https://sputniknews.com.tr/20240311/rusya-dis-istihbarat-servisi-abd-rusyanin-elektronik-oy-sistemine-siber-saldirilar-planliyor-1081594079.html

Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD, Rusya'nın elektronik oy sistemine siber saldırılar planlıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD, Rusya'nın elektronik oy sistemine siber saldırılar planlıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin Rusya'da bu haftasonu yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine müdahale etmek için elektronik oy sistemine siber... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T17:21+0300

2024-03-11T17:21+0300

2024-03-11T17:21+0300

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17 Mart'taki Rusya devlet başkanlığı seçimleri için son viraja girilirken Rus istihbaratı, Batı'nın seçimlere gölge düşürme planlarını ayyuka çıkardı.SVR, Batı'nın Rusya seçimlerine yönelik eylem planı hakkındaki açıklamasında "Önde gelen ABD'li bilişim uzmanlarının katılımıyla elektronik oy sistemine siber saldırılar gerçekleştirilmesi planlanıyor" dedi.SVR, Washington'un böylece Rus seçmenlerin önemli bir kısmının oylarının sayılmasını imkansız hale getirmeyi amaçladığını belirtti.Washington'un oyların sayılmasını imkansız kılıp bir sonraki aşamada seçimlere katılım oranının düşük çıkmasını bahane edeceğini ve Batılı ülkelerle birlikte seçim sonuçlarıyla ilgili şaibe yaratmaya çalışacağını kaydeden SVR, ancak Batı'nın bunu başaramayacağının, ABD'li siyasi stratejistlerin bir kez daha hesap hatası yapma riskiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

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