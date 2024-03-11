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İBB Başkan adayı Kurum: Askerliği Şırnak'ta yaptım, kendim gönüllü gitmek istedim
İBB Başkan adayı Kurum: Askerliği Şırnak'ta yaptım, kendim gönüllü gitmek istedim
Sputnik Türkiye
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında siyaset dışındaki hayatıyla ilgili soruları yanıtladı. 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T13:35+0300
2024-03-11T13:35+0300
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murat kurum
ibb
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Kurum, Habertürk'teki "Nedir, Ne Değildir" programında Aslı Şafak ve Orhan Gencebay ile Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu.Murat Kurum programda, kendisine seçim şarkısı hediye eden Orhan Gencebay ile nasıl tanıştıklarını anlattı.Bakanlık döneminde ve sahada çalışırken sürekli koyu lacivert veya mavi takım elbise giymesinin nedeninin sorulması üzerine Kurum, "Hep gri pantolon ve mavi değil ama genelde lacivert giymeyi seviyorum yani. Lacivert favori rengim." dedi."Sıkıcı bir insan mısınız?" ve "Nasıl bir çocuktunuz?" soruları üzerine de Kurum, şöyle konuştu:Kurum'un, "Yaramazlık dersek eğer, ehliyet almamıştım ama araba sürmeyi biliyordum. Ankara'da bir gün arabayı sürüyorum..." demesi üzerine kendisine, "Bunu alıp siyasette kullananlar oluyor mu?" sorusu yöneltildi.Murat Kurum da "Oluyor, oluyor. Ne söylesek hemen akşam haberlerde görüyoruz. Bir yere gidiyorum, çok yoğun programlarımız. Sabah 9'dan gece 2'ye kadar 8-10 program. Gidiyorsun, her yerde konuşuyorsun. Küçükçekmece'ye gittim geçen, 'Büyükçekmece' demişim konuşmada. Şantiyede bareti takıyoruz ya, aklınızdan konuşurken bazen 'Bareti ayağımıza, çizmemizi kafamıza geçireceğiz' derken hemen onu haber yapıyorlar." diye konuştu.'Tatil yapamıyorum çok uzun zamandır'Kurum, yerli ve yabancı dizi izlemeyi sevdiğini, ayrıca özellikle Kemal Sunal’ın filmlerini tekrar tekrar izlediğini söyledi.Tatil yapıp yapmadığı sorulan Kurum, TOKİ'de görev yaptığı sırada da tatil yapamadığını ifade ederek, şöyle konuştu:'Askerliği Şırnak'ta yaptım'"Şiir yazıyor musunuz?" sorusuna Kurum, "Eşime yazdım ama hatırlamıyorum, eşimde var." diye cevap verdi.Kurum, eşiyle arkadaşı vesilesiyle tanıştığını anlatarak, "Eşimle üniversite birinci sınıfta tanıştık, sonra da evlendik. Üniversite bitti, askere gittim. Askerliği Şırnak'ta yaptım. Şırnak'a kendim, gönüllü gitmek istedim. İyi ki de oraya gitmişim. Orada çok güzel arkadaşlıklar oldu. Cudi'ye çıktık, Gabar'a çıktık. 50 kilometre yürüdüğümü biliyorum, silahlı, teçhizatlı, operasyonlara katıldık." diye konuştu."Dışarıya yalnız çıkıyor musunuz?" sorusuna Kurum, "Çıkıyorum. Enteresan hikayeler oluyor. Bir gün AVM'ye gittik, gezdik. Lavaboya girdim, bir çocuk abdest alıyor, bakıyor bana. 'Birine benzettim seni' dedi. 'Ben Çevre Şehircilik Bakanıyım' dedim. 'Yok ya' dedi. Aldı telefonu, bakıyor kim bu diye. 'Sen hakikaten bakansın' diyor. Vatandaş görüyor, 'Bizim özlediğimiz siyasetçi bu' diyorlar. Korumasız sık sık geziyorum, seviyorum. Gelenle fotoğraf çektiriyorum, dinliyorum. Güzel hikayeler oluyor." şeklinde yanıt verdi.Kurum, "En son kime kızdınız?" sorusuna karşılık, "Yine siyasete girdin diyecen ya... Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan zat var ya, nasıl kızmazsın? Bizim yaptığımız metroyu kendi yapmış gibi anlatıyor. Ben çok titizim. Böyle ani bir şey çıktı mı, 'Bu niye böyle oldu' derim." ifadelerini kullandı."Evde bakanlık ya da başkanlık yapabiliyor musunuz?" soruna Kurum, "Yok ya yapmıyoruz. Evde ev işleriyle çok uğraşırım. Düzeni çok severim." diye cevap verdi.Kurum, "Sakin biri misiniz?" sorusu üzerine, "Sakinim genelde. Elbette ki sinirlendiğimiz zaman olabiliyor ama genel itibarıyla sakinim." dedi.Çocukluk ve üniversiteden arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini anlatan Kurum, WhatsApp grupları olduğunu dile getirdi.Bazen yoğunluktan gaf yaptığını yineleyen Kurum, "Biz ne yapsak akşam televizyonda görüyoruz. 'Ya bu adam bu kadar iş yapıyor, üretiyor, projesi, hayali var, bunları gerçekleştirmiş, bunları yapmış', bunları söylemiyorlar." dedi.Kurum, "Yoga mı pilates mi?" sorusuna "pilates", "Sabah sporu mu, akşam sporu mu?" sorusuna "sabah sporu", "Kitap okumak mı, film izlemek mi?" sorusuna "film izlemek", "Bisiklet sürmek mi, yürümek mi?" sorusuna "yürümek", "Doğa yürüyüşü mü, şehir turu mu?" sorusuna, "doğa yürüyüşü", "Kahvaltı mı, akşam yemeği mi?" sorusuna "kahvaltı", "Etli ekmek mi, pide mi?" sorusuna "etli ekmek", "Sütlü tatlı mı, şerbetli tatlı mı?" sorusuna "sütlü tatlı", "Pilav mı, makarna mı?" sorusuna "pilav", "Planlı olmak mı, spontane mi yaşamak?" sorusuna "planlı olmak", "Gündüz çalışmak mı, gece çalışmak mı?" sorusuna "gündüz çalışmak", "Türk kahvesi mi, filtre kahve mi?" sorusuna "Türk kahvesi", "köy mü, şehir mi?" sorusuna "Köy, daha doğal." yanıtını verdi.Murat Kurum, "Siyasetçi olmayı hayal ediyor muydunuz?" sorusuna karşılık, "Ben inşaat mühendisi olmak istiyordum. Babam inşaat mühendisi olunca ben de onu tercih etmişim." dedi.Kurum, daha sonra seyircilerin sorularını yanıtladı.
https://sputniknews.com.tr/20240311/ibb-baskan-adayi-murat-kurum-ehliyetsiz-araba-kullandim-1081570887.html
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türkiye, murat kurum, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), askerlik
türkiye, murat kurum, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), askerlik

İBB Başkan adayı Kurum: Askerliği Şırnak'ta yaptım, kendim gönüllü gitmek istedim

13:35 11.03.2024
© İHACumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
© İHA
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında siyaset dışındaki hayatıyla ilgili soruları yanıtladı.
Kurum, Habertürk'teki "Nedir, Ne Değildir" programında Aslı Şafak ve Orhan Gencebay ile Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu.
Murat Kurum programda, kendisine seçim şarkısı hediye eden Orhan Gencebay ile nasıl tanıştıklarını anlattı.
Bakanlık döneminde ve sahada çalışırken sürekli koyu lacivert veya mavi takım elbise giymesinin nedeninin sorulması üzerine Kurum, "Hep gri pantolon ve mavi değil ama genelde lacivert giymeyi seviyorum yani. Lacivert favori rengim." dedi.
"Sıkıcı bir insan mısınız?" ve "Nasıl bir çocuktunuz?" soruları üzerine de Kurum, şöyle konuştu:
"Sakin bir çocuktum. Uyumlu bir öğrencilik dönemim vardı. Öyle yaramazlık hatırlamıyorum. Sıkıcı olmadığımı düşünüyorum. İşim varsa önce işimi yapıyorum. İşimden artakalan bir zaman varsa da aileme ve kendime zaman ayırmaya çalışıyorum. Ama önceliğim işim. Çocuklarımla bilgisayarda kıyasıya maçlar yaparız. Arada o yeniyor, arada ben yeniyorum ama o da iyi oynuyor. Neysem oyum yani, geçmişte de böyleydim."
Kurum'un, "Yaramazlık dersek eğer, ehliyet almamıştım ama araba sürmeyi biliyordum. Ankara'da bir gün arabayı sürüyorum..." demesi üzerine kendisine, "Bunu alıp siyasette kullananlar oluyor mu?" sorusu yöneltildi.
Murat Kurum da "Oluyor, oluyor. Ne söylesek hemen akşam haberlerde görüyoruz. Bir yere gidiyorum, çok yoğun programlarımız. Sabah 9'dan gece 2'ye kadar 8-10 program. Gidiyorsun, her yerde konuşuyorsun. Küçükçekmece'ye gittim geçen, 'Büyükçekmece' demişim konuşmada. Şantiyede bareti takıyoruz ya, aklınızdan konuşurken bazen 'Bareti ayağımıza, çizmemizi kafamıza geçireceğiz' derken hemen onu haber yapıyorlar." diye konuştu.

'Tatil yapamıyorum çok uzun zamandır'

Kurum, yerli ve yabancı dizi izlemeyi sevdiğini, ayrıca özellikle Kemal Sunal’ın filmlerini tekrar tekrar izlediğini söyledi.
Tatil yapıp yapmadığı sorulan Kurum, TOKİ'de görev yaptığı sırada da tatil yapamadığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Tatil yapamıyorum çok uzun zamandır. Ben hiç 15 gün tatil yapmadım. Aşırı ciddi ve planlı biriyim, işimi de planlı yaparım. Bir belediye başkanı geldiği zaman biz en az o ilçedeki belediye başkanı kadar olaya hakimiz. Çünkü onlara ne yaptın, ne ettin, ne verdin, ne mal ettin? Onların o tutarı. Sonra da yapılıp yapılmadığını arkadaşlara sorarım."

'Askerliği Şırnak'ta yaptım'

"Şiir yazıyor musunuz?" sorusuna Kurum, "Eşime yazdım ama hatırlamıyorum, eşimde var." diye cevap verdi.
Kurum, eşiyle arkadaşı vesilesiyle tanıştığını anlatarak, "Eşimle üniversite birinci sınıfta tanıştık, sonra da evlendik. Üniversite bitti, askere gittim. Askerliği Şırnak'ta yaptım. Şırnak'a kendim, gönüllü gitmek istedim. İyi ki de oraya gitmişim. Orada çok güzel arkadaşlıklar oldu. Cudi'ye çıktık, Gabar'a çıktık. 50 kilometre yürüdüğümü biliyorum, silahlı, teçhizatlı, operasyonlara katıldık." diye konuştu.
"Dışarıya yalnız çıkıyor musunuz?" sorusuna Kurum, "Çıkıyorum. Enteresan hikayeler oluyor. Bir gün AVM'ye gittik, gezdik. Lavaboya girdim, bir çocuk abdest alıyor, bakıyor bana. 'Birine benzettim seni' dedi. 'Ben Çevre Şehircilik Bakanıyım' dedim. 'Yok ya' dedi. Aldı telefonu, bakıyor kim bu diye. 'Sen hakikaten bakansın' diyor. Vatandaş görüyor, 'Bizim özlediğimiz siyasetçi bu' diyorlar. Korumasız sık sık geziyorum, seviyorum. Gelenle fotoğraf çektiriyorum, dinliyorum. Güzel hikayeler oluyor." şeklinde yanıt verdi.
Kurum, "En son kime kızdınız?" sorusuna karşılık, "Yine siyasete girdin diyecen ya... Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan zat var ya, nasıl kızmazsın? Bizim yaptığımız metroyu kendi yapmış gibi anlatıyor. Ben çok titizim. Böyle ani bir şey çıktı mı, 'Bu niye böyle oldu' derim." ifadelerini kullandı.
"Evde bakanlık ya da başkanlık yapabiliyor musunuz?" soruna Kurum, "Yok ya yapmıyoruz. Evde ev işleriyle çok uğraşırım. Düzeni çok severim." diye cevap verdi.
Kurum, "Sakin biri misiniz?" sorusu üzerine, "Sakinim genelde. Elbette ki sinirlendiğimiz zaman olabiliyor ama genel itibarıyla sakinim." dedi.
Çocukluk ve üniversiteden arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini anlatan Kurum, WhatsApp grupları olduğunu dile getirdi.
Bazen yoğunluktan gaf yaptığını yineleyen Kurum, "Biz ne yapsak akşam televizyonda görüyoruz. 'Ya bu adam bu kadar iş yapıyor, üretiyor, projesi, hayali var, bunları gerçekleştirmiş, bunları yapmış', bunları söylemiyorlar." dedi.
Kurum, "Yoga mı pilates mi?" sorusuna "pilates", "Sabah sporu mu, akşam sporu mu?" sorusuna "sabah sporu", "Kitap okumak mı, film izlemek mi?" sorusuna "film izlemek", "Bisiklet sürmek mi, yürümek mi?" sorusuna "yürümek", "Doğa yürüyüşü mü, şehir turu mu?" sorusuna, "doğa yürüyüşü", "Kahvaltı mı, akşam yemeği mi?" sorusuna "kahvaltı", "Etli ekmek mi, pide mi?" sorusuna "etli ekmek", "Sütlü tatlı mı, şerbetli tatlı mı?" sorusuna "sütlü tatlı", "Pilav mı, makarna mı?" sorusuna "pilav", "Planlı olmak mı, spontane mi yaşamak?" sorusuna "planlı olmak", "Gündüz çalışmak mı, gece çalışmak mı?" sorusuna "gündüz çalışmak", "Türk kahvesi mi, filtre kahve mi?" sorusuna "Türk kahvesi", "köy mü, şehir mi?" sorusuna "Köy, daha doğal." yanıtını verdi.
Murat Kurum, "Siyasetçi olmayı hayal ediyor muydunuz?" sorusuna karşılık, "Ben inşaat mühendisi olmak istiyordum. Babam inşaat mühendisi olunca ben de onu tercih etmişim." dedi.
Kurum, daha sonra seyircilerin sorularını yanıtladı.
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
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İBB Başkan adayı Murat Kurum: Ehliyetsiz araba kullandım
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