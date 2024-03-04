https://sputniknews.com.tr/20240304/amerikalilarin-cogu-bidenin-akil-sagligindan-suphe-ediyor-1081347477.html
Amerikalıların çoğu Biden'ın akıl sağlığından şüphe ediyor
Amerikalıların çoğu Biden'ın akıl sağlığından şüphe ediyor
Sputnik Türkiye
Başkanlık seçimlerine yaklaştıkça daha şiddetli bir Trump-Biden rekabetine hazırlanan Amerikalıların çoğunun, mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ın akıl sağlığından... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T13:26+0300
2024-03-04T13:26+0300
2024-03-04T13:26+0300
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abd başkanlık seçimleri
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Ülkede yapılan bir anket, katılımcıların yüzde 63'ünün, ne dediğini unutmasıyla ünlenen mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın ‘akıl sağlığından’ şüphe duyduğunu ortaya koydu.Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı ankette 18 yaşın üzerindeki 1102 katılımcıya "Joe Biden'ın başkan olarak etkili görev yapabilmesi için akıl sağlığına ne kadar güveniyorsunuz?" sorusu yöneltildi.Katılımcıların yüzde 63'ü, Başkan Biden'ın akıl sağlığına güvenmediğini ifade ederken yüzde 20'si güvendiğini, yüzde 17'si ise biraz güvendiğini belirtti.Trump'ın da akıl sağlığı güven vermiyorAynı soruyu eski ABD Başkanı Donald Trump için de yanıtlayan katılımcıların yüzde 57'si, Trump'ın 'akıl sağlığından' şüphe duyduklarını aktarırken, yüzde 28'i güvendiklerini, yüzde 15'i de biraz güvendikleri yanıtını verdi.Ankette ayrıca katılımcıların yüzde 67'si Biden'ın başkanlık döneminde İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin politikalarını onaylamadığını ifade ederken, yüzde 31'i onayladığını kaydetti.Biden'ın doktoru, ABD Başkanı'nın sağlığında endişelenecek durum olmadığını bildirmiştiÖte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın doktoru Kevin O'Connor'ın 81 yaşındaki Başkan'ın yıllık muayenesine ilişkin raporunda, sağlığıyla ilgili "yeni bir endişe" olmadığı bilgisi paylaşılmıştı.Raporda, "Başkan Biden, 81 yaşında, sağlıklı, aktif, güçlü bir erkek. İcra kurulu başkanlığı, devlet başkanlığı ve başkomutanlık dahil başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirebilecek formdadır" değerlendirmesine yer verilmişti.Tarihteki en yaşlı ABD başkanı olan Joe Biden'ın kamuoyu önünde sık sık yaptığı gaflar, selefi ve başlıca siyasi rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump'ın sert eleştirilerine hedef oluyor.Demokratlar arasında bile bir dizi önde gelen siyasetçinin, Biden’ın ilerlemiş yaşını gerekçe göstererek kendisine defalarca seçim kampanyasından çekilmesi çağrısında bulunduğu da biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240303/trump-biden-rekabeti-kizisiyor-bidenin-esi-trumpi-kadinlar-icin-tehdit-olarak-nitelendirdi-1081308182.html
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abd, abd başkanlık seçimleri, joe biden, donald trump, akıl sağlığı, anket, abd başkanlık seçimleri, amerika, amerika birleşik devletleri
abd, abd başkanlık seçimleri, joe biden, donald trump, akıl sağlığı, anket, abd başkanlık seçimleri, amerika, amerika birleşik devletleri
Amerikalıların çoğu Biden'ın akıl sağlığından şüphe ediyor
Başkanlık seçimlerine yaklaştıkça daha şiddetli bir Trump-Biden rekabetine hazırlanan Amerikalıların çoğunun, mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ın akıl sağlığından şüphe duyduğu ortaya çıktı.
Ülkede yapılan bir anket, katılımcıların yüzde 63'ünün, ne dediğini unutmasıyla ünlenen mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın ‘akıl sağlığından’ şüphe duyduğunu ortaya koydu.
Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı ankette 18 yaşın üzerindeki 1102 katılımcıya "Joe Biden'ın başkan olarak etkili görev yapabilmesi için akıl sağlığına ne kadar güveniyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 63'ü, Başkan Biden'ın akıl sağlığına güvenmediğini ifade ederken yüzde 20'si güvendiğini, yüzde 17'si ise biraz güvendiğini belirtti.
Trump'ın da akıl sağlığı güven vermiyor
Aynı soruyu eski ABD Başkanı Donald Trump için de yanıtlayan katılımcıların yüzde 57'si, Trump'ın 'akıl sağlığından' şüphe duyduklarını aktarırken, yüzde 28'i güvendiklerini, yüzde 15'i de biraz güvendikleri yanıtını verdi.
Ankette ayrıca katılımcıların yüzde 67'si Biden'ın başkanlık döneminde İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin politikalarını onaylamadığını ifade ederken, yüzde 31'i onayladığını kaydetti.
Biden'ın doktoru, ABD Başkanı'nın sağlığında endişelenecek durum olmadığını bildirmişti
Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın doktoru Kevin O'Connor'ın 81 yaşındaki Başkan'ın yıllık muayenesine ilişkin raporunda, sağlığıyla ilgili "yeni bir endişe" olmadığı bilgisi paylaşılmıştı.
Raporda, "Başkan Biden, 81 yaşında, sağlıklı, aktif, güçlü bir erkek. İcra kurulu başkanlığı, devlet başkanlığı ve başkomutanlık dahil başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirebilecek formdadır" değerlendirmesine yer verilmişti.
Tarihteki en yaşlı ABD başkanı olan Joe Biden'ın kamuoyu önünde sık sık yaptığı gaflar, selefi ve başlıca siyasi rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump'ın sert eleştirilerine hedef oluyor.
Demokratlar arasında bile bir dizi önde gelen siyasetçinin, Biden’ın ilerlemiş yaşını gerekçe göstererek kendisine defalarca seçim kampanyasından çekilmesi çağrısında bulunduğu da biliniyor.