengün maçın son anlarında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Müsabakanın bitimine 40 saniye kala Rockets'ın top kaybında gelişen Sacramento Kings hücumunda bloğa yükselen Alperen Şengün yere kötü bastı ve sağ dizinden sakatlık yaşadı.Uzun süre yerden kalmayan Alperen Şengün sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmek zorunda kaldı. Milli basketbolcunun son derece üzgün olduğu anlar yayına yansıdı.ESPN'in aktardığı bilgiye göre, Şengün'ün bugün hem sağ dizinden hem de ayak bileğinden MR çekilecek.
https://sputniknews.com.tr/20240121/alperen-sengun-37-sayi-ile-kariyer-rekorunu-kirdi-1079869129.html
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alperen şengün sakatlık, alperen şengün neyi var, alperen şengün son durum, alperen şengüne ne oldu, alperen şengün nasıl sakatlandı
alperen şengün sakatlık, alperen şengün neyi var, alperen şengün son durum, alperen şengüne ne oldu, alperen şengün nasıl sakatlandı
NBA’de rekor üstüne rekor kıran Alperen Şengün'den kötü haber: Tekerlekli sandalye ile götürüldü
NBA’de bir maçta en fazla sayı atan Türk oyuncu olan Alperen Şengün geçirdiği kötü sakatlık sonucu sahadan tekerlekli sandalye ile ayrıldı.
NBA'de Houston Rockets, Sacramento Kings deplasmanına çıktı. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets rakibini 112-104 mağlup etti.
Öte yandan Alperen Şengün maçın son anlarında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Müsabakanın bitimine 40 saniye kala Rockets'ın top kaybında gelişen Sacramento Kings hücumunda bloğa yükselen Alperen Şengün yere kötü bastı ve sağ dizinden sakatlık yaşadı.
Uzun süre yerden kalmayan Alperen Şengün sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmek zorunda kaldı. Milli basketbolcunun son derece üzgün olduğu anlar yayına yansıdı.
ESPN'in aktardığı bilgiye göre, Şengün'ün bugün hem sağ dizinden hem de ayak bileğinden MR çekilecek.