https://sputniknews.com.tr/20240311/polonyanin-ukraynadaki-nato-askerlerine-iliskin-aciklamasina-rusyadan-yanit-1081571527.html
Polonya’nın Ukrayna’daki NATO askerlerine ilişkin açıklamasına Rusya’dan yanıt
Polonya’nın Ukrayna’daki NATO askerlerine ilişkin açıklamasına Rusya’dan yanıt
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin bazı NATO ülkelerinin Ukrayna’ya çoktan asker gönderdiği... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T00:44+0300
2024-03-11T00:44+0300
2024-03-11T00:44+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik’e demecinde Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski’nin bazı NATO ülkelerinin Ukrayna’ya çoktan asker gönderdiği yönündeki sözlerini yorumladı.Zaharova, “Onlar bunu daha fazla gizleyemezdi” ifadelerini kullandı.Sikorski daha önce yaptığı açıklamada, ülkeler ile ilgili bilgi vermekten kaçınarak bazı NATO ülkelerinin Ukrayna’ya çoktan asker gönderdiğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240310/zaharova-bidenin-afganistan-ve-ukraynayi-karistirmasinin-ne-anlama-geldigini-acikladi-1081559083.html
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mariya zaharova, rusya, ukrayna, asker, nato
mariya zaharova, rusya, ukrayna, asker, nato
Polonya’nın Ukrayna’daki NATO askerlerine ilişkin açıklamasına Rusya’dan yanıt
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin bazı NATO ülkelerinin Ukrayna’ya çoktan asker gönderdiği şeklindeki sözlerine karşılık, “Onlar bunu daha fazla gizleyemezdi” açıklamasında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik’e demecinde Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski’nin bazı NATO ülkelerinin Ukrayna’ya çoktan asker gönderdiği yönündeki sözlerini yorumladı.
Zaharova, “Onlar bunu daha fazla gizleyemezdi” ifadelerini kullandı.
Sikorski daha önce yaptığı açıklamada, ülkeler ile ilgili bilgi vermekten kaçınarak bazı NATO ülkelerinin Ukrayna’ya çoktan asker gönderdiğini söylemişti.