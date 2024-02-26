https://sputniknews.com.tr/20240226/rus-su-34lerden-kupyansktaki-ukrayna-mevzilerine-akilli-bomba-1081094560.html

Rus Su-34'lerden Kupyansk’taki Ukrayna mevzilerine akıllı bomba

Rus Su-34'lerden Kupyansk’taki Ukrayna mevzilerine akıllı bomba

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, askeri operasyon sırasında bir Rus Su-34 avcı-bombardıman uçağının evrensel planlama ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip... 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T08:58+0300

2024-02-26T08:58+0300

2024-02-26T08:58+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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Açıklamada, "Muharebe uçuşu gerçekleştiren Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-34 avcı-bombardıman uçağının mürettebatı, Ukrayna ordusuna bağlı personel ve zırhlı araçların bulunduğu yere evrensel planlama ve düzeltme modülüne sahip yüksek patlayıcılı güdümlü bomba kullanarak hava saldırısı gerçekleştirdi" denildi.Saldırıda tüm hedeflerin yok edildiği belirtilirken uçağın görevi yerine getirdikten sonra başarılı bir şekilde üssüne geri döndüğü de kaydedildi.Açıklamada, akıllı bomba olarak da adlandırılan planlama kabiliyetine sahip güdümlü bombaların düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı verdiği eklendi.Rabotino’nun güneyi kontrol altına alındıBununla birlikte Rus ordusunun, cephenin Zaporojye hattında yer alan Rabotino’nun güney kısmını kontrol altına aldığı, köyde şiddetli çatışmaların ise devam ettiği belirtildi.Zaporojye bölgesinde faaliyet gösteren ‘Rusya’yla Beraberiz’ hareketinin lideri Vladimir Rogov, Sputnik’e açıklamasında, “Askerlerimiz Rabotino köyünün güney dolaylarını kontrol ediyor. Merkez yönünde saldırılar düzenleyerek düşmanı sıkıştırıyor. Köy için şiddetli çatışmalar devam ediyor. Düşman, Rabotino’nun kuzey kısmını siper aldı” diye bildirdi.Rogov, Rus askerlerin karış karış ilerleyerek düşmanın derin savunmasını kırmak gibi çok çetin görevi yerine getirmeye çalıştığını kaydetti.Daha önce Rogov, cephenin bu kısmında üstünlüğün Rus ordusunun elinde olduğunu dile getirmişti. Zaporojye Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy de Rus askerlerin Rabotino kasabasına girerek ilerlemeye ve Ukrayna güçlerine kayıplar verdirmeye devam ettiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240224/rusya-ukraynada-patriot-sistemi-imha-etti-yenisini-almak-zor-olacak-1081053980.html

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ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, akıllı bomba, güdümlü, hassas güdümlü mühimmat, su-34, hava uzay kuvvetleri, rus ordusu