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MSB: Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi
MSB: Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
MSB, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG’li etkisiz hâle getirildiği"... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi. MSB, operasyonun görüntülerini de paylaştı:
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MSB: Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

17:28 11.03.2024
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıTürk askeri, MSB
Türk askeri, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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MSB, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG’li etkisiz hâle getirildiği" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi. MSB, operasyonun görüntülerini de paylaştı:
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