https://sputniknews.com.tr/20240311/prof-dr-naci-gorur-sosyal-medya-ile-ilgili-uyardi-itibar-etmeyin-ve-sikayet-ediniz-1081599693.html

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya ile ilgili uyardı: 'İtibar etmeyin ve şikayet ediniz'

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya ile ilgili uyardı: 'İtibar etmeyin ve şikayet ediniz'

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Görür, X hesabından kendisi adına açılan sosyal medya hesaplarıyla ilgili uyarıda bulunarak "Lütfen bu sayfaları takip etmeyiniz ve bunlara itibar... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T22:59+0300

2024-03-11T22:59+0300

2024-03-11T22:59+0300

naci görür

türkiye

sosyal medya

instagram

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İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kendisi adına Instagram hesabı açılmasıyla ilgili X sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20240311/naci-gorur-uyardi-o-korfez-boyunca-hicbir-bina-kalmaz-1081595062.html

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naci görür, sosyal medya, instagram