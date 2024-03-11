https://sputniknews.com.tr/20240311/protesto-etmeyen-sektor-kalmadi-almanyada-makinistlerin-grevi-gunluk-100-milyon-avroya-ml-olacak-1081591635.html
Protesto etmeyen sektör kalmadı: Almanya'da makinistlerin grevi günlük 100 milyon avroya mâl olacak
Protesto etmeyen sektör kalmadı: Almanya'da makinistlerin grevi günlük 100 milyon avroya mâl olacak
Sputnik Türkiye
Alman Demir Yolları, makinistlerin yarın başlayacakları grevi durdurmak için Frankfurt İş Mahkemesine başvurduğunu duyurdu. 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T15:52+0300
2024-03-11T15:52+0300
2024-03-11T15:53+0300
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protesto
grev
makinist
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ulaşım
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Makinistlerin yarın başlatacağı grevi engellemek amacıyla, Alman Demir Yolları'nın Frankfurt İş Mahkemesine acil bir başvuru yaptığı belirtildi. Alman Demir Yolları, son 4 ay içinde 6. kez gerçekleşecek olan grevin, yolcu ve yük taşımacılığını olumsuz etkileyeceğini iddia ederek, yasal olarak grevi durdurmayı hedefliyor.Geçtiğimiz yıl aynı talebi reddeden Frankfurt İş Mahkemesi'nin bu konuda nasıl bir karar vereceği merak konusu. Alman Makinistler Sendikası, son 4 ay içinde 6. kez grev kararı aldıklarını ve bu kez grevin yük trenlerinde 11 Mart'ta, yolcu trenlerinde ise 12 Mart'ta başlayacağını duyurmuştu.Geçmişte reddedilmiştiMakinistler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 35 saatlik vardiyalı çalışma süresi talebinde bulunuyor. Alman Demir Yolları, makinistlerin taleplerini kabul etmeyerek maaşlarda artış ve esnek çalışma saatleri konusunda teklif sunmuş ancak sendika tarafından reddedilmişti.Ekonomi uzmanları, demir yolu grevinin ülke ekonomisine günlük yaklaşık 100 milyon avroluk bir kayba neden olabileceğini belirtiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240301/almanya-kolelik-uygulamasina-basladi-multeciler-saat-ucreti-80-sentten-zorla-calistirilacak-1081250831.html
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almanya, protesto, grev, makinist, tren, ulaşım, toplu ulaşım
almanya, protesto, grev, makinist, tren, ulaşım, toplu ulaşım
Protesto etmeyen sektör kalmadı: Almanya'da makinistlerin grevi günlük 100 milyon avroya mâl olacak
15:52 11.03.2024 (güncellendi: 15:53 11.03.2024)
Alman Demir Yolları, makinistlerin yarın başlayacakları grevi durdurmak için Frankfurt İş Mahkemesine başvurduğunu duyurdu.
Makinistlerin yarın başlatacağı grevi engellemek amacıyla, Alman Demir Yolları'nın Frankfurt İş Mahkemesine acil bir başvuru yaptığı belirtildi. Alman Demir Yolları, son 4 ay içinde 6. kez gerçekleşecek olan grevin, yolcu ve yük taşımacılığını olumsuz etkileyeceğini iddia ederek, yasal olarak grevi durdurmayı hedefliyor.
Geçtiğimiz yıl aynı talebi reddeden Frankfurt İş Mahkemesi'nin bu konuda nasıl bir karar vereceği merak konusu. Alman Makinistler Sendikası, son 4 ay içinde 6. kez grev kararı aldıklarını ve bu kez grevin yük trenlerinde 11 Mart'ta, yolcu trenlerinde ise 12 Mart'ta başlayacağını duyurmuştu.
Makinistler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 35 saatlik vardiyalı çalışma süresi talebinde bulunuyor. Alman Demir Yolları, makinistlerin taleplerini kabul etmeyerek maaşlarda artış ve esnek çalışma saatleri konusunda teklif sunmuş ancak sendika tarafından reddedilmişti.
Ekonomi uzmanları, demir yolu grevinin ülke ekonomisine günlük yaklaşık 100 milyon avroluk bir kayba neden olabileceğini belirtiyor.