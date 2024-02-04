ABD'de göçmen karşıtı protestolar devam ediyor: Yüzlerce kamyon ve tır konvoy sınırda

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Yüksek Mahkeme ise tellerin ve diğer bariyerlerin kaldırılmasını emretmişti. Abbott mahkeme kararına rağmen sınıra tel çekmeye devam ederken, Trump, “Tüm istekli eyalet yönetimlerini, kaçak göçmenlerin girişini önlemek ve onları sınırdan geri göndermek için muhafızlarını Teksas'a konuşlandırmaya çağırıyoruz” açıklamasında bulunmuştu. Trump'ın yardım çağrısının ardından da 25 eyaletin Cumhuriyetçi valileri Teksas'a destek sözü vermişti