https://sputniknews.com.tr/20240311/naci-gorur-ulkemiz-kiyilari-kuzeye-denize-dogru-belirli-miktarda-ilerliyor-1081583469.html
Naci Görür: Ülkemiz kıyıları kuzeye, denize doğru belirli miktarda ilerliyor
Naci Görür: Ülkemiz kıyıları kuzeye, denize doğru belirli miktarda ilerliyor
Sputnik Türkiye
Deprem uzmanı Naci Görür, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dün Samsun'da gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, ''Bu deprem muhtemelen... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T11:45+0300
2024-03-11T11:45+0300
2024-03-11T11:46+0300
naci görür
deprem
türkiye
samsun
karadeniz
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Dün, AFAD Samsun Taflan açıklarında 4.1 büyüklüğünde depremin gerçekleştiğini bildirdi. Deprem sonrası X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Naci görür, ''Bu deprem muhtemelen kıyıya paralel güneye dalımlı bindirme fayları ile ilgili. Ülkemiz kıyıları kuzeye, denize doğru belirli miktarda ilerliyor'' ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240311/samsunda-deprem-karadenizdeki-diger-illerden-de-hissedildi-1081571679.html
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naci görür, deprem, samsun, karadeniz
naci görür, deprem, samsun, karadeniz
Naci Görür: Ülkemiz kıyıları kuzeye, denize doğru belirli miktarda ilerliyor
11:45 11.03.2024 (güncellendi: 11:46 11.03.2024)
Deprem uzmanı Naci Görür, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dün Samsun'da gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, ''Bu deprem muhtemelen kıyıya paralel güneye dalımlı bindirme fayları ile ilgili. Ülkemiz kıyıları kuzeye, denize doğru belirli miktarda ilerliyor'' dedi.
Dün, AFAD Samsun Taflan açıklarında 4.1 büyüklüğünde depremin gerçekleştiğini bildirdi.
Deprem sonrası X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Naci görür, ''Bu deprem muhtemelen kıyıya paralel güneye dalımlı bindirme fayları ile ilgili. Ülkemiz kıyıları kuzeye, denize doğru belirli miktarda ilerliyor'' ifadelerini kullandı.