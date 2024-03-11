https://sputniknews.com.tr/20240311/prof-dr-naci-gorur-sosyal-medya-ile-ilgili-uyardi-itibar-etmeyin-ve-sikayet-ediniz-1081599693.html
Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya ile ilgili uyardı: 'İtibar etmeyin ve şikayet ediniz'
Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya ile ilgili uyardı: 'İtibar etmeyin ve şikayet ediniz'
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Görür, X hesabından kendisi adına açılan sosyal medya hesaplarıyla ilgili uyarıda bulunarak "Lütfen bu sayfaları takip etmeyiniz ve bunlara itibar... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T22:59+0300
2024-03-11T22:59+0300
2024-03-11T22:59+0300
naci görür
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İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kendisi adına Instagram hesabı açılmasıyla ilgili X sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240311/naci-gorur-uyardi-o-korfez-boyunca-hicbir-bina-kalmaz-1081595062.html
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naci görür, sosyal medya, instagram
naci görür, sosyal medya, instagram
Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya ile ilgili uyardı: 'İtibar etmeyin ve şikayet ediniz'
Prof. Dr. Görür, X hesabından kendisi adına açılan sosyal medya hesaplarıyla ilgili uyarıda bulunarak "Lütfen bu sayfaları takip etmeyiniz ve bunlara itibar etmeyin ve şikayet ediniz" dedi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kendisi adına Instagram hesabı açılmasıyla ilgili X sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Arkadaşlar Adıma açılmış Instagram, sayfalardaki paylaşımlar benim olmadığı gibi bu paylaşımların kontrolü de bende değildir. Lütfen bu sayfaları takip etmeyiniz ve bunlara itibar etmeyin ve şikayet ediniz. Tarafımdan yapılan doğru ve gerçek paylaşımlar eski adıyla Twitter şimdiki adıyla X platformundan Naci Görür hesabından yapılmaktadır. Sevgiyle."