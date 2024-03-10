https://sputniknews.com.tr/20240310/ankara-metrosunda-saat-duzenlemesi-ramazan-boyunca-hizmet-saatleri-degisecek-1081570429.html

Ankara metrosunda saat düzenlemesi: Ramazan boyunca hizmet saatleri değişecek

Ankara metrosunda saat düzenlemesi: Ramazan boyunca hizmet saatleri değişecek

Sputnik Türkiye

Metro ve ANKARAY'ın, ramazan boyunca gece saat 01.00'e kadar hizmet vereceği duyuruldu. 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T23:41+0300

2024-03-10T23:41+0300

2024-03-10T23:41+0300

yaşam

ramazan

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ankaray

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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ramazan süresince ulaşımda sıkıntı yaşanılmaması için servis saatlerinde düzenlemeye gidildi.01:00'a kadar hizmet verecekMetro ve ANKARAY, yarın itibarıyla saat 01.00'e kadar hizmet verecek. Sefer aralığı, hafta içi 15.00'ten iftar saatine kadar 4,5 dakika, hafta sonu ise 17.30-19.30 saatlerinde 5 dakika olacak.Teleferik İşletmesi, daha önce belirlenen servis saatlerinde olmak üzere hizmet verecek.EGO otobüslerinde, ramazan ayı süresince sabah rutin olarak verilen ilave servis planlamaları ile 29 güzergahtaki gece servisleri kesintisiz devam edecek.Bu servislerin yanı sıra saat 16.00'dan iftar saatine kadar uygun olacak şekilde 41 güzergahta ilave servis planlaması yapıldı.Vatandaşların ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için denetim görevlilerince bu saat aralıklarında saha denetimleri sıklaştırılarak herhangi bir mağduriyete mahal verilmemesi sağlanacak.İftarlık ikramı Kızılay ve AKM istasyonlarında yolculara iftarlık ikram edilecek.

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