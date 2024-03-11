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Naci Görür uyardı: 'O körfez boyunca hiçbir bina kalmaz'
Naci Görür uyardı: 'O körfez boyunca hiçbir bina kalmaz'
Sputnik Türkiye
İzmir'de sadece deniz içinde değil karada da faylar bulunduğunu belirten Prof. Dr. Naci Görür, "Bunların her biri 7 ve üzerinde deprem üretebilir. Bunlar... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T17:54+0300
2024-03-11T17:55+0300
türkiye
naci görür
izmir
deprem
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İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'in çevresindeki fayların 7 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyeli bulunduğunu, bu fayların özelliklerinin bir an önce tespit edilmesi gerektiğini söyledi.Görür, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Deprem ve Dirençli Kentler' söyleşisine katıldı.Yaptığı konuşmada İzmir'in depreme dirençli hale getirilmesi için eş zamanlı çalışmaların yürütüldüğünü, bunların tamamlanmasıyla kentin depreme hazır hale gelmesini umduğunu belirtti.Görür, Türkiye'de kentlerin gecekondu mantığıyla ve rant kaygısıyla yanlış büyüdüğünü ve hataların altında ezildiğini ifade etti.Bugünkü bilim ve teknolojiyle depreme dirençli kentleri oluşturmanın mümkün olduğunu dile getiren Görür, Kahramanmaraş merkezli depremler öncesi yaptıkları uyarılara rağmen kimsenin üzerine düşeni yapmadığını savundu."Bu ülkenin insanları olarak hepimiz suçluyuz, üzerimize düşeni yapamadık" diyen Görür, dirençli kentler konusunda siyasi iradenin yanı sıra halkın da ısrarlı talebinin şart olduğunu kaydetti.'İzmir fayı devreye girse o körfez boyunca hiçbir bina kalmaz'İzmir'in tarih boyunca büyük depremlere şahit olduğunu kaydeden Görür, şöyle konuştu:İzmir'de fayların analiziyle ilgili üniversitelerin çalıştığını, kentin topoğrafyasının da değerlendirilmesi gerektiğini, imar düzenlemelerinde kararların bu verilere bakılarak alınması gerektiğini dile getiren Görür, sadece riskli binaların dönüşümünün yeterli olmadığını, şehirlerin tüm altyapılarının dönüşmesi gerektiğini sözlerine ekledi.Bayraklı ve Bornova'nın yapı envanteriİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de 30 Ekim 2020 depreminin ardından kenti depreme karşı dirençli hale getirmek için üniversiteler ve meslek örgütleriyle eylem planı çalışması yaptıklarını belirterek, "Bu çalışmaya depremden en çok etkilenen Bayraklı ve Bornova'da başladık. Toplamda 94 bin 773 yapının envanterini çıkardık. İzmirliler artık bizizmir.com adresinden bir tıkla oturdukları binaların deprem mevzuatına uygunluğunu, ruhsat ve projelerini, mimarını bulabiliyorlar" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240311/naci-gorur-ulkemiz-kiyilari-kuzeye-denize-dogru-belirli-miktarda-ilerliyor-1081583469.html
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naci görür, son deprmeler, deprem mi oldu, izmir uyarı, izmir 7 büyüklüğünde deprem
naci görür, son deprmeler, deprem mi oldu, izmir uyarı, izmir 7 büyüklüğünde deprem

Naci Görür uyardı: 'O körfez boyunca hiçbir bina kalmaz'

17:54 11.03.2024 (güncellendi: 17:55 11.03.2024)
© AA / Mahmut Serdar AlakuşProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
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İzmir'de sadece deniz içinde değil karada da faylar bulunduğunu belirten Prof. Dr. Naci Görür, "Bunların her biri 7 ve üzerinde deprem üretebilir. Bunlar deprem üretirlerse İzmir'i kelimenin tam anlamıyla felç eder" uyarısında bulundu. Görür, İzmir fayının devreye girmesiyle körfezde hiçbir binanın kalmayacağını söyledi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'in çevresindeki fayların 7 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyeli bulunduğunu, bu fayların özelliklerinin bir an önce tespit edilmesi gerektiğini söyledi.
Görür, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Deprem ve Dirençli Kentler' söyleşisine katıldı.
Yaptığı konuşmada İzmir'in depreme dirençli hale getirilmesi için eş zamanlı çalışmaların yürütüldüğünü, bunların tamamlanmasıyla kentin depreme hazır hale gelmesini umduğunu belirtti.
Görür, Türkiye'de kentlerin gecekondu mantığıyla ve rant kaygısıyla yanlış büyüdüğünü ve hataların altında ezildiğini ifade etti.
Bugünkü bilim ve teknolojiyle depreme dirençli kentleri oluşturmanın mümkün olduğunu dile getiren Görür, Kahramanmaraş merkezli depremler öncesi yaptıkları uyarılara rağmen kimsenin üzerine düşeni yapmadığını savundu.
"Bu ülkenin insanları olarak hepimiz suçluyuz, üzerimize düşeni yapamadık" diyen Görür, dirençli kentler konusunda siyasi iradenin yanı sıra halkın da ısrarlı talebinin şart olduğunu kaydetti.

'İzmir fayı devreye girse o körfez boyunca hiçbir bina kalmaz'

İzmir'in tarih boyunca büyük depremlere şahit olduğunu kaydeden Görür, şöyle konuştu:

"İzmir'de sadece deniz içinde değil her yerde faylar var. Bunların her biri 7 ve üzerinde deprem üretebilir. Bunlar deprem üretirse İzmir'i felç eder. 120-130 insan vefatı ile kurtulamaz bu kent. Mümkün değil. Bu fayların hepsi gerçek, tespit edilmiş, canlı ve her birinin büyük deprem üretme kapasitesi var. Ne zaman, nasıl, ne büyüklükte bilmiyoruz. Bundan daha büyük aymazlık olur mu? İzmir'i tehdit eden faylar kuzu gibi oturuyor, biz bunların özelliklerini bilmiyoruz. Sisam'da deprem oldu gördünüz, 70-80 kilometre uzakta. Allah korusun bir de İzmir fayı devreye girse o körfez boyunca hiçbir bina kalmaz."

İzmir'de fayların analiziyle ilgili üniversitelerin çalıştığını, kentin topoğrafyasının da değerlendirilmesi gerektiğini, imar düzenlemelerinde kararların bu verilere bakılarak alınması gerektiğini dile getiren Görür, sadece riskli binaların dönüşümünün yeterli olmadığını, şehirlerin tüm altyapılarının dönüşmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Bayraklı ve Bornova'nın yapı envanteri

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de 30 Ekim 2020 depreminin ardından kenti depreme karşı dirençli hale getirmek için üniversiteler ve meslek örgütleriyle eylem planı çalışması yaptıklarını belirterek, "Bu çalışmaya depremden en çok etkilenen Bayraklı ve Bornova'da başladık. Toplamda 94 bin 773 yapının envanterini çıkardık. İzmirliler artık bizizmir.com adresinden bir tıkla oturdukları binaların deprem mevzuatına uygunluğunu, ruhsat ve projelerini, mimarını bulabiliyorlar" dedi.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
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Naci Görür: Ülkemiz kıyıları kuzeye, denize doğru belirli miktarda ilerliyor
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