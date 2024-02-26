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SON DAKİKA | Erdoğan ve Putin telefonda görüştü
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240226/rus-su-34lerden-kupyansktaki-ukrayna-mevzilerine-akilli-bomba-1081094560.html
Rus Su-34'lerden Kupyansk’taki Ukrayna mevzilerine akıllı bomba
Rus Su-34'lerden Kupyansk’taki Ukrayna mevzilerine akıllı bomba
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, askeri operasyon sırasında bir Rus Su-34 avcı-bombardıman uçağının evrensel planlama ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T08:58+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
rusya
rusya savunma bakanlığı
askeri operasyon
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su-34
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Açıklamada, "Muharebe uçuşu gerçekleştiren Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-34 avcı-bombardıman uçağının mürettebatı, Ukrayna ordusuna bağlı personel ve zırhlı araçların bulunduğu yere evrensel planlama ve düzeltme modülüne sahip yüksek patlayıcılı güdümlü bomba kullanarak hava saldırısı gerçekleştirdi" denildi.Saldırıda tüm hedeflerin yok edildiği belirtilirken uçağın görevi yerine getirdikten sonra başarılı bir şekilde üssüne geri döndüğü de kaydedildi.Açıklamada, akıllı bomba olarak da adlandırılan planlama kabiliyetine sahip güdümlü bombaların düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı verdiği eklendi.Rabotino’nun güneyi kontrol altına alındıBununla birlikte Rus ordusunun, cephenin Zaporojye hattında yer alan Rabotino’nun güney kısmını kontrol altına aldığı, köyde şiddetli çatışmaların ise devam ettiği belirtildi.Zaporojye bölgesinde faaliyet gösteren ‘Rusya’yla Beraberiz’ hareketinin lideri Vladimir Rogov, Sputnik’e açıklamasında, “Askerlerimiz Rabotino köyünün güney dolaylarını kontrol ediyor. Merkez yönünde saldırılar düzenleyerek düşmanı sıkıştırıyor. Köy için şiddetli çatışmalar devam ediyor. Düşman, Rabotino’nun kuzey kısmını siper aldı” diye bildirdi.Rogov, Rus askerlerin karış karış ilerleyerek düşmanın derin savunmasını kırmak gibi çok çetin görevi yerine getirmeye çalıştığını kaydetti.Daha önce Rogov, cephenin bu kısmında üstünlüğün Rus ordusunun elinde olduğunu dile getirmişti. Zaporojye Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy de Rus askerlerin Rabotino kasabasına girerek ilerlemeye ve Ukrayna güçlerine kayıplar verdirmeye devam ettiğini açıklamıştı.
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ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, akıllı bomba, güdümlü, hassas güdümlü mühimmat, su-34, hava uzay kuvvetleri, rus ordusu
ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, akıllı bomba, güdümlü, hassas güdümlü mühimmat, su-34, hava uzay kuvvetleri, rus ordusu

Rus Su-34'lerden Kupyansk’taki Ukrayna mevzilerine akıllı bomba

08:58 26.02.2024
© Sputnik / Михаил ВоскресенскийAkıllı bomba
Akıllı bomba - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2024
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Rusya Savunma Bakanlığı, askeri operasyon sırasında bir Rus Su-34 avcı-bombardıman uçağının evrensel planlama ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip bombalarla Ukrayna ordusunun Kupyansk yönünde konuşlanmış yoğun askeri gücü ve teçhizatını imha ettiğini bildirdi.
Açıklamada, "Muharebe uçuşu gerçekleştiren Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-34 avcı-bombardıman uçağının mürettebatı, Ukrayna ordusuna bağlı personel ve zırhlı araçların bulunduğu yere evrensel planlama ve düzeltme modülüne sahip yüksek patlayıcılı güdümlü bomba kullanarak hava saldırısı gerçekleştirdi" denildi.
Saldırıda tüm hedeflerin yok edildiği belirtilirken uçağın görevi yerine getirdikten sonra başarılı bir şekilde üssüne geri döndüğü de kaydedildi.
Açıklamada, akıllı bomba olarak da adlandırılan planlama kabiliyetine sahip güdümlü bombaların düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı verdiği eklendi.

Rabotino’nun güneyi kontrol altına alındı

Bununla birlikte Rus ordusunun, cephenin Zaporojye hattında yer alan Rabotino’nun güney kısmını kontrol altına aldığı, köyde şiddetli çatışmaların ise devam ettiği belirtildi.
Zaporojye bölgesinde faaliyet gösteren ‘Rusya’yla Beraberiz’ hareketinin lideri Vladimir Rogov, Sputnik’e açıklamasında, “Askerlerimiz Rabotino köyünün güney dolaylarını kontrol ediyor. Merkez yönünde saldırılar düzenleyerek düşmanı sıkıştırıyor. Köy için şiddetli çatışmalar devam ediyor. Düşman, Rabotino’nun kuzey kısmını siper aldı” diye bildirdi.
Rogov, Rus askerlerin karış karış ilerleyerek düşmanın derin savunmasını kırmak gibi çok çetin görevi yerine getirmeye çalıştığını kaydetti.
Daha önce Rogov, cephenin bu kısmında üstünlüğün Rus ordusunun elinde olduğunu dile getirmişti. Zaporojye Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy de Rus askerlerin Rabotino kasabasına girerek ilerlemeye ve Ukrayna güçlerine kayıplar verdirmeye devam ettiğini açıklamıştı.
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