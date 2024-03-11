https://sputniknews.com.tr/20240311/kanada-savunma-bakani-abdyi-sucladi-ukraynaya-silah-sevkiyatlarini-geciktiriyorsunuz-1081588169.html
Kanada Savunma Bakanı, ABD’yi suçladı: Ukrayna’ya silah sevkiyatlarını geciktiriyorsunuz
Kanada Savunma Bakanı, ABD’yi suçladı: Ukrayna’ya silah sevkiyatlarını geciktiriyorsunuz
Sputnik Türkiye
Kanada Savunma Bakanı Bill Blair, ABD’yi Ukrayna’ya NASAMS hava savunma füze sistemleri teslimatını geciktirmekle suçladı. 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T14:00+0300
2024-03-11T14:00+0300
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Edmonton Journal portalının aktardığı haberde ifadelerine yer verilen Kanada Savunma Bakanı, “Bu süreci hızlandırmaya çalıştık. Maalesef Amerikalılar, finansmanlarında bazı sorunlarla karşılaştı” diye konuştu.Blair, Washington ve Ottawa arasındaki anlaşmanın, Kanada’nın, standart satın alma süreci kapsamında NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) hava savunma sistemini Norveçli üretici Kongsberg Defence & Aerospace’den beklenenden çok daha önce almasına izin verdiğini anımsattı.Blair, sözleşmelerin tamamen yerine getirilmesi için ABD’nin Norveçli şirketle olan anlaşmanın finansmanını çözüme kavuşturması gerektiğini söyledi.Kanada hükümetinin, 11 Ocak 2023’te, Ukrayna’nın ihtiyaçları için ABD’den 303 milyon dolar değerinde NASAMS alacaklarını duyurduğunu anımsatan Edmonton Journal’un verdiği bilgiye göre, ABD parayı almasına rağmen henüz Kanada’ya NASAMS teslim etmedi.
https://sputniknews.com.tr/20240311/almanya-disisleri-bakani-baerbocktan-ukraynaya-seyir-fuzelerinin-verilmesi-fikrine-destek-1081584981.html
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kanada, bill blair, abd, ukrayna, ukrayna ordusu, norveç, savunma, füze
kanada, bill blair, abd, ukrayna, ukrayna ordusu, norveç, savunma, füze
Kanada Savunma Bakanı, ABD’yi suçladı: Ukrayna’ya silah sevkiyatlarını geciktiriyorsunuz
Kanada Savunma Bakanı Bill Blair, ABD’yi Ukrayna’ya NASAMS hava savunma füze sistemleri teslimatını geciktirmekle suçladı.
Edmonton Journal portalının aktardığı haberde ifadelerine yer verilen Kanada Savunma Bakanı, “Bu süreci hızlandırmaya çalıştık. Maalesef Amerikalılar, finansmanlarında bazı sorunlarla karşılaştı” diye konuştu.
Blair, Washington ve Ottawa arasındaki anlaşmanın, Kanada’nın, standart satın alma süreci kapsamında NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) hava savunma sistemini Norveçli üretici Kongsberg Defence & Aerospace’den beklenenden çok daha önce almasına izin verdiğini anımsattı.
Blair, sözleşmelerin tamamen yerine getirilmesi için ABD’nin Norveçli şirketle olan anlaşmanın finansmanını çözüme kavuşturması gerektiğini söyledi.
Kanada hükümetinin, 11 Ocak 2023’te, Ukrayna’nın ihtiyaçları için ABD’den 303 milyon dolar değerinde NASAMS alacaklarını duyurduğunu anımsatan Edmonton Journal’un verdiği bilgiye göre, ABD parayı almasına rağmen henüz Kanada’ya NASAMS teslim etmedi.