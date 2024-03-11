https://sputniknews.com.tr/20240311/ocak-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1081577330.html
Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı
Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı
Sputnik Türkiye
İşsizlik oranı ocak ayında 0.2 puan artarak yüzde 9.1 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı geçen aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T10:05+0300
2024-03-11T10:05+0300
2024-03-11T10:08+0300
ekonomi
işsizlik
işsizlik maaşı
işsizlik ödeneği
işsizlik fonu
işsizlik maaşı
işsizlik
genç işsizlik
türkiye
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0a/1074527750_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f1e71f7393f9e55a09fe01f5cba5457e.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı işsizlik verilerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ocak ayında bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu.İşsizlik oranı ise 0.2 puan artarak yüzde 9.1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.7 iken kadınlarda yüzde 11.7 olarak tahmin edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240311/bakanliktan-konut-kredisi-icin-banka-uyarisi-odeme-plani-nasil-belirleniyor-1081573095.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0a/1074527750_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b0fc3040d6fb6992b0eb5c84ebec94a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
işsizlik, işsizlik maaşı, işsizlik ödeneği, işsizlik fonu, işsizlik maaşı, işsizlik, genç işsizlik, türkiye
işsizlik, işsizlik maaşı, işsizlik ödeneği, işsizlik fonu, işsizlik maaşı, işsizlik, genç işsizlik, türkiye
Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı
10:05 11.03.2024 (güncellendi: 10:08 11.03.2024)
İşsizlik oranı ocak ayında 0.2 puan artarak yüzde 9.1 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı geçen aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı işsizlik verilerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ocak ayında bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise 0.2 puan artarak yüzde 9.1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.7 iken kadınlarda yüzde 11.7 olarak tahmin edildi.