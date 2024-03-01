https://sputniknews.com.tr/20240301/almanya-kolelik-uygulamasina-basladi-multeciler-saat-ucreti-80-sentten-zorla-calistirilacak-1081250831.html
Almanya ‘kölelik’ uygulamasına başladı: Mülteciler saatliği 80 sentten zorla çalıştırılacak
Almanya ‘kölelik’ uygulamasına başladı: Mülteciler saatliği 80 sentten zorla çalıştırılacak
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Thüringen eyaletinin Saale-Orla bölgesinde işsiz mülteciler çöp toplama, bahçıvanlık veya kar temizliği gibi kamu hizmeti işlerini saati 80 sente... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T11:32+0300
2024-03-01T11:32+0300
2024-03-01T11:49+0300
dünya
almanya
işçi
kölelik
modern kölelik
çalışma
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
göçmen işçiler
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/14/1051935692_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_23fd338463447fd4382a06dc978b3bb1.jpg
Almanya'da yoğun göç alan bölgelerden Saale Orla bölgesinde mülteciler çok düşük ücretlere temizlik işleri yapmaya zorlanacak. Alman Gazetesi Spiegel'in haberine göre, bölge yöneticisi Christian Herrgott'un aldığı karar ile ülkeye yeni gelmiş ve işsiz olan mültecilerin günde en az 4 saat olmak üzere saatlik 80 sente düşük seviyeli işlerde çalışmaya mecbur bırakılacak. Mültecilerin bu teklifi reddetmesi halinde ise 180 euroluk yardımları kesilecek. SPD'li politikacı Bild gazetesine verdiği demeçte, "Toplu barınma merkezlerinde bazen uzun süren bekleme süreleri yerine insanları istihdam etmek mantıklı olabilir" açıklaması yaparken, Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil de, "Mültecilerin entegrasyon oranlarından memnun değilim. Bunu arttırmamız gerek" açıklamasında bulundu. 'Amacımız mültecileri kalıcı olarak bir işe yerleştirmek'Zorunlu çalıştırma politikasının 'insanları sosyal hayata adapte etmek' olduğunu savunan Federal Çalışma Bakanı Heil, "Uygulanan program ile mültecileri iş hayatına katarken ayrıca beceri ve niteliklerini tespit ederek somut iş tekliflerinde bulunacağımız bir sistem hazırlandı" ifadelerini kullandı. Buna karşın Almanya'nın mültecilere iş bulmada kolaylık sağlamaması, mültecilerin bu tarz programlarda çalışmasını neredeyse zorunlu kılıyor. Paylaşılan raporlarda yeni gelen mültecilerin iltica başvurusu ardından ilk 3 ay çalışmalarına yasal olarak izin verilmezken, bu süre zarfında 'kabul merkezinde' yaşaması gereken mülteciler neredeyse 6 ila 9 aya kadar yasal olarak çalışamıyor. Ek olarak Ağustos 2015'ten sonra sığınma başvurusunda bulunan ve 'güvenli ülke' olarak adlandırılan ülkelerden gelen sığınmacıların Almanya'da çalışmalarına genellikle izin verilmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240204/abd---meksika-sinirinda-gocmen-karsiti-protestolar-devam-ediyor--1080379411.html
almanya
thüringen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/14/1051935692_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_8c3b59e6200c366dfebda80984c21ecb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, işçi, kölelik, modern kölelik, çalışma, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen işçiler, göçmen kampları, thüringen, işsiz, yardım, insani yardım
almanya, işçi, kölelik, modern kölelik, çalışma, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen işçiler, göçmen kampları, thüringen, işsiz, yardım, insani yardım
Almanya ‘kölelik’ uygulamasına başladı: Mülteciler saatliği 80 sentten zorla çalıştırılacak
11:32 01.03.2024 (güncellendi: 11:49 01.03.2024)
Almanya'nın Thüringen eyaletinin Saale-Orla bölgesinde işsiz mülteciler çöp toplama, bahçıvanlık veya kar temizliği gibi kamu hizmeti işlerini saati 80 sente yapmaya zorlanacak.
Almanya'da yoğun göç alan bölgelerden Saale Orla bölgesinde mülteciler çok düşük ücretlere temizlik işleri yapmaya zorlanacak. Alman Gazetesi Spiegel'in haberine göre, bölge yöneticisi Christian Herrgott'un aldığı karar ile ülkeye yeni gelmiş ve işsiz olan mültecilerin günde en az 4 saat olmak üzere saatlik 80 sente düşük seviyeli işlerde çalışmaya mecbur bırakılacak. Mültecilerin bu teklifi reddetmesi halinde ise 180 euroluk yardımları kesilecek.
SPD'li politikacı Bild gazetesine verdiği demeçte, "Toplu barınma merkezlerinde bazen uzun süren bekleme süreleri yerine insanları istihdam etmek mantıklı olabilir" açıklaması yaparken, Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil de, "Mültecilerin entegrasyon oranlarından memnun değilim. Bunu arttırmamız gerek" açıklamasında bulundu.
'Amacımız mültecileri kalıcı olarak bir işe yerleştirmek'
Zorunlu çalıştırma politikasının 'insanları sosyal hayata adapte etmek' olduğunu savunan Federal Çalışma Bakanı Heil, "Uygulanan program ile mültecileri iş hayatına katarken ayrıca beceri ve niteliklerini tespit ederek somut iş tekliflerinde bulunacağımız bir sistem hazırlandı" ifadelerini kullandı.
Buna karşın Almanya'nın mültecilere iş bulmada kolaylık sağlamaması, mültecilerin bu tarz programlarda çalışmasını neredeyse zorunlu kılıyor. Paylaşılan raporlarda yeni gelen mültecilerin iltica başvurusu ardından ilk 3 ay çalışmalarına yasal olarak izin verilmezken, bu süre zarfında 'kabul merkezinde' yaşaması gereken mülteciler neredeyse 6 ila 9 aya kadar yasal olarak çalışamıyor.
Ek olarak Ağustos 2015'ten sonra sığınma başvurusunda bulunan ve 'güvenli ülke' olarak adlandırılan ülkelerden gelen sığınmacıların Almanya'da çalışmalarına genellikle izin verilmiyor.