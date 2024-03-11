https://sputniknews.com.tr/20240311/ocak-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1081577330.html

Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı

Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı

Sputnik Türkiye

İşsizlik oranı ocak ayında 0.2 puan artarak yüzde 9.1 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı geçen aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. 11.03.2024, Sputnik Türkiye

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı işsizlik verilerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ocak ayında bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu.İşsizlik oranı ise 0.2 puan artarak yüzde 9.1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.7 iken kadınlarda yüzde 11.7 olarak tahmin edildi.

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işsizlik, işsizlik maaşı, işsizlik ödeneği, işsizlik fonu, işsizlik maaşı, işsizlik, genç işsizlik, türkiye