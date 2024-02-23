https://sputniknews.com.tr/20240223/abdde-anketler-2024te-baskanlik-secimini-trumpun-kazanacagini-gosteriyor-1081026289.html
ABD'de anketler 2024'te başkanlık seçimini Trump'un kazanacağını gösteriyor
ABD'de anketler 2024'te başkanlık seçimini Trump'un kazanacağını gösteriyor
Sputnik Türkiye
ABD'de bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin düzenlenen bir anketten, seçimi Cumhuriyetçi Parti adayı eski Başkan Donald Trump'ın kazanacağı sonucu... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T10:11+0300
2024-02-23T10:11+0300
2024-02-23T10:11+0300
dünya
donald trump
joe biden
abd
başkanlık
başkanlık seçimi
anket
cumhuriyetçi parti
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079931060_0:140:2688:1652_1920x0_80_0_0_aaf1d99daa64d847b032a0616e3cecb9.jpg
Marquette Hukuk Fakültesi, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde adayların durumuna yönelik 5-15 Şubat'ta yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, kayıtlı seçmenlerin yüzde 51'i Trump'a oy vereceğini belirtirken, Biden'ı tercih edenlerin oranı yüzde 49'da kaldı.Olası seçmenler baz alındığında ise Trump'ın oyu bir puan artarak yüzde 52'ye çıktı, Biden'ın oyu ise bir puan azalarak yüzde 48'e düştü.Ankete katılanlar, başkan adayının ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley olması durumunda Cumhuriyetçi Partiyi yüzde 58 oranında destekleyeceklerini söylerken, bu denklemde Biden'ın oyları yüzde 42'ye indi.Cumhuriyetçi Parti'de aday belli Cumhuriyetçi Parti'nin kendi içinde başkan adayını belirlemeye yönelik soruya ise kayıtsız seçmenlerin yüzde 73'ü 'Trump', yüzde 15'i 'Haley' dedi.Demokratların ön seçimine yönelik anket sorusunda ise Biden'ı tercih edenler yüzde 66'lık üstünlük sağlasa da yüzde 27 oranında seçmen kararsız olduğunu ifade etti. Öte yandan, seçmenler, göç, sınır güvenliği ve ekonomi gibi alanlarda Trump'a daha çok güven duyduklarını, Biden'ı ise kürtaj politikası, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri konusunda daha çok tercih ettiklerini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240221/trump-rusya-hitler-ve-napolyonu-yenen-bir-savas-makinesi-1080951077.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079931060_150:0:2539:1792_1920x0_80_0_0_bd2d88f38bfee92ddd2574d1ff8f165c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
donald trump, joe biden, abd, başkanlık, başkanlık seçimi, anket, cumhuriyetçi parti
donald trump, joe biden, abd, başkanlık, başkanlık seçimi, anket, cumhuriyetçi parti
ABD'de anketler 2024'te başkanlık seçimini Trump'un kazanacağını gösteriyor
ABD'de bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin düzenlenen bir anketten, seçimi Cumhuriyetçi Parti adayı eski Başkan Donald Trump'ın kazanacağı sonucu çıktı.
Marquette Hukuk Fakültesi, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde adayların durumuna yönelik 5-15 Şubat'ta yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, kayıtlı seçmenlerin yüzde 51'i Trump'a oy vereceğini belirtirken, Biden'ı tercih edenlerin oranı yüzde 49'da kaldı.
Olası seçmenler baz alındığında ise Trump'ın oyu bir puan artarak yüzde 52'ye çıktı, Biden'ın oyu ise bir puan azalarak yüzde 48'e düştü.
Ankete katılanlar, başkan adayının ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley olması durumunda Cumhuriyetçi Partiyi yüzde 58 oranında destekleyeceklerini söylerken, bu denklemde Biden'ın oyları yüzde 42'ye indi.
Cumhuriyetçi Parti'de aday belli
Cumhuriyetçi Parti'nin kendi içinde başkan adayını belirlemeye yönelik soruya ise kayıtsız seçmenlerin yüzde 73'ü 'Trump', yüzde 15'i 'Haley' dedi.
Demokratların ön seçimine yönelik anket sorusunda ise Biden'ı tercih edenler yüzde 66'lık üstünlük sağlasa da yüzde 27 oranında seçmen kararsız olduğunu ifade etti. Öte yandan, seçmenler, göç, sınır güvenliği ve ekonomi gibi alanlarda Trump'a daha çok güven duyduklarını, Biden'ı ise kürtaj politikası, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri konusunda daha çok tercih ettiklerini belirtti.