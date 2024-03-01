https://sputniknews.com.tr/20240301/almanya-kolelik-uygulamasina-basladi-multeciler-saat-ucreti-80-sentten-zorla-calistirilacak-1081250831.html

Almanya ‘kölelik’ uygulamasına başladı: Mülteciler saatliği 80 sentten zorla çalıştırılacak

Almanya ‘kölelik’ uygulamasına başladı: Mülteciler saatliği 80 sentten zorla çalıştırılacak

Sputnik Türkiye

Almanya'nın Thüringen eyaletinin Saale-Orla bölgesinde işsiz mülteciler çöp toplama, bahçıvanlık veya kar temizliği gibi kamu hizmeti işlerini saati 80 sente... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T11:32+0300

2024-03-01T11:32+0300

2024-03-01T11:49+0300

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Almanya'da yoğun göç alan bölgelerden Saale Orla bölgesinde mülteciler çok düşük ücretlere temizlik işleri yapmaya zorlanacak. Alman Gazetesi Spiegel'in haberine göre, bölge yöneticisi Christian Herrgott'un aldığı karar ile ülkeye yeni gelmiş ve işsiz olan mültecilerin günde en az 4 saat olmak üzere saatlik 80 sente düşük seviyeli işlerde çalışmaya mecbur bırakılacak. Mültecilerin bu teklifi reddetmesi halinde ise 180 euroluk yardımları kesilecek. SPD'li politikacı Bild gazetesine verdiği demeçte, "Toplu barınma merkezlerinde bazen uzun süren bekleme süreleri yerine insanları istihdam etmek mantıklı olabilir" açıklaması yaparken, Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil de, "Mültecilerin entegrasyon oranlarından memnun değilim. Bunu arttırmamız gerek" açıklamasında bulundu. 'Amacımız mültecileri kalıcı olarak bir işe yerleştirmek'Zorunlu çalıştırma politikasının 'insanları sosyal hayata adapte etmek' olduğunu savunan Federal Çalışma Bakanı Heil, "Uygulanan program ile mültecileri iş hayatına katarken ayrıca beceri ve niteliklerini tespit ederek somut iş tekliflerinde bulunacağımız bir sistem hazırlandı" ifadelerini kullandı. Buna karşın Almanya'nın mültecilere iş bulmada kolaylık sağlamaması, mültecilerin bu tarz programlarda çalışmasını neredeyse zorunlu kılıyor. Paylaşılan raporlarda yeni gelen mültecilerin iltica başvurusu ardından ilk 3 ay çalışmalarına yasal olarak izin verilmezken, bu süre zarfında 'kabul merkezinde' yaşaması gereken mülteciler neredeyse 6 ila 9 aya kadar yasal olarak çalışamıyor. Ek olarak Ağustos 2015'ten sonra sığınma başvurusunda bulunan ve 'güvenli ülke' olarak adlandırılan ülkelerden gelen sığınmacıların Almanya'da çalışmalarına genellikle izin verilmiyor.

https://sputniknews.com.tr/20240204/abd---meksika-sinirinda-gocmen-karsiti-protestolar-devam-ediyor--1080379411.html

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