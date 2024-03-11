https://sputniknews.com.tr/20240311/protesto-etmeyen-sektor-kalmadi-almanyada-makinistlerin-grevi-gunluk-100-milyon-avroya-ml-olacak-1081591635.html

Protesto etmeyen sektör kalmadı: Almanya'da makinistlerin grevi günlük 100 milyon avroya mâl olacak

Protesto etmeyen sektör kalmadı: Almanya'da makinistlerin grevi günlük 100 milyon avroya mâl olacak

Sputnik Türkiye

Alman Demir Yolları, makinistlerin yarın başlayacakları grevi durdurmak için Frankfurt İş Mahkemesine başvurduğunu duyurdu. 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T15:52+0300

2024-03-11T15:52+0300

2024-03-11T15:53+0300

dünya

almanya

protesto

grev

makinist

tren

ulaşım

toplu ulaşım

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1d/1081240251_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_52b120c0e560706f4148f756132158b9.jpg

Makinistlerin yarın başlatacağı grevi engellemek amacıyla, Alman Demir Yolları'nın Frankfurt İş Mahkemesine acil bir başvuru yaptığı belirtildi. Alman Demir Yolları, son 4 ay içinde 6. kez gerçekleşecek olan grevin, yolcu ve yük taşımacılığını olumsuz etkileyeceğini iddia ederek, yasal olarak grevi durdurmayı hedefliyor.Geçtiğimiz yıl aynı talebi reddeden Frankfurt İş Mahkemesi'nin bu konuda nasıl bir karar vereceği merak konusu. Alman Makinistler Sendikası, son 4 ay içinde 6. kez grev kararı aldıklarını ve bu kez grevin yük trenlerinde 11 Mart'ta, yolcu trenlerinde ise 12 Mart'ta başlayacağını duyurmuştu.Geçmişte reddedilmiştiMakinistler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 35 saatlik vardiyalı çalışma süresi talebinde bulunuyor. Alman Demir Yolları, makinistlerin taleplerini kabul etmeyerek maaşlarda artış ve esnek çalışma saatleri konusunda teklif sunmuş ancak sendika tarafından reddedilmişti.Ekonomi uzmanları, demir yolu grevinin ülke ekonomisine günlük yaklaşık 100 milyon avroluk bir kayba neden olabileceğini belirtiyor.

https://sputniknews.com.tr/20240301/almanya-kolelik-uygulamasina-basladi-multeciler-saat-ucreti-80-sentten-zorla-calistirilacak-1081250831.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, protesto, grev, makinist, tren, ulaşım, toplu ulaşım