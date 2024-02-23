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ABD'de anketler 2024'te başkanlık seçimini Trump'un kazanacağını gösteriyor
ABD'de anketler 2024'te başkanlık seçimini Trump'un kazanacağını gösteriyor
Sputnik Türkiye
ABD'de bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin düzenlenen bir anketten, seçimi Cumhuriyetçi Parti adayı eski Başkan Donald Trump'ın kazanacağı sonucu... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T10:11+0300
2024-02-23T10:11+0300
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başkanlık seçimi
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Marquette Hukuk Fakültesi, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde adayların durumuna yönelik 5-15 Şubat'ta yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, kayıtlı seçmenlerin yüzde 51'i Trump'a oy vereceğini belirtirken, Biden'ı tercih edenlerin oranı yüzde 49'da kaldı.Olası seçmenler baz alındığında ise Trump'ın oyu bir puan artarak yüzde 52'ye çıktı, Biden'ın oyu ise bir puan azalarak yüzde 48'e düştü.Ankete katılanlar, başkan adayının ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley olması durumunda Cumhuriyetçi Partiyi yüzde 58 oranında destekleyeceklerini söylerken, bu denklemde Biden'ın oyları yüzde 42'ye indi.Cumhuriyetçi Parti'de aday belli Cumhuriyetçi Parti'nin kendi içinde başkan adayını belirlemeye yönelik soruya ise kayıtsız seçmenlerin yüzde 73'ü 'Trump', yüzde 15'i 'Haley' dedi.Demokratların ön seçimine yönelik anket sorusunda ise Biden'ı tercih edenler yüzde 66'lık üstünlük sağlasa da yüzde 27 oranında seçmen kararsız olduğunu ifade etti. Öte yandan, seçmenler, göç, sınır güvenliği ve ekonomi gibi alanlarda Trump'a daha çok güven duyduklarını, Biden'ı ise kürtaj politikası, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri konusunda daha çok tercih ettiklerini belirtti.
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donald trump, joe biden, abd, başkanlık, başkanlık seçimi, anket, cumhuriyetçi parti
donald trump, joe biden, abd, başkanlık, başkanlık seçimi, anket, cumhuriyetçi parti

ABD'de anketler 2024'te başkanlık seçimini Trump'un kazanacağını gösteriyor

10:11 23.02.2024
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYDonald Trump ABD başkanlık seçimleri kampanyasını sürdürüyor
Donald Trump ABD başkanlık seçimleri kampanyasını sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
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ABD'de bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin düzenlenen bir anketten, seçimi Cumhuriyetçi Parti adayı eski Başkan Donald Trump'ın kazanacağı sonucu çıktı.
Marquette Hukuk Fakültesi, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde adayların durumuna yönelik 5-15 Şubat'ta yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, kayıtlı seçmenlerin yüzde 51'i Trump'a oy vereceğini belirtirken, Biden'ı tercih edenlerin oranı yüzde 49'da kaldı.
Olası seçmenler baz alındığında ise Trump'ın oyu bir puan artarak yüzde 52'ye çıktı, Biden'ın oyu ise bir puan azalarak yüzde 48'e düştü.
Ankete katılanlar, başkan adayının ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley olması durumunda Cumhuriyetçi Partiyi yüzde 58 oranında destekleyeceklerini söylerken, bu denklemde Biden'ın oyları yüzde 42'ye indi.

Cumhuriyetçi Parti'de aday belli

Cumhuriyetçi Parti'nin kendi içinde başkan adayını belirlemeye yönelik soruya ise kayıtsız seçmenlerin yüzde 73'ü 'Trump', yüzde 15'i 'Haley' dedi.
Demokratların ön seçimine yönelik anket sorusunda ise Biden'ı tercih edenler yüzde 66'lık üstünlük sağlasa da yüzde 27 oranında seçmen kararsız olduğunu ifade etti. Öte yandan, seçmenler, göç, sınır güvenliği ve ekonomi gibi alanlarda Trump'a daha çok güven duyduklarını, Biden'ı ise kürtaj politikası, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri konusunda daha çok tercih ettiklerini belirtti.
Donald Trump ABD başkanlık seçimleri kampanyasını sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
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