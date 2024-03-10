https://sputniknews.com.tr/20240310/zaharova-bidenin-afganistan-ve-ukraynayi-karistirmasinin-ne-anlama-geldigini-acikladi-1081559083.html
Zaharova, Biden'ın Afganistan ve Ukrayna’yı karıştırmasının ne anlama geldiğini açıkladı
Zaharova, Biden'ın Afganistan ve Ukrayna’yı karıştırmasının ne anlama geldiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuşmasında Afganistan ile Ukrayna'yı karıştıran ABD Başkanı Joe Biden'ın, ‘Washington'un Ukrayna'daki... 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T15:09+0300
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2024-03-10T15:09+0300
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Biden, MSNBC'ye verdiği röportajında, ABD’nin dış politikadaki hatalarıyla ilgili değerlendirmede bulunmuş, konuşmasında, “Washington, daha sonra ortadan kaldırdığı uluslararası terör örgütü El Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in peşindeyken Ukrayna'ya girmemeliydi” diye konuşmuştu.Uyarının ardından hatasını anlayan Biden, konuşmasını düzelterek ABD'nin Irak ve Afganistan'a müdahil olmasına gerek olmadığını açıklamış, bu tür eylemlerin Washington’a gereksiz ve sadece daha fazla yeni sorun yarattığını itiraf etmişti.Biden’ın dil sürçmesini değerlendiren Zaharova, Afganistan’ı Ukrayna olarak adlandıran Biden’ın aslında ülke isimlerini karşıtırmadığını belirtirken, “Biden'ın Ukrayna ile Afganistan'ı karıştırdığı söyleniyor. Ama karıştırmadı. Herkesin anladığı şeyi artık kendi içinde tutamıyor” ifadelerini kullandı.Zaharova, Washington'un başarısız ve kanlı Ukrayna projesiyle bariz bir şekilde utanç duyduğunu vurguladı.Biden, MSNBC'ye verdiği demecinde Ukrayna ile Afganistan ve Irak'ı karıştırarak, “Amerika bir hata yaptı. Bin Ladin'i yakalayana kadar peşindeydik. Ama Ukrayna'dan uzak durmalıydık. Yani Irak ve Afganistan'dan da uzak durmalıydık. Buna gerek yoktu. Sadece daha fazla sorun yarattı” dedi.Daha önce mevcut başkanın Donald Trump olduğunu açıklayan ABD Başkanı Biden, yakın zamanda da Rusya’yı Şi Cinping’in yönettiğini söyleyerek gaflarına bir yenisini daha eklemişti.Biden, Ulusal Valiler Birliği'nin yıllık toplantısında yaptığı konuşma sırasında Çin ile Rusya'yı karıştırırken, Beyaz Saray'ın eski başkanı Barack Obama'nın kendisinden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakınlaşmasını istediğini anlattı.Konuşmasında, “Şi ile çok zaman geçirdim. Kendisiyle pek çok anlaşmazlık yaşadığım biri. Ben başkan yardımcısıyken, başkanım (Obama) bana Şi Cinping’i daha yakından tanımamı istediğini söyledi. Çünkü onun Rusya'ya liderlik edeceği aşikardı” ifadelerini kullanan Biden, daha sonra bu hatasını düzelterek Şi ile birlikte ABD ve Çin'deki görüşmelerde 27 bin kilometreden fazla yol kat ettiğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240304/amerikalilarin-cogu-bidenin-akil-sagligindan-suphe-ediyor-1081347477.html
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joe biden, abd, washington, ukrayna, afganistan, irak, usame bin ladin, kiev
joe biden, abd, washington, ukrayna, afganistan, irak, usame bin ladin, kiev
Zaharova, Biden'ın Afganistan ve Ukrayna’yı karıştırmasının ne anlama geldiğini açıkladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuşmasında Afganistan ile Ukrayna'yı karıştıran ABD Başkanı Joe Biden'ın, ‘Washington'un Ukrayna'daki bariz utancını daha fazla kendine saklayamadığını söyledi.
Biden, MSNBC'ye verdiği röportajında, ABD’nin dış politikadaki hatalarıyla ilgili değerlendirmede bulunmuş, konuşmasında, “Washington, daha sonra ortadan kaldırdığı uluslararası terör örgütü El Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in peşindeyken Ukrayna'ya girmemeliydi” diye konuşmuştu.
Uyarının ardından hatasını anlayan Biden, konuşmasını düzelterek ABD'nin Irak ve Afganistan'a müdahil olmasına gerek olmadığını açıklamış, bu tür eylemlerin Washington’a gereksiz ve sadece daha fazla yeni sorun yarattığını itiraf etmişti.
Biden’ın dil sürçmesini değerlendiren Zaharova, Afganistan’ı Ukrayna olarak adlandıran Biden’ın aslında ülke isimlerini karşıtırmadığını belirtirken, “Biden'ın Ukrayna ile Afganistan'ı karıştırdığı söyleniyor. Ama karıştırmadı. Herkesin anladığı şeyi artık kendi içinde tutamıyor” ifadelerini kullandı.
Zaharova, Washington'un başarısız ve kanlı Ukrayna projesiyle bariz bir şekilde utanç duyduğunu vurguladı.
Biden, MSNBC'ye verdiği demecinde Ukrayna ile Afganistan ve Irak'ı karıştırarak, “Amerika bir hata yaptı. Bin Ladin'i yakalayana kadar peşindeydik. Ama Ukrayna'dan uzak durmalıydık. Yani Irak ve Afganistan'dan da uzak durmalıydık. Buna gerek yoktu. Sadece daha fazla sorun yarattı” dedi.
Daha önce mevcut başkanın Donald Trump olduğunu açıklayan ABD Başkanı Biden, yakın zamanda da Rusya’yı Şi Cinping’in yönettiğini söyleyerek gaflarına bir yenisini daha eklemişti.
Biden, Ulusal Valiler Birliği'nin yıllık toplantısında yaptığı konuşma sırasında Çin ile Rusya'yı karıştırırken, Beyaz Saray'ın eski başkanı Barack Obama'nın kendisinden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakınlaşmasını istediğini anlattı.
Konuşmasında, “Şi ile çok zaman geçirdim. Kendisiyle pek çok anlaşmazlık yaşadığım biri. Ben başkan yardımcısıyken, başkanım (Obama) bana Şi Cinping’i daha yakından tanımamı istediğini söyledi. Çünkü onun Rusya'ya liderlik edeceği aşikardı” ifadelerini kullanan Biden, daha sonra bu hatasını düzelterek Şi ile birlikte ABD ve Çin'deki görüşmelerde 27 bin kilometreden fazla yol kat ettiğini sözlerine ekledi.