https://sputniknews.com.tr/20240310/en-uzun-ve-en-kisa-oruc-hangi-illerde-tutulacak-1081565120.html

En uzun ve en kısa oruç hangi illerde tutulacak?

En uzun ve en kısa oruç hangi illerde tutulacak?

Sputnik Türkiye

Oruç tutma süreleri, kuzeyden güneye azalan gün ışığı sürelerine bağlı olarak güneydeki yerleşimlerden kuzeydeki yerleşimlere gidildikçe uzuyor. Geçen yıl... 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T17:42+0300

2024-03-10T17:42+0300

2024-03-10T17:43+0300

yaşam

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iftar yemeği

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diyanet başkanlığı

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2024 Ramazan ayının gelişiyle birlikte ilk sahura bu gece itibarıyla kalkılacak. Ramazanın ilk günü 6 ilde 13 saat 23 dakika ile en uzun oruç tutulurken, 12 ilde ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak. İşte ayrıntılar.Fark 3 dakikaGeçen yıl ramazanın ilk günü Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun oruç tutulurken, en kısa süreli oruç 13 saat 47 dakikayla Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da tutuldu.Geçen yıl 9 dakika olan Türkiye'deki en uzun ile en kısa oruç arasındaki fark bu yıl 3 dakikaya indi.Türkiye'de en kısa oruç tutulacak iller hangileri?Ramazanın başlayacağı 11 Mart Pazartesi ilk imsakın Iğdır'da saat 04.52'de, son imsakın Çanakkale'de saat 06.02'de olacağını söyledi.İlk iftarın 18.13'te Iğdır'da, son iftar 19.24'te Çanakkale'de yapılacak.Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.İlk gün bazı şehirlerdeki oruç tutma sürelerinin aynı olmasının 21 Mart'taki ekinokstan kaynaklandığını ifade eden Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Gürhan Eren, "21 Mart ekinoksunda gündüz ve gece süreleri ekvatorda eşit olmaktadır. Bu yıl ramazan ayının ilk günü olan 11 Mart'ta Hatay'da oruç tutma süresi 13 saat 20 dakikayken Sinop'ta 13 saat 23 dakika olmaktadır." diye konuştu.En uzun oruç süreci 14 saat 51 dakikaRamazanın son günü olan 9 Nisan'da ilk iftarın Hakkari'de saat 18.42'de, son iftarın ise Edirne'de 19.55'te yapılacağı bilgisini veren Eren, son gün Sinop'ta 14 saat 51 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 30 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacağını dile getirdi.Eren, 21 Mart'taki ekinokstan sonra gündüzlerin geceden daha uzun olacağını ifade ederek, ramazanın son gününde ekinokstan 20 gün uzaklaşıldığı için en uzun ve kısa oruç tutan şehirlerin tekrar Sinop ve Hatay olacağını kaydetti.Dünya genelinde oruç tutma süreleri nasıl?Bu yıl Ramazan ayında, Dünya geneli ortalama ne kadar süre oruç tutulacağı ülkelere göre belli oldu.Dünyada en uzun oruç tutma süresi Nuuk'ta (Grönland) 17 saat 52 dakika ve Reykjavik'te (İzlanda) 17 saat 25 dakika olacak. En kısa süre ise Chistchurch'te (Yeni Zelanda) 12 saat 42 dakika olacak.Ramazanın ilk günü en uzun oruç Şili'nin Punta Arenas bölgesindeDiyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesindeki verilerine göre, ramazan 11 Mart'ta dünyanın her yerinde başlaması durumunda, ilk gün en uzun oruç tutma süresi 15 saat ile Şili'nin Punta Arenas bölgesinde olacak.Yeni Zelanda’nın Dunedin kentinde 14 saat 30 dakika ve başkent Wellington’da 14 saat 15 dakika, Grönland'ın Nuuk kentinde 14 saat 7 dakika ve İzlanda'nın Reykjavik kentinde 14 saat 6 dakika oruç tutulacak. Avusturalya’nın başkenti Canberra’da da oruç süresi 14 saat 2 dakika olacak.Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Müslümanlar, 13 saat 52 dakika; Norveç’in başkenti Oslo’da 13 saat 51 dakika; İsveç'in Stockholm kentinde 13 saat 49 dakika; Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg’ta 13 saat 47 dakika; Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta 13 saat 41 dakika; Rusya'nın başkenti Moskova'da 13 saat 40 dakika oruç tutacak.Ramazanın ilk gününde oruç süreleri diğer kentlerde ortalama şu şekilde olacak:Hollanda'nın Amsterdam, Polonya'nın Varşova, İngiltere'nin Londra, Kazakistan'ın Astana ve Belçika’nın Brüksel, Fransa'nın Paris, İsviçre'nin Zürih, Romanya'nın Bükreş, Kanada'nın Ottowa, Bulgaristan'ın Sofya, İtalya'nın Roma, İspanya'nın Madrid, Bosna-Hersek'in Saraybosna şehirlerinde yaklaşık 13 saat 30 dakika oruç tutulacak.Almanya’nın başkenti Berlin’de 13 saat 35 dakika; ABD’nin başkenti Washington’da 13 saat 29 dakika; Endonezya’nın Cakarta kentinde 13 saat 27 dakika; Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Portekiz’in başkenti Lizbon’da ve Japonya’nın başkenti Tokyo’da Müslümanlar 13 saat 20 dakika; Çin’in başkenti Pekin’de 13 saat 22 dakika; Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde 13 saat 21 dakika; İran’ın başkenti Tahran’da, Afganistan’ın başkenti Kabil’de, Irak’ın başkenti Bağdat’ta ve Sri Lanka'nın başkenti Kolombo’da 13 saat 19 dakika; Fas, Lübnan, Suriye, Filistin, Mısır, Kuveyt ve Pakistan'da 13 saat 18 dakika oruç tutulacak.Ramazanda diğer ülkelere nazaran daha az oruç tutacak ülke ve şehirler arasında 13 saat 16 dakika ile Umman; 13 saat 17 dakika ile Hindistan, Sudan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Bangladeş yer alıyor.Ramazanın son günü en uzun oruç İzlanda'da 16 saat 36 dakika tutulacakRamazanın muhtemel son günü 9 Nisan'da oruç tutma süreleri, ayın başlangıcına göre oldukça değişkenlik gösterecek. İzlanda'nın Reykjavik kentinde 16 saat 36 dakika; Grönland’ın Nuuk kentinde 16 saat 34 dakika; Moskova'da 16 saat 14 dakika oruç tutulacakken; ramazanın başında en uzun orucun tutulacağı Şili'nin Punta Arenas bölgesi ile Yeni Zelanda’nın Dunedin kentinde oruç süresi 2 saate yakın kısalarak 12 saat 51 dakika olacak.Suudi Arabistan, BAE, Katar, Bahreyn, Sudan, Hindistan ve Bangladeş’te de ramazanın son günü oruç tutma süresi 14 saat civarında olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230618/arastirma-aralikli-oruc-tip-2-diyabet-ve-obeziteyi-onleyebilir-1072592486.html

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