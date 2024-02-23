https://sputniknews.com.tr/20240223/rusya-savunma-bakani-soygu-zafer-icin-yapacak-daha-cok-isimiz-var-1081029198.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Zafer için yapacak daha çok işimiz var

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Zafer için yapacak daha çok işimiz var

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle düzenlenen ödül töreninde, Rus ordusunun Ukrayna’daki özel askeri harekatta... 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T11:41+0300

2024-02-23T11:41+0300

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rusya ordusu

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün ülkede kutlanan Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle, özel askeri harekat sırasında hüner gösteren askerlere ödüllerini takdim etti.Ödül törenine Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da katıldı. Şoygu, tören konuşmasında, “Sevgili dostlar, meslektaşlarım. Sizi bu ödüllerden dolayı gönülden tebrik ediyorum. Eminim bu ödüller son değil. Yapacak daha çok işimiz var” ifadesini kullandı.Rus askerlerin çok cesur savaştığını kaydeden Bakan, ödüllerin bunun kanıtı olduğunu belirterek, “Ülke verdiğiniz emeği takdir ediyor. Sadece ileri, sadece zafere doğru” diye ekledi.Şoygu ayrıca 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle başta başkent Moskova olmak üzere şehirlerde havai fişek gösterisini düzenleme emrini verdi.

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şoygu, sergey şoygu, ukrayna, rus ordusu, rusya ordusu, rusya ordusu, asker