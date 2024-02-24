https://sputniknews.com.tr/20240224/rusya-ukraynada-patriot-sistemi-imha-etti-yenisini-almak-zor-olacak-1081053980.html
Rusya Ukrayna’da Patriot sistemi imha etti: 'Yenisini almak zor olacak'
Rusya Ukrayna’da Patriot sistemi imha etti: 'Yenisini almak zor olacak'
Sputnik Türkiye
ABD merkezli Military Watch dergisi, Rusya’nın Ukrayna’da bir Patriot hava savunma sistemini imha ettiğini kaydederek ABD’nin desteği kesmesi nedeniyle... 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T12:28+0300
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Military Watch dergisinin editoryal yazısında, “Rus askerler, Ukrayna ordusunun hizmetindeki MIM-104 füzeli Patriot hava savunma sistemini başarılı bir şekilde vurdu. Karadan havaya füze fırlatma aracı, mühimmat ve diğer belirtilmeyen parçalar yok edildi” ifadesine yer verildi.Saldırının Kinjal ve İskander füzeleriyle yapıldığı tahmininde bulunan dergi, ABD’nin desteği kesmesi nedeniyle Patriot'un yok edilen bileşenleri yerine yenilerini almanın zor olacağı kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı, 17-23 Şubat haftasını kapsayan basın bülteninde, Ukrayna’da bir Patriot hava savunma sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240224/rusya-savunma-bakani-soygu-avdeyevkayi-ozgurlestiren-askeri-grubu-ziyaret-etti-1081053754.html
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rusya, ukrayna, patriot, abd, mim-104 patriot, military watch magazine, kinjal, kinjal, rusya savunma bakanlığı
rusya, ukrayna, patriot, abd, mim-104 patriot, military watch magazine, kinjal, kinjal, rusya savunma bakanlığı
Rusya Ukrayna’da Patriot sistemi imha etti: 'Yenisini almak zor olacak'
ABD merkezli Military Watch dergisi, Rusya’nın Ukrayna’da bir Patriot hava savunma sistemini imha ettiğini kaydederek ABD’nin desteği kesmesi nedeniyle yenisini almanın zor olacağını belirtti.
Military Watch dergisinin editoryal yazısında, “Rus askerler, Ukrayna ordusunun hizmetindeki MIM-104 füzeli Patriot hava savunma sistemini başarılı bir şekilde vurdu. Karadan havaya füze fırlatma aracı, mühimmat ve diğer belirtilmeyen parçalar yok edildi” ifadesine yer verildi.
Saldırının Kinjal ve İskander füzeleriyle yapıldığı tahmininde bulunan dergi, ABD’nin desteği kesmesi nedeniyle Patriot'un yok edilen bileşenleri yerine yenilerini almanın zor olacağı kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 17-23 Şubat haftasını kapsayan basın bülteninde, Ukrayna’da bir Patriot hava savunma sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.