https://sputniknews.com.tr/20240311/rusya-dis-istihbarat-servisi-abd-rusyanin-elektronik-oy-sistemine-siber-saldirilar-planliyor-1081594079.html
Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD, Rusya'nın elektronik oy sistemine siber saldırılar planlıyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD, Rusya'nın elektronik oy sistemine siber saldırılar planlıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin Rusya'da bu haftasonu yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine müdahale etmek için elektronik oy sistemine siber... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T17:21+0300
2024-03-11T17:21+0300
2024-03-11T17:21+0300
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17 Mart'taki Rusya devlet başkanlığı seçimleri için son viraja girilirken Rus istihbaratı, Batı'nın seçimlere gölge düşürme planlarını ayyuka çıkardı.SVR, Batı'nın Rusya seçimlerine yönelik eylem planı hakkındaki açıklamasında "Önde gelen ABD'li bilişim uzmanlarının katılımıyla elektronik oy sistemine siber saldırılar gerçekleştirilmesi planlanıyor" dedi.SVR, Washington'un böylece Rus seçmenlerin önemli bir kısmının oylarının sayılmasını imkansız hale getirmeyi amaçladığını belirtti.Washington'un oyların sayılmasını imkansız kılıp bir sonraki aşamada seçimlere katılım oranının düşük çıkmasını bahane edeceğini ve Batılı ülkelerle birlikte seçim sonuçlarıyla ilgili şaibe yaratmaya çalışacağını kaydeden SVR, ancak Batı'nın bunu başaramayacağının, ABD'li siyasi stratejistlerin bir kez daha hesap hatası yapma riskiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240305/nariskin-abd-ve-ingiltere-rusyaya-karsi-yikici-faaliyetlerde-yer-aliyor-1081419618.html
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rusya, seçim, vladimir putin, abd, siber, siber saldırı, siber savaş
rusya, seçim, vladimir putin, abd, siber, siber saldırı, siber savaş
Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD, Rusya'nın elektronik oy sistemine siber saldırılar planlıyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin Rusya'da bu haftasonu yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine müdahale etmek için elektronik oy sistemine siber saldırılar düzenlemeyi planladığını bildirdi.
17 Mart'taki Rusya devlet başkanlığı seçimleri için son viraja girilirken Rus istihbaratı, Batı'nın seçimlere gölge düşürme planlarını ayyuka çıkardı.
SVR, Batı'nın Rusya seçimlerine yönelik eylem planı hakkındaki açıklamasında "Önde gelen ABD'li bilişim uzmanlarının katılımıyla elektronik oy sistemine siber saldırılar gerçekleştirilmesi planlanıyor" dedi.
SVR, Washington'un böylece Rus seçmenlerin önemli bir kısmının oylarının sayılmasını imkansız hale getirmeyi amaçladığını belirtti.
Washington'un oyların sayılmasını imkansız kılıp bir sonraki aşamada seçimlere katılım oranının düşük çıkmasını bahane edeceğini ve Batılı ülkelerle birlikte seçim sonuçlarıyla ilgili şaibe yaratmaya çalışacağını kaydeden SVR, ancak Batı'nın bunu başaramayacağının, ABD'li siyasi stratejistlerin bir kez daha hesap hatası yapma riskiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.