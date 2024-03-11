https://sputniknews.com.tr/20240311/rus-hava-kuvvetleri-ukrayna-mevzilerini-akilli-bombalarla-vurmaya-devam-ediyor-1081585572.html
Rus Hava Kuvvetleri, Ukrayna mevzilerini akıllı bombalarla vurmaya devam ediyor
Rus Hava Kuvvetleri, Ukrayna mevzilerini akıllı bombalarla vurmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rus Su-34 avcı-bombardıman uçaklarının, özel askeri harekat bölgesinin Güney Donetsk istikametinde mevzilenen Ukrayna ordu birliklerini FAB-500 bombalarıyla... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T12:44+0300
2024-03-11T12:44+0300
2024-03-11T12:44+0300
ukrayna krizi
rusya hava kuvvetleri
rusya hava-uzay kuvvetleri
akıllı bomba
rus ordusu
askeri operasyon
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rus Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 çok maksatlı süpersonik avcı-bombardıman uçaklarının mürettebatları, özel askeri harekat bölgesinin Güney Donetsk istikametinde düşmanın müstahkem mevziine ve personeline saldırı gerçekleştirdi. Saldırı, düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı veren evrensel planlama ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip FAB-500 uçak bombalarıyla gerçekleştirildi” ifadesi kullanıldı.Uçakların, görevi yerine getirdikten sonra başarılı bir şekilde üssüne geri döndüğü de kaydedildi.Akıllı bomba da denilen FAB’lar, kanatlara ve mühimmatı hedefe ulaştırma fırsatını veren kontrol sistemine sahip. Bu donatım sayesinde bomba hassas hale geliyor. Halihazırda özel askeri harekat bölgesinde 250, 500 ve 1500 kilogram ağırlığındaki FAB’lar kullanılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240226/rus-su-34lerden-kupyansktaki-ukrayna-mevzilerine-akilli-bomba-1081094560.html
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rusya hava kuvvetleri, rusya hava-uzay kuvvetleri, akıllı bomba, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna
rusya hava kuvvetleri, rusya hava-uzay kuvvetleri, akıllı bomba, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna
Rus Hava Kuvvetleri, Ukrayna mevzilerini akıllı bombalarla vurmaya devam ediyor
Rus Su-34 avcı-bombardıman uçaklarının, özel askeri harekat bölgesinin Güney Donetsk istikametinde mevzilenen Ukrayna ordu birliklerini FAB-500 bombalarıyla vurduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rus Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 çok maksatlı süpersonik avcı-bombardıman uçaklarının mürettebatları, özel askeri harekat bölgesinin Güney Donetsk istikametinde düşmanın müstahkem mevziine ve personeline saldırı gerçekleştirdi. Saldırı, düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı veren evrensel planlama ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip FAB-500 uçak bombalarıyla gerçekleştirildi” ifadesi kullanıldı.
Uçakların, görevi yerine getirdikten sonra başarılı bir şekilde üssüne geri döndüğü de kaydedildi.
Akıllı bomba da denilen FAB’lar, kanatlara ve mühimmatı hedefe ulaştırma fırsatını veren kontrol sistemine sahip. Bu donatım sayesinde bomba hassas hale geliyor. Halihazırda özel askeri harekat bölgesinde 250, 500 ve 1500 kilogram ağırlığındaki FAB’lar kullanılıyor.