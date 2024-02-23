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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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G7 Zirvesi’nden Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararı çıkmayacağı belirtildi
G7 Zirvesi’nden Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararı çıkmayacağı belirtildi
Sputnik Türkiye
Politico gazetesi, G7 liderlerinin bu hafta Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararını beklentilerin aksine almayacağını belirtti. 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T10:43+0300
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Daha önce Bloomberg, G7 ülkelerinin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları bu hafta uygulamaya koyabileceğini iddia etmişti.Politico gazetesi, bir diplomatın sözlerine dayandırdığı haberinde, “Liderler beklentilerin aksine Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlara onay vermeyecek. Onlar, üçüncü ülkelerin mevcut yaptırımları teğet geçmesini önlemek amacıyla mevcut sistemi büyük ölçüde sıkılaştırma çağrısında bulunacak” diye yazdı.G7 liderlerinin ayrıca Batı ülkelerinde dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna lehine kullanma yönünde hiçbir ciddi tedbiri de duyurmayacağı kaydedilen haberde, Avrupa Birliği ülkelerinin bu fikre destek vermediği belirtildi.Avrupalı diplomatlardan biri, gazeteye açıklamasında, Rus varlıklarını kullanma meselesinin çok karmaşık olduğunu ve henüz ön inceleme aşamasında bulunduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240206/g7-ulkeleri-ukraynanin-yeniden-insasi-icin-rus-varliklarini-teminat-olarak-kullanmak-istiyor-1080481377.html
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dünya, g7, g7 zirvesi, g7 liderler zirvesi, yaptırım, ukrayna, rusya
dünya, g7, g7 zirvesi, g7 liderler zirvesi, yaptırım, ukrayna, rusya

G7 Zirvesi’nden Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararı çıkmayacağı belirtildi

10:43 23.02.2024
© AFP 2023 / KERSTIN JOENSSONG7 ülkeleri
G7 ülkeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© AFP 2023 / KERSTIN JOENSSON
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Politico gazetesi, G7 liderlerinin bu hafta Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararını beklentilerin aksine almayacağını belirtti.
Daha önce Bloomberg, G7 ülkelerinin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları bu hafta uygulamaya koyabileceğini iddia etmişti.
Politico gazetesi, bir diplomatın sözlerine dayandırdığı haberinde, “Liderler beklentilerin aksine Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlara onay vermeyecek. Onlar, üçüncü ülkelerin mevcut yaptırımları teğet geçmesini önlemek amacıyla mevcut sistemi büyük ölçüde sıkılaştırma çağrısında bulunacak” diye yazdı.
G7 liderlerinin ayrıca Batı ülkelerinde dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna lehine kullanma yönünde hiçbir ciddi tedbiri de duyurmayacağı kaydedilen haberde, Avrupa Birliği ülkelerinin bu fikre destek vermediği belirtildi.
Avrupalı diplomatlardan biri, gazeteye açıklamasında, Rus varlıklarını kullanma meselesinin çok karmaşık olduğunu ve henüz ön inceleme aşamasında bulunduğunu söyledi.
Ruble- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
Ukrayna krizi
‘G7 ülkeleri, Ukrayna'nın yeniden inşası için Rus varlıklarını teminat olarak kullanmak istiyor’
6 Şubat, 21:17
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