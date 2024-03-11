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SIPRI'den dikkat çekici rapor: Avrupa'nın silah ithalatı iki katına çıktı, lider Ukrayna
SIPRI'den dikkat çekici rapor: Avrupa'nın silah ithalatı iki katına çıktı, lider Ukrayna
Sputnik Türkiye
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), Avrupa ülkelerinin silah ithalatının 2019-2023 döneminde yüzde 94 arttığını bildirdi. Ukrayna... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T11:32+0300
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Küresel silah ticaretindeki verileri derleyen SIPRI, son raporunda 2014-2018 ile 2019-2023 dönemlerini kıyasladı.Özellikle Avrupa'ya yapılan silah sevkiyatındaki artışa dikkat çeken SIPRI uzmanları, "Avrupa'daki ülkeler, 2014-2018 ve 2019-2023 yılları arasında ana silah türlerinin ihracatını neredeyse iki katına (yüzde 94) çıkardı" ifadelerini kullandı.Avrupa'nın silah ithalatındaki bu artış ışığında SIPRI uzmanı Peter Wezeman, Ukrayna'daki çatışma ortamında bölgenin hava savunma sistemlerine ilgisinin arttığına dikkat çekti.Ukrayna, 2019-2023 döneminde Avrupa'nın 1, dünyanın 4. silah ihracatçısı olarak listede yer aldı. Rusya-Ukrayna çatışmasının başından beri en az 30 ülke, askeri yardım olarak Kiev'e ana silah türlerini gönderdi.Rusya, 3. büyük ihracatçıSIPRI'nın verilerine göre 107 ülkeye silah ihraç eden ABD, söz konusu dönemde ihracatını yüzde 17 artırarak zirvedeki yerini korudu.Silah ihracatını yüzde 47 artıran Fransa 2. sıranın sahibi olurken Rusya, yüzde 53 oranında azalan ihracatıyla ilk kez 3. sırada yer aldı. 2019'da 31 ülkeye silah satan Rusya, 2022'de 14, 2023'te ise 12 ülkeye silah gönderdi.Uzmanlar, Fransa'nın silah ihracatındaki artışta Hindistan, Katar ve Mısır'a yapılan savaş uçağı tedariklerinin etkili olduğunu belirtti.Listenin ilk 10 sırasındaki diğer ihracatçı ülkeler sırasıyla Çin, Almanya, İtalya, İngiltere, İspanya, İsrail ve Güney Kore oldu.Türkiye'nin silah ihracatında yüzde 106'lık artışTürkiye, ilgili dönemde silah ihracatını yüzde 106 artırarak listede 11. sıranın sahibi oldu.Türkiye'nin silah ihracatında BAE yüzde 15, Katar yüzde 13 ve Pakistan yüzde 13'lük pay elde etti.Türkiye'nin bu dönemde silah ithalatı ise yüzde 29 azalırken en fazla silah alınan ülkeler İspanya, İtalya ve Rusya oldu.En büyük silah ithalatçısı HindistanHindistan, silah ithalatını yüzde 4.7 artırarak rapora konu dönemde en büyük silah ithalatçısı olarak kayıtlara geçti.Rusya, yüzde 36'lık payla Hindistan'a en fazla silah gönderen ülke konumunda yer aldı.
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sipri, silah satışı, savunma harcaması, abd, fransa, rusya, ortadoğu
sipri, silah satışı, savunma harcaması, abd, fransa, rusya, ortadoğu

SIPRI'den dikkat çekici rapor: Avrupa'nın silah ithalatı iki katına çıktı, lider Ukrayna

11:32 11.03.2024
© AFP 2023 / STEFAN WERMUTHsilah satış
silah satış - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
© AFP 2023 / STEFAN WERMUTH
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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), Avrupa ülkelerinin silah ithalatının 2019-2023 döneminde yüzde 94 arttığını bildirdi. Ukrayna, Avrupa'nın en fazla silah ithal eden ülkesi oldu.
Küresel silah ticaretindeki verileri derleyen SIPRI, son raporunda 2014-2018 ile 2019-2023 dönemlerini kıyasladı.
Özellikle Avrupa'ya yapılan silah sevkiyatındaki artışa dikkat çeken SIPRI uzmanları, "Avrupa'daki ülkeler, 2014-2018 ve 2019-2023 yılları arasında ana silah türlerinin ihracatını neredeyse iki katına (yüzde 94) çıkardı" ifadelerini kullandı.
Avrupa'nın silah ithalatındaki bu artış ışığında SIPRI uzmanı Peter Wezeman, Ukrayna'daki çatışma ortamında bölgenin hava savunma sistemlerine ilgisinin arttığına dikkat çekti.
Ukrayna, 2019-2023 döneminde Avrupa'nın 1, dünyanın 4. silah ihracatçısı olarak listede yer aldı. Rusya-Ukrayna çatışmasının başından beri en az 30 ülke, askeri yardım olarak Kiev'e ana silah türlerini gönderdi.

Rusya, 3. büyük ihracatçı

SIPRI'nın verilerine göre 107 ülkeye silah ihraç eden ABD, söz konusu dönemde ihracatını yüzde 17 artırarak zirvedeki yerini korudu.
Silah ihracatını yüzde 47 artıran Fransa 2. sıranın sahibi olurken Rusya, yüzde 53 oranında azalan ihracatıyla ilk kez 3. sırada yer aldı. 2019'da 31 ülkeye silah satan Rusya, 2022'de 14, 2023'te ise 12 ülkeye silah gönderdi.
Uzmanlar, Fransa'nın silah ihracatındaki artışta Hindistan, Katar ve Mısır'a yapılan savaş uçağı tedariklerinin etkili olduğunu belirtti.
Listenin ilk 10 sırasındaki diğer ihracatçı ülkeler sırasıyla Çin, Almanya, İtalya, İngiltere, İspanya, İsrail ve Güney Kore oldu.

Türkiye'nin silah ihracatında yüzde 106'lık artış

Türkiye, ilgili dönemde silah ihracatını yüzde 106 artırarak listede 11. sıranın sahibi oldu.
Türkiye'nin silah ihracatında BAE yüzde 15, Katar yüzde 13 ve Pakistan yüzde 13'lük pay elde etti.
Türkiye'nin bu dönemde silah ithalatı ise yüzde 29 azalırken en fazla silah alınan ülkeler İspanya, İtalya ve Rusya oldu.

En büyük silah ithalatçısı Hindistan

Hindistan, silah ithalatını yüzde 4.7 artırarak rapora konu dönemde en büyük silah ithalatçısı olarak kayıtlara geçti.
Rusya, yüzde 36'lık payla Hindistan'a en fazla silah gönderen ülke konumunda yer aldı.
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