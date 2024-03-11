https://sputniknews.com.tr/20240311/msb-suriyenin-kuzeyindeki-firat-kalkani-bolgesinde-3-pkkypgli-etkisiz-hale-getirildi-1081594207.html
MSB: Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi
MSB: Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
MSB, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG’li etkisiz hâle getirildiği"... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T17:28+0300
2024-03-11T17:28+0300
2024-03-11T17:28+0300
türkiye
pkk
ypg/pkk
pkk/ypg
terörist
suriye
milli savunma bakanlığı (msb)
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/18/1078867738_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_6c5b4b231f3aca7fa79bcbc7ab3ad12a.jpg
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi. MSB, operasyonun görüntülerini de paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20240311/tum-dunyanin-gozu-onunde-gazzede-aclik-ve-susuzluktan-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-27ye-yukseldi-1081593581.html
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pkk, ypg/pkk, pkk/ypg, terörist, suriye, milli savunma bakanlığı (msb)
pkk, ypg/pkk, pkk/ypg, terörist, suriye, milli savunma bakanlığı (msb)
MSB: Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi
MSB, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG’li etkisiz hâle getirildiği" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi. MSB, operasyonun görüntülerini de paylaştı: