https://sputniknews.com.tr/20240303/trump-biden-rekabeti-kizisiyor-bidenin-esi-trumpi-kadinlar-icin-tehdit-olarak-nitelendirdi-1081308182.html

Trump-Biden rekabeti kızışıyor: Biden'ın eşi Trump'ı kadınlar için tehdit olarak nitelendirdi

Trump-Biden rekabeti kızışıyor: Biden'ın eşi Trump'ı kadınlar için tehdit olarak nitelendirdi

Sputnik Türkiye

Seçim kampanyasına sıradışı açıklamaları ve tüm baskılara rağmen artan popüleritesiyle hızlı başlayan Trump, anketlere göre yarışı mevcut ABD Başkanı Biden’ın... 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T09:36+0300

2024-03-03T09:36+0300

2024-03-03T09:36+0300

dünya

abd

abd başkanlık seçimleri

donald trump

joe biden

jill biden

kadın

seçim

anket

seçim anketi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/03/1081308025_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c53fa06bf3a49b0699870d0c01ec7aa.jpg

Rekabete katılan ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden, eski ABD lideri Donald Trump'ın kadınlar ve aileler için bir tehlike olduğunu söyledi.The Hill gazetesinin aktardığına göre Jill Biden, konuşmasında, “Donald Trump kadınlar ve ailelerimiz için tehlikeli” ifadelerini kullanırken, konuşmasını, “Tüm hayatını bizi yok ederek ve varlığımızı değersizleştirerek geçirdi. Kadınların bedenleriyle alay ediyor, başarılarımıza saygı duymuyor, uyguladığı şiddetle övünüyor” diye sürdürdüğü kaydedildi.Jill Biden, bu açıklamaları, kadınların Biden'ın başkanlığa yeniden seçilmesini desteklemeye ikna etmeyi amaçlayan ‘Biden için Kadınlar’ kampanyasının Atlanta'daki Georgia açılışında gerçekleştirdi.ABD'deki son seçim anketine göre Biden, Trump'tan 5 puan gerideABD’de kasımdaki başkanlık seçimleri için yapılan son ankete göre Başkan Joe Biden, eski Başkan Donald Trump’ın 5 puan gerisinde kaldı.New York Times/Siena College ortaklığında gerçekleştirilen anket, Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti başkan adayları arasındaki son durumu ortaya koydu.Ulusal düzeyde yapılan ankete katılan seçmenlerin yüzde 43’ü 5 Kasım'da Biden'a oy vereceklerini ifade etti, Trump’ı seçeceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 48 çıktı.2020'deki başkanlık seçimlerinde Biden’a oy verenlerin yüzde 83’ü kasımda ikinci kez aynı adayı destekleyebileceklerini, aynı yıl Trump'a oy verenlerin yüzde 97’si de yeniden kendisi için oy kullanacaklarını kaydetti.Ankete katılanların yüzde 47’si Biden’ın “görevini yürütme biçimini” kesinlikle onaylamadığını, her 4 katılımcıdan biri ülkenin yanlış yönde gittiğini düşündüğünü belirtti.NYT ve Sienna ortaklığında aynı sorularla geçen yıl yapılan ankette de Trump, kayıtlı seçmenlerde Biden’ın 2 puan önünde çıkmış ancak "Seçiciler Kurulu" (Electoral College) delegeleri açısından da Biden, 2 puanla Trump’ı geride bırakmıştı.25-28 Şubat'ta ulusal düzeyde gerçekleştirilen ankete her 2 partiden rastgele seçilen 980 kayıtlı seçmenin katıldığı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20240223/abdde-anketler-2024te-baskanlik-secimini-trumpun-kazanacagini-gosteriyor-1081026289.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, joe biden, jill biden, kadın, seçim, anket, seçim anketi