https://sputniknews.com.tr/20240311/gerceklesirse-rekorlar-kirabilir-pierce-brosnan-yeni-james-bondun-kim-olmasi-gerektigini-soyledi-1081582681.html

Gerçekleşirse rekorlar kırabilir: Pierce Brosnan, yeni James Bond'un kim olması gerektiğini söyledi

Gerçekleşirse rekorlar kırabilir: Pierce Brosnan, yeni James Bond'un kim olması gerektiğini söyledi

Sputnik Türkiye

Son yıllarda Hollywood'da başarı üstüne başarı sağlayan Cillian Murphy'nin yeni James Bond olması önerildi. 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T11:29+0300

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yaşam

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oppenheimer

film

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96. Oscar Ödülleri ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini bulurken, Oppenheimer filmi ödülleri resmen sildi süpürdü. Birçok film yıldızı da her zamanki gibi etkinlikteydi. 'Murphy, yeni Bond olmalı'Etkinlikte Pierce Brosnan, beşinci James Bond'un Oppenheimer filminin yıldızı olarak Cillian Murphy olması gerektiğini belirtti. Beyazperdede dört kez James Bond'u canlandıran Brosnan, yeni 007'nin kim olacağına dair görüşlerini paylaştı ve Murphy'nin bu rol için muhteşem bir iş çıkarabileceğini dile getirdi. 'Bu iş için fazla yaşlıyım'Cillian Murphy ise Brosnan'ın açıklamalarına gülerek, '47 yaşındaki bir aktör olarak bu rol için kendisinin fazla yaşlı' olduğunu ifade etti. Pierce Brosnan, 1995 yılında Golden Eye filmiyle James Bond karakterine hayat vermiş ve son olarak 2002'de Die Another Day filminde bu rolü üstlenmişti. Ardından, ikonik rolü Daniel Craig devraldı. Oppenheimer filminin başrol oyuncusu olan Altın Küre'li ve Oscar adayı Cillian Murphy, son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Christopher Nolan imzalı film, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın yaşamına odaklanıyor ve 81. Altın Küre Ödülleri'nde sinema dalında En İyi Film dahil olmak üzere beş ödül kazanırken, 13 dalda da Oscar'a aday gösterildi.

https://sputniknews.com.tr/20230719/gunde-bir-badem-cillian-murphynin-oppenheimer-rolu-icin-girdigi-diyet-ortaya-cikti-1073698053.html

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