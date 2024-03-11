Dün, AFAD Samsun Taflan açıklarında 4.1 büyüklüğünde depremin gerçekleştiğini bildirdi. Deprem sonrası X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Naci görür, ''Bu deprem muhtemelen kıyıya paralel güneye dalımlı bindirme fayları ile ilgili. Ülkemiz kıyıları kuzeye, denize doğru belirli miktarda ilerliyor'' ifadelerini kullandı.

Deprem uzmanı Naci Görür, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dün Samsun'da gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, ''Bu deprem muhtemelen... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

Naci Görür: Ülkemiz kıyıları kuzeye, denize doğru belirli miktarda ilerliyor

© AA / Özkan Bilgin Prof. Dr. Naci Görür © AA / Özkan Bilgin

Deprem uzmanı Naci Görür, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dün Samsun'da gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, ''Bu deprem muhtemelen kıyıya paralel güneye dalımlı bindirme fayları ile ilgili. Ülkemiz kıyıları kuzeye, denize doğru belirli miktarda ilerliyor'' dedi.