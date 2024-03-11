https://sputniknews.com.tr/20240311/kanada-savunma-bakani-abdyi-sucladi-ukraynaya-silah-sevkiyatlarini-geciktiriyorsunuz-1081588169.html

Kanada Savunma Bakanı, ABD’yi suçladı: Ukrayna’ya silah sevkiyatlarını geciktiriyorsunuz

Kanada Savunma Bakanı, ABD’yi suçladı: Ukrayna’ya silah sevkiyatlarını geciktiriyorsunuz

Sputnik Türkiye

Kanada Savunma Bakanı Bill Blair, ABD’yi Ukrayna’ya NASAMS hava savunma füze sistemleri teslimatını geciktirmekle suçladı. 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T14:00+0300

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Edmonton Journal portalının aktardığı haberde ifadelerine yer verilen Kanada Savunma Bakanı, “Bu süreci hızlandırmaya çalıştık. Maalesef Amerikalılar, finansmanlarında bazı sorunlarla karşılaştı” diye konuştu.Blair, Washington ve Ottawa arasındaki anlaşmanın, Kanada’nın, standart satın alma süreci kapsamında NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) hava savunma sistemini Norveçli üretici Kongsberg Defence & Aerospace’den beklenenden çok daha önce almasına izin verdiğini anımsattı.Blair, sözleşmelerin tamamen yerine getirilmesi için ABD’nin Norveçli şirketle olan anlaşmanın finansmanını çözüme kavuşturması gerektiğini söyledi.Kanada hükümetinin, 11 Ocak 2023’te, Ukrayna’nın ihtiyaçları için ABD’den 303 milyon dolar değerinde NASAMS alacaklarını duyurduğunu anımsatan Edmonton Journal’un verdiği bilgiye göre, ABD parayı almasına rağmen henüz Kanada’ya NASAMS teslim etmedi.

https://sputniknews.com.tr/20240311/almanya-disisleri-bakani-baerbocktan-ukraynaya-seyir-fuzelerinin-verilmesi-fikrine-destek-1081584981.html

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