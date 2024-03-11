https://sputniknews.com.tr/20240311/polonyanin-ukraynadaki-nato-askerlerine-iliskin-aciklamasina-rusyadan-yanit-1081571527.html

Polonya’nın Ukrayna’daki NATO askerlerine ilişkin açıklamasına Rusya’dan yanıt

Polonya’nın Ukrayna’daki NATO askerlerine ilişkin açıklamasına Rusya’dan yanıt

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin bazı NATO ülkelerinin Ukrayna’ya çoktan asker gönderdiği... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T00:44+0300

2024-03-11T00:44+0300

2024-03-11T00:44+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

rusya

ukrayna

asker

nato

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik’e demecinde Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski’nin bazı NATO ülkelerinin Ukrayna’ya çoktan asker gönderdiği yönündeki sözlerini yorumladı.Zaharova, “Onlar bunu daha fazla gizleyemezdi” ifadelerini kullandı.Sikorski daha önce yaptığı açıklamada, ülkeler ile ilgili bilgi vermekten kaçınarak bazı NATO ülkelerinin Ukrayna’ya çoktan asker gönderdiğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240310/zaharova-bidenin-afganistan-ve-ukraynayi-karistirmasinin-ne-anlama-geldigini-acikladi-1081559083.html

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mariya zaharova, rusya, ukrayna, asker, nato