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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240224/rusya-savunma-bakani-soygu-avdeyevkayi-ozgurlestiren-askeri-grubu-ziyaret-etti-1081053754.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Avdeyevka’yı özgürleştiren askeri grubu ziyaret etti
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Avdeyevka’yı özgürleştiren askeri grubu ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, özel askeri harekat bölgesinde faaliyet gösteren Merkez Askeri Grubu’nu ziyaret ederek grup komutanı ve karargah subaylarının... 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T12:22+0300
2024-02-24T12:22+0300
ukrayna krizi
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şoygu
avdeyevka
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün özel askeri harekat bölgesine ziyareti kapsamında, Avdeyevka şehrini özgürleştirme operasyonunu başarıyla tamamlayan Merkez Askeri Grubu komuta merkezine geldi.Merkez Askeri Grubu Komutanı Kıdemli Korgeneral Andrey Mordviçev, Avdeyevka şehrini özgürleştirme operasyonu sırasında, düşman güçlerin 10 kilometre geri çekilmek zorunda kaldığını belirterek Rus askerlerin ilerlemeye devam ettiğini kaydetti.Mordviçev, Kiev rejiminin, mühimmat sıkıntısıyla ilgili tüm şikayetlerine rağmen topçu atış yoğunluğunun azalmadığına dikkat çekti.‘Rus ordu birlikleri yapay zekalı İHA ile donatılacak’Bakan Şoygu da özel askeri harekat sırasında insansız hava araçlarının rolüne değindi. Orduya, yapay zeka ile donatılmış İHA’ları sağlamayı planladıklarını bildiren Şoygu, böylelikle İHA kullanım etkinliğinin artırılacağını belirterek, “Bu, artık çok ciddi bir silah haline geldi” dedi.Komutan Mordviçev de sadece son iki haftada İHA’larla aralarında zırhlı araç, topçu sistemleri, radarlar ve askeri personel olmak üzere 700’den fazla hedefin vurulduğunu bildirdi.Avdeyevka operasyonu sırasında Rusya yapımı Orlan-30 keşif İHA’sının kendini kanıtladığı kaydedildi.Bakan Şoygu, Merkez Askeri Grubu’nu elektronik harp araçları ile takviye etme emrini verdi.‘Ukraynalı esirlere iyi davranın’Bakan Şoygu, Avdeyevka operasyonunda hünerlerini sergileyen komutanlara silah hediye etti. Askerlerle sohbet eden bakan, onlara görevi yerine getirdikleri için teşekkür etti.Rus komutanlar, Avdeyevka’da Ukraynalı askerlerin kalabalıklar halinde silah bırakarak teslim olduklarını anlattı. Komutan Mordviçev, “Bölgedeki çalışmalar sırasında yaklaşık 200 esir çıkardık. Aldığımız bilgiye göre önümüzdeki günlerde yaklaşık 100 esir daha mevzilerinden çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.Esirlere iyi davranılması gerektiğine dikkat çeken Şoygu, “Rusya Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanının (Vladimir Putin) ne dediğini duydunuz. Her zaman olduğu gibi onlara insancıl davranmalı” ifadesini kullandı.‘En iyi silah Kalaşnikov’Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya, operasyon sırasında ele geçirilen Batı yapımı askeri teçhizat da sergilendi.Merkez Askeri Grubu Komutan Yardımcısı Korgeneral Yevgeniy Tsindyaykin, ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracını örnek göstererek Batı yapımı silahın eksikliklerine dikkat çekti.Tsindyaykin, “Bu aracın en büyük eksikliği zorlu arazileri geçme yeteneğine sahip olmaması. Bu neredeyse tüm Avrupa araçlarını ilgilendiriyor. Bizim arazi ve hava koşullarına uygun değiller” diye anlattı.Komutan, ele geçirilen tüm silah ve askeri teçhizatın NATO’nun potansiyelini ortaya koyduğunu kaydetti.Bakan Şoygu, “Tüm dünya en iyi tüfeğin Kalaşnikov olduğunu biliyor, ama yine de üzerimize yürüyorlar” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240223/rusya-savunma-bakani-soygu-zafer-icin-yapacak-daha-cok-isimiz-var-1081029198.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, şoygu, avdeyevka, iha, insansız hava aracı (iha), yapay zeka, esir, ukrayna, ukrayna ordusu, nato
rusya, rusya savunma bakanlığı, şoygu, avdeyevka, iha, insansız hava aracı (iha), yapay zeka, esir, ukrayna, ukrayna ordusu, nato

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Avdeyevka’yı özgürleştiren askeri grubu ziyaret etti

12:22 24.02.2024
© Sputnik / Дмитрий ХаричковRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu denetimde
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu denetimde - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2024
© Sputnik / Дмитрий Харичков
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, özel askeri harekat bölgesinde faaliyet gösteren Merkez Askeri Grubu’nu ziyaret ederek grup komutanı ve karargah subaylarının mevcut durumla ilgili raporlarını dinledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün özel askeri harekat bölgesine ziyareti kapsamında, Avdeyevka şehrini özgürleştirme operasyonunu başarıyla tamamlayan Merkez Askeri Grubu komuta merkezine geldi.
Merkez Askeri Grubu Komutanı Kıdemli Korgeneral Andrey Mordviçev, Avdeyevka şehrini özgürleştirme operasyonu sırasında, düşman güçlerin 10 kilometre geri çekilmek zorunda kaldığını belirterek Rus askerlerin ilerlemeye devam ettiğini kaydetti.
Mordviçev, Kiev rejiminin, mühimmat sıkıntısıyla ilgili tüm şikayetlerine rağmen topçu atış yoğunluğunun azalmadığına dikkat çekti.

‘Rus ordu birlikleri yapay zekalı İHA ile donatılacak’

Bakan Şoygu da özel askeri harekat sırasında insansız hava araçlarının rolüne değindi. Orduya, yapay zeka ile donatılmış İHA’ları sağlamayı planladıklarını bildiren Şoygu, böylelikle İHA kullanım etkinliğinin artırılacağını belirterek, “Bu, artık çok ciddi bir silah haline geldi” dedi.
Komutan Mordviçev de sadece son iki haftada İHA’larla aralarında zırhlı araç, topçu sistemleri, radarlar ve askeri personel olmak üzere 700’den fazla hedefin vurulduğunu bildirdi.
Avdeyevka operasyonu sırasında Rusya yapımı Orlan-30 keşif İHA’sının kendini kanıtladığı kaydedildi.
Bakan Şoygu, Merkez Askeri Grubu’nu elektronik harp araçları ile takviye etme emrini verdi.

‘Ukraynalı esirlere iyi davranın’

Bakan Şoygu, Avdeyevka operasyonunda hünerlerini sergileyen komutanlara silah hediye etti. Askerlerle sohbet eden bakan, onlara görevi yerine getirdikleri için teşekkür etti.
Rus komutanlar, Avdeyevka’da Ukraynalı askerlerin kalabalıklar halinde silah bırakarak teslim olduklarını anlattı. Komutan Mordviçev, “Bölgedeki çalışmalar sırasında yaklaşık 200 esir çıkardık. Aldığımız bilgiye göre önümüzdeki günlerde yaklaşık 100 esir daha mevzilerinden çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.
Esirlere iyi davranılması gerektiğine dikkat çeken Şoygu, “Rusya Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanının (Vladimir Putin) ne dediğini duydunuz. Her zaman olduğu gibi onlara insancıl davranmalı” ifadesini kullandı.

‘En iyi silah Kalaşnikov’

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya, operasyon sırasında ele geçirilen Batı yapımı askeri teçhizat da sergilendi.
Merkez Askeri Grubu Komutan Yardımcısı Korgeneral Yevgeniy Tsindyaykin, ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracını örnek göstererek Batı yapımı silahın eksikliklerine dikkat çekti.
Tsindyaykin, “Bu aracın en büyük eksikliği zorlu arazileri geçme yeteneğine sahip olmaması. Bu neredeyse tüm Avrupa araçlarını ilgilendiriyor. Bizim arazi ve hava koşullarına uygun değiller” diye anlattı.
Komutan, ele geçirilen tüm silah ve askeri teçhizatın NATO’nun potansiyelini ortaya koyduğunu kaydetti.
Bakan Şoygu, “Tüm dünya en iyi tüfeğin Kalaşnikov olduğunu biliyor, ama yine de üzerimize yürüyorlar” diye ekledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Zafer için yapacak daha çok işimiz var
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