https://sputniknews.com.tr/20240311/istanbulda-metro-seferlerine-duzenleme-seferler-uzatildi-1081577277.html
İstanbul'da metro seferlerine düzenleme: Seferler uzatıldı
İstanbul'da metro seferlerine düzenleme: Seferler uzatıldı
Sputnik Türkiye
Metro İstanbul, ramazan ayı dolayısıyla sefer saatlerinde düzenlemeye gitti. İBB'ye bağlı metrolarda seferler gece 01.00'e kadar devam edecek. 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T10:09+0300
2024-03-11T10:09+0300
2024-03-11T10:09+0300
yaşam
metro
ramazan
istanbul
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/07/1081468870_0:204:1280:924_1920x0_80_0_0_f762518a64923682a91ce4122150340b.jpg
Ramazan ayı boyunca Metro İstanbul'un işletmesini yaptığı "M1A, M1B, M2, M3, M4, M6, M7 ve M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1, F4 füniküler hatları"nda seferler 01.00'e kadar devam edecek.Ayrıca cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde "gece metrosu" uygulaması hizmet vermeye devam edecek.İETT'nin 11 hatta sürdürdüğü gece hatları da ramazan ayında da hizmet vermeyi sürdürecek.
https://sputniknews.com.tr/20240310/ankara-metrosunda-saat-duzenlemesi-ramazan-boyunca-hizmet-saatleri-degisecek-1081570429.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/07/1081468870_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ced027a3a7478060fbb72aaa0c5798e3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
metro, ramazan, istanbul
İstanbul'da metro seferlerine düzenleme: Seferler uzatıldı
Metro İstanbul, ramazan ayı dolayısıyla sefer saatlerinde düzenlemeye gitti. İBB'ye bağlı metrolarda seferler gece 01.00'e kadar devam edecek.
Ramazan ayı boyunca Metro İstanbul'un işletmesini yaptığı "M1A, M1B, M2, M3, M4, M6, M7 ve M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1, F4 füniküler hatları"nda seferler 01.00'e kadar devam edecek.
Ayrıca cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde "gece metrosu" uygulaması hizmet vermeye devam edecek.
İETT'nin 11 hatta sürdürdüğü gece hatları da ramazan ayında da hizmet vermeyi sürdürecek.